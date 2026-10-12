Πρόκειται για μία από τις πιο πετυχημένες παραστάσεις των τελευταίων χρόνων, η οποία επέστρεψε φέτος για 6η σεζόν. Ο λόγος, φυσικά, για το «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλεια Ματίκα να γιορτάζουν 1.000 παραστάσεις!

Μετά από μια πετυχημένη περιοδεία το φετινό καλοκαίρι, η παράσταση των sold out στην οποία οι περισσότεροι θεατές είπαν ότι είδαν τη δική τους ιστορία επί σκηνής, επέστρεψε ξανά, εκεί όπου όλα ξεκίνησαν το 2021, στο Θέατρο ΆΛΦΑ-Ληναίος -Φωτίου.

Στις 17 Οκτωβρίου 1963, οι Beatles ηχογραφούσαν για πρώτη φορά σε FourTrack το τραγούδι τους I Want to Hold Your Hand (Θέλω να σου κρατάω το χέρι). Το νούμερο ένα χιτ του 1964 στη Βρετανία έδωσε το 2021 την έμπνευση για τη συγγραφή ενός σύγχρονου θεατρικού έργου που εγκαινίασε τη νέα καλλιτεχνική εποχή ενός από τα ιστορικότερα θέατρα της Αθήνας.

Η κούραση στον γάμο, η κρίση που βιώνουν οι άνθρωποι μετά από πολλά χρόνια συγκατοίκησης, η απιστία κι ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής γίνονται το σκηνικό για δύο «παράνομους» εραστές.

Είναι και οι δύο γονείς. Έχουν και οι δύο τα δίκια τους. Έχουν κάνει και οι δύο λάθη.

Η παγκόσμια δραματουργία έχει συχνά ασχοληθεί με το ζήτημα των ανθρώπινων σχέσεων, με τις ανάγκες των δύο φύλων, με τα θέλω τους και τα πρέπει τους, ίσως επειδή ο θεατής άμεσα ή έμμεσα μπορεί να ταυτιστεί πολύ εύκολα και να κινητοποιηθεί συναισθηματικά. Οι δύο ήρωες μάς «προσκαλούν» να ισορροπήσουμε ανάμεσα στο γέλιο και το δάκρυ και να αντιληφθούμε, μέσα από τις συναντήσεις τους, ότι αυτό που ψάχνουμε όλοι μας στο τέλος της ημέρας είναι η ουσιαστική συντροφικότητα. Κάποιον να μας κρατάει το χέρι.

Θα τα καταφέρουν;

Ταυτότητα παράστασης

Συντελεστές

«Θέλω να σου κρατάω το χέρι» του Τάσου Ιορδανίδη

Σκηνοθεσία-Μουσική επιμέλεια: Θάλεια Ματίκα

Σκηνικά-κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη

Φωτισμοί: Ζωή Μολυβδά-Φαμέλη

Επικοινωνία θεάτρου: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble

Παίζουν: Τάσος Ιορδανίδης – Θάλεια Ματίκα

Παραστάσεις: Παρασκευή και Σάββατο στις 21:00, Κυριακή στις 19:15

Διάρκεια: 95’

Προπώληση: more.com

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΦΑ – ΛΗΝΑΙΟΣ-ΦΩΤΙΟΥ

28ης Οκτωβρίου 37, Αθήνα