Πόσο αντέχουν οι καλοί τρόποι όταν κάποιος αμφισβητήσει τις βεβαιότητές μας; Και τι συμβαίνει όταν, πίσω από την ευγένεια και την κοινωνική μας εικόνα, εμφανίζονται όσα προσπαθούμε να κρύψουμε;

Στον «Θεό της Σφαγής» της Γιασμίνα Ρεζά, όλα ξεκινούν από ένα περιστατικό σχολικής βίας.

Ένα εντεκάχρονο αγόρι χτυπά έναν συμμαθητή του και του σπάει δύο δόντια. Οι γονείς αποφασίζουν να συναντηθούν για να διευθετήσουν το ζήτημα πολιτισμένα. Μόνο που οι ευγενικές κουβέντες δίνουν σταδιακά τη θέση τους στις προσβολές και οι τέσσερις ενήλικες έρχονται αντιμέτωποι με τις πιο σκοτεινές πλευρές τους. Με χιούμορ και ανελέητο σαρκασμό, η Ρεζά μετατρέπει ένα αστικό σαλόνι σε πεδίο μάχης. Οι ήρωές της, γεμάτοι αντιφάσεις, φόβους και ματαιώσεις, θα μπορούσαν να είναι οι γείτονές μας ή ακόμη και εμείς οι ίδιοι.

Μετά την επιτυχημένη πρώτη σεζόν, η παράσταση επιστρέφει στο Studio Μαυρομιχάλη, σε σκηνοθεσία της Ζωρζίνας Τζουμάκα και της Χριστίνας Χριστοφή. Οι τέσσερις πρωταγωνιστές: η Ευαγγελία Καπόγιαννη (Ανέτ), η Μαρία Μπρανίδου (Βερονίκ), ο Βασίλης Πουλάκος (Μισέλ) και ο Δημοσθένης Φίλιππας (Αλέν), μιλούν στο Newsbeast για τους χαρακτήρες τους, το γέλιο που γεννιέται μέσα από τη σύγκρουση και τη στιγμή που αναγνωρίζουμε στη σκηνή κάτι από τον εαυτό μας.

– Η παράσταση αγαπήθηκε από το κοινό την περασμένη σεζόν. Τι πιστεύετε ότι έκανε τους θεατές να την ξεχωρίσουν;

Βασίλης Πουλάκος (Μισέλ): Ο κόσμος θέλει να γελάσει σε μια ζοφερή εποχή, αλλά κατά βάθος θέλει και να τον τρώει κάτι μέσα του. Θέλει να ταυτιστεί με αυτόν τον παραλογισμό που φορά τη μάσκα της αστικής αξιοπρέπειας και της κοινωνικής συνείδησης. Ειδικά οι γονείς. Ως προς εμάς, πιστεύω πως ο κόσμος βλέπει ότι αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Αναπτύσσουμε μαζί του μια σχέση ειλικρίνειας, που εμένα πάντα μου άρεσε πολύ.

Δημοσθένης Φίλιππας (Αλέν): Το έργο της Γιασμίνα Ρεζά θεωρείται ήδη κλασικό, χάρη στην υπέροχη θεατρική του γραφή, τους γνώριμους χαρακτήρες και το θέμα του. Απόλυτα επίκαιρο και προφητικό! Είναι απίθανο ένα παντρεμένο ζευγάρι να μην ταυτιστεί έστω και λίγο, ειδικά αν έχει παιδιά. Νομίζω ότι η παράστασή μας κατάφερε να αποδώσει με ειλικρίνεια τις σχέσεις και τους χαρακτήρες, αποκαλύπτοντας το βάθος του έργου, χάρη στις σκηνοθέτριές μας και την αφοσίωση όλων των συναδέλφων.

Ευαγγελία Καπόγιαννη (Ανέτ): Επειδή είδε κάτι από τον εαυτό του! Πολλοί θεατές μάς είπαν ότι αισθάνθηκαν σαν να βρίσκονται κι αυτοί στο σαλόνι αυτών των ανθρώπων!

– Οι τέσσερις ήρωες αποκαλύπτουν σταδιακά τις πιο αντιφατικές πλευρές τους. Τι σας κέντρισε περισσότερο στον χαρακτήρα που υποδύεστε;

Μαρία Μπρανίδου (Βερονίκ): Η Βερονίκ είναι μια γυναίκα γεμάτη αντιφάσεις. Ευγενική και καλλιεργημένη, πιστεύει στις «ειρηνευτικές ιδιότητες του πολιτισμού». Πίσω όμως από αυτή την εικόνα κρύβεται ένας άνθρωπος έντονος, απόλυτος και συγκρουσιακός. Έχει ανάγκη να επιβληθεί κι όταν χάνει τον έλεγχο γίνεται βίαιη και άδικη. Με κεντρίζει το πόσο γρήγορα περνά από την αγωνία στον θυμό, από την οργή στη ματαίωση, από το παράπονο στην αλαζονεία. Προσπαθώ να την καταλάβω και να είμαι αληθινή σε όλες τις εκφάνσεις της.

Βασίλης Πουλάκος (Μισέλ): Όλοι οι γονείς μιλάνε για το μπούλινγκ και τρέμουν μην χτυπήσει τη δική τους πόρτα. Σε μια συνάντηση με την «απέναντι πλευρά», η αμηχανία και το άγχος για μια ικανοποιητική λύση είναι δεδομένα, χωρίς να διαταραχθεί η αστική αξιοπρέπεια. Ως γονιό, ήταν λογικό να με απασχολήσει μια τέτοια πιθανότητα και το πώς θα την αντιμετώπιζα, έστω μέσα από έναν χαρακτήρα με τον οποίο δεν έχουμε πολλά κοινά.

Δημοσθένης Φίλιππας (Αλέν): Ο Αλέν είναι ένας επιτυχημένος μεγαλοδικηγόρος, αφοσιωμένος στη δουλειά του, που αποτελεί την πρώτη του προτεραιότητα. Θεωρεί κύρια οικογενειακή του υποχρέωση να παρέχει χρήματα, πολυτέλεια και ασφάλεια. Έχει ισχυρή άποψη, είναι εγωιστής και συχνά υποτιμά τους γύρω του. Παρόλο όμως που δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό, αγαπά και υποστηρίζει τη σύζυγο και την οικογένειά του. Είναι πραγματιστής. Όπως όλοι οι χαρακτήρες, είναι ένας ζωντανός άνθρωπος με άγχη, φόβους και όνειρα, κι αυτό κάνει ενδιαφέρουσα την απόδοσή του στη σκηνή.

Ευαγγελία Καπόγιαννη (Ανέτ): Η μεγάλη μετατόπιση που συμβαίνει σ’ αυτόν τον χαρακτήρα! Ξεκινά ήρεμη, συγκρατημένη και πρόθυμη να λύσει τις διαφορές και καταλήγει… στο άλλο άκρο. Όλο αυτό συμβαίνει μέσα από μια κυριολεκτικά ψυχοσωματική διαδικασία! Δεν μπορώ να αποκαλύψω περισσότερα… Αυτή η διαδρομή ήταν μια πρόκληση, ένα μυστήριο που ακόμα εξερευνώ.

– Το έργο κινείται ανάμεσα στο ξεκαρδιστικό και στο σκοτεινό. Πόσο απαιτητικό είναι να διατηρήσετε αυτή την ισορροπία χωρίς υπερβολές;

Βασίλης Πουλάκος (Μισέλ): Είναι πολύ ιντριγκαδόρικο να μπαίνεις στα παπούτσια του «αυτοδημιούργητου» της πιάτσας, που προσπαθεί να ανελιχθεί κοινωνικά και έχει μια σύντροφο που τον θεωρεί κατώτερό της και τον απαξιώνει. Όμως το παραστράτημα στο γκροτέσκο καραδοκεί. Δεν είναι εύκολο για τον χαρακτήρα να παραμένει μέσα στα όρια των κοινωνικών συμβάσεων, ούτε για τον ηθοποιό να μην «προδώσει» από νωρίς τη σκοτεινή πλευρά που θα αποκαλυφθεί.

Ευαγγελία Καπόγιαννη (Ανέτ): Είναι πάντα δύσκολο! Αν όμως προσεγγίζεις το κείμενο με προσοχή και ταπεινότητα, θα εντοπίσεις την απόγνωση αυτών των ηρώων, που μοιάζει τόσο με τη δική μας… Αν προσπαθήσεις να την ερευνήσεις με τρυφερότητα και χιούμορ, νομίζω ότι είσαι στον σωστό δρόμο!

Μαρία Μπρανίδου (Βερονίκ): Η ίδια η συγγραφέας ισορροπεί εξαιρετικά το κωμικό και το γκροτέσκο με το δραματικό και το βαθύτερο. Οι σκηνοθέτριες σεβάστηκαν αυτή την ισορροπία, χωρίς ευκολίες. Πολλές φορές αναρωτιόμουν αν είμαι αρκετά κωμική ή υπερβολική. Νομίζω ότι στο θέατρο, είτε πρόκειται για δράμα είτε για κωμωδία, πρέπει να πιστέψεις πραγματικά τη συνθήκη και να είσαι αληθινός στη στιγμή. Τα υπόλοιπα τα κάνει το έργο μόνο του!

– Υπάρχει κάποιο χαρακτηριστικό του ρόλου σας που αναγνωρίζετε στον εαυτό σας ή στους ανθρώπους γύρω σας;

Βασίλης Πουλάκος (Μισέλ): Υπάρχει στον Μισέλ μια ντομπροσύνη που οδηγεί σε λεκτικές γκάφες, αλλά κι ένας φόβος μην αποκαλυφθούν οι κοινωνικές του αδυναμίες. Αυτές που έχουμε όλοι μας και προσπαθούμε να κρύβουμε. Η σχέση του ώριμου οικογενειάρχη με τη μητέρα του είναι επίσης πολύ ενδιαφέρουσα και αναγνωρίσιμη…

Δημοσθένης Φίλιππας (Αλέν): Η «απομόνωση» μέσα στο προσεκτικά κατασκευασμένο πλαίσιο που δημιουργεί ο καθένας για να πορευτεί με ασφάλεια, ενώ η μόνη βεβαιότητα στη ζωή μας είναι η διαρκής αλλαγή. Η ρουτίνα δεν προσφέρει προστασία ούτε αποτρέπει την έκπληξη.

Ευαγγελία Καπόγιαννη (Ανέτ): Η προσπάθεια που κάνει στην αρχή να αποφευχθεί η σύγκρουση! Προτιμώ σταθερά τον διάλογο από τον καβγά.

Μαρία Μπρανίδου (Βερονίκ): Το να πιστεύουμε ότι το δίκιο μας είναι το μοναδικό. Όλοι έχουμε τα «φίλτρα» μας: πεποιθήσεις, εμμονές, βιώματα. Μόνο αν διευρύνουμε τον τρόπο σκέψης μας θα καταφέρουμε να «χωρέσουμε» και τον άλλο.

– Πού τελειώνει ο πολιτισμός και πού αρχίζει η βαρβαρότητα; Είναι τελικά τόσο εύθραυστη η γραμμή που τα χωρίζει;

Βασίλης Πουλάκος (Μισέλ): Μπορούμε να καθορίσουμε τι σημαίνει «πολιτισμός»; Αυτό που σήμερα αποκαλούμε πολιτισμό ενέχει πολλά στοιχεία βαρβαρότητας. Προσωπικά δεν μπορώ να εντοπίσω απουσία βαρβαρότητας ούτε από τις κορυφαίες στιγμές του ανθρώπινου γένους. Ο θεός της σφαγής είναι πάντα παρών, «από καταβολής κόσμου», όπως λέει ο Αλέν, και δεν τιθασεύεται. Τα πρωτόγονα ένστικτά μας παλεύουν με όσα έχουμε καταφέρει σε βάθος χρόνου. Δεν είναι δυνατόν να κερδίζουν πάντα τα δεύτερα.

Ευαγγελία Καπόγιαννη (Ανέτ): Μάλλον δεν υπάρχει ορατή διακριτική γραμμή! Το έργο μάς δίδαξε ότι όσα θεωρούσαμε κατακτήσεις του πολιτισμού και της εκπαίδευσής μας δεν είναι τόσο δεδομένα. Όλα είναι υπό αίρεση… Με μια αφορμή ο σύγχρονος άνθρωπος μπορεί να ολισθήσει σε συμπεριφορές που ούτε ο ίδιος φαντάζεται!

Μαρία Μπρανίδου (Βερονίκ): Δύσκολο να τοποθετήσουμε αυτό το όριο. Είμαστε και πολιτισμένοι και βάρβαροι. Συνήθως απωθούμε το σκοτεινό μας κομμάτι, μάλλον γιατί ντρεπόμαστε. Ίσως αν το αναγνωρίσουμε και το αποδεχτούμε, μπορέσουμε να το μαλακώσουμε. Νομίζω ότι αυτό προσπαθεί να καταδείξει η συγγραφέας.

– Αν έπρεπε να περιγράψετε με μία φράση γιατί αξίζει κάποιος να δει τον «Θεό της Σφαγής», τι θα λέγατε;

Βασίλης Πουλάκος (Μισέλ): Αν θέλετε να διαπιστώσετε ότι για να περάσετε καλά στο θέατρο δεν χρειάζονται μεγάλη αίθουσα, εντυπωσιακά σκηνικά, τηλεοπτικοί αστέρες, σκηνοθετικά τερτίπια και διθυραμβικές κριτικές, «must see» και «sold out», ελάτε… και πείτε μας τη γνώμη σας μετά. Δεν θα εξαφανιστούμε, το αντίθετο…

Δημοσθένης Φίλιππας (Αλέν): Η συνειδητοποίηση του ζωτικού ψεύδους του καθενός και η κατάρρευση των βεβαιοτήτων δημιουργούν συνθήκες καταστροφής, αλλά και ευκαιρίες επανακαθορισμού και ανασύστασης πάνω σε πιο «υγιείς» βάσεις.

Μαρία Μπρανίδου (Βερονίκ): Μια ιστορία για τις σχέσεις, τη βία που όλοι κρύβουμε, αλλά και τη λύτρωση μετά τη σύγκρουση. Ένα έργο όπου ο θεατής θα γελάσει, θα προβληματιστεί και θα δει κομμάτια του εαυτού του.

Ευαγγελία Καπόγιαννη (Ανέτ): Ακόμα πιστεύεις ότι δεν είσαι βίαιος;

– Και όταν πέσει η αυλαία, τι θα θέλατε να πάρει μαζί του ο θεατής;

Βασίλης Πουλάκος (Μισέλ): Δεν ξέρω αν πιστεύω στα «μηνύματα». Αν κρίνει ότι η βραδιά του δεν πήγε χαμένη, έχουμε κερδίσει το παιχνίδι.

Ευαγγελία Καπόγιαννη (Ανέτ): Θέλω να πιστεύω ότι φεύγει με ένα γλυκόπικρο αίσθημα… Με ένα χαμόγελο και μια απορία: «Κοίτα πού έφτασαν αυτοί οι τύποι…». Αλλά ταυτόχρονα χαρούμενος που παρακολούθησε μια παράσταση που τον αποζημίωσε!

Μαρία Μπρανίδου (Βερονίκ): Παρότι οι ήρωες στο τέλος είναι εξουθενωμένοι και τσαλακωμένοι, υπάρχει ελπίδα όταν πέσουν οι μάσκες να συνδεθείς πραγματικά με τον άλλο.

Η παράσταση

Μετάφραση: Γιώργος Αρχιμανδρίτης

Σκηνοθεσία: Ζωρζίνα Τζουμάκα, Χριστίνα Χριστοφή

Φωτογραφίες: Χριστίνα Δενδρινού

Επικοινωνία: Γιώτα Δημητριάδη

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά): Ευαγγελία Καπόγιαννη, Μαρία Μπρανίδου, Βασίλης Πουλάκος, Δημοσθένης Φίλιππας

Πρεμιέρα: 17 Οκτωβρίου

Παραστάσεις: Κάθε Σάββατο στις 18:00 και Κυριακή στις 21:15

Διάρκεια: 75 λεπτά

Προπώληση: more.com

Studio ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ: Μαυρομιχάλη 134, Εξάρχεια