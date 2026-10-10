Τι συμβαίνει όταν η χαμένη έκτη Καρυάτιδα επιστρέφει επιτέλους στην Ελλάδα; Η χώρα φοράει τα καλά της. Οι κάμερες στήνονται, οι δηλώσεις προετοιμάζονται, οι λόγοι γράφονται και ξαναγράφονται, οι πολιτικοί μηχανισμοί τίθενται σε πλήρη λειτουργία και ένα ιστορικό γεγονός μετατρέπεται μέσα σε λίγες ώρες σε μια μεγάλη εθνική παράσταση.

Γιατί στην Ελλάδα τα σύμβολα έχουν πάντα μια ιδιαίτερη δύναμη. Και ανάμεσα σε όλα, τα Γλυπτά του Παρθενώνα παραμένουν ένα από τα πιο ισχυρά πολιτιστικά και πολιτικά κεφάλαια της χώρας. Έτσι η Καρυάτιδα μεταμορφώνεται σε εργαλείο που μπορεί να αναφλέξει συναισθήματα, να χτίσει αφηγήματα και να κυριαρχήσει στην επικαιρότητα. Κάπου ανάμεσα στην εθνική υπερηφάνεια και την πολιτική διαχείριση, όμως, η πραγματικότητα αρχίζει να αποκαλύπτει τις πιο παράδοξες και κωμικές πλευρές της. Ακριβώς εκεί συναντάμε την «Καρυάτιδα!», την απολαυστική και αιχμηρή κωμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη,

Λίγο πριν την πρεμιέρα στις 14 Οκτωβρίου 2026, η σκηνοθέτιδα, Κατερίνα Μαυρογεώργη, μίλησε στο Newsbeast για την παράσταση, που αγκαλιάστηκε θερμά από το κοινό κι επιστρέφει εκ νέου στο Θέατρο Κάππα, μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε για δύο συνεχόμενες χρονιές -αρχικά στο ΡΕΞ και στη συνέχεια στο Θέατρο Κάππα- αλλά και μετά το καλοκαιρινό της ταξίδι σε όλη την Ελλάδα.

©Αναστασία Γιαννάκη

– Η Καρυάτιδα! επιστρέφει για τρίτη χρονιά, μετά από μια πολύ πετυχημένη πορεία. Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν μια θεατρική επιτυχία;

Η παράστασή μας κάνει την τέταρτη πρεμιέρα της μέσα σε δυόμιση χρόνια περίπου, και ναι, αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Η Καρυάτιδα είναι ένα καλό θεατρικό έργο, και οι άνθρωποι που μπήκαμε εξαρχής σε αυτή τη δουλειά συνεργαζόμαστε αρμονικά μεταξύ μας. Υπάρχει καλή χημεία. Για μένα προσωπικά, η θεατρική επιτυχία σε αυτή τη συνθήκη είναι να ακούω τα γέλια των θεατών και να νιώθω κι εγώ τη συγκίνησή τους στο τέλος της παράστασης, τόσο καιρό μετά το πρώτο ανέβασμά της.

– Πώς είναι να σκηνοθετείς την ευφυή πένα του Γιώργου Καπουτζίδη;

Απολαυστικό. Γελούσαμε πάρα πολύ στις πρόβες, από την πρώτη κιόλας μέρα. Το γράψιμο του Γιώργου έχει κάτι το αθλητικό, είναι τόσο κουρδισμένο που πάντα μου θυμίζει σετ στο βόλεϊ ή τη στιγμή επίθεσης στο μπάσκετ. Έχει έναν ρυθμό που προκύπτει αβίαστα, μέσα από τις λέξεις, μέσα από τη γλώσσα και το σώμα των ηθοποιών.

– Όταν σας έγινε η πρόταση να συνεργαστείτε, ποια ήταν η πρώτη σκέψη που κάνατε;

Δεν θυμάμαι ακριβώς τη σκέψη, γιατί έχουν περάσει σχεδόν τρία χρόνια από τότε, αλλά θυμάμαι το συναίσθημα: ένιωσα χαρά και είχα την αίσθηση ότι θα «κουμπώσει».

– Στην κωμωδία λέγονται πράγματι οι μεγαλύτερες αλήθειες; Στην Καρυάτιδα! ποιες αλήθειες λέγονται;

Το χιούμορ είναι ένας πολύ δυνατός φακός. Διαθέτει διαπεραστικό και ενίοτε αμείλικτο φως και μπορεί να εξερευνήσει μεγάλα βάθη και να φανερώσει τα πιο σκληρά πράγματα, αλλά με έναν τρόπο που αντέχεις να τα ακούσεις. Οι αλήθειες της δικής μας παράστασης είναι αυτές που ίσως παραμονεύουν πίσω από τις κλειστές πόρτες των μεγάλων γραφείων της χώρας, στο παρασκήνιο.

©Αναστασία Γιαννάκη

– Τα Γλυπτά του Παρθενώνα και η επιστροφή τους είναι νομίζω από τα λίγα ζητήματα που είμαστε ενωμένοι οι Έλληνες: θέλουμε όλοι να γυρίσουν στο σπίτι τους. Αυτή την ομοψυχία τη βλέπουμε στην παράσταση; Ή υπάρχουν και εκείνοι που πίσω από τις προθέσεις τους κρύβεται το ατομικό τους συμφέρον;

Στην παράσταση η κύρια ομοψυχία των ηρώων αφορά το πώς θα καλύψουν το προσωπικό τους συμφέρον. Και γίνονται πολύ εφευρετικοί…

– Στην Καρυάτιδα!, πάντως, κάτι πάει στραβά στην επιστροφή της. Σωστά;

Εντελώς!

– Αν επέστρεφε στ’ αλήθεια η Καρυάτιδα, πιστεύετε ότι θα γίνονταν όλα αυτά τα ευτράπελα που βλέπουμε στη σκηνή;

Ναι, γιατί όχι. Απλά δεν θα είχαν τόσο καλογραμμένους διαλόγους και τόση καλή πρόθεση από κάτω.

– Με ποια ατάκα από το έργο γελάτε περισσότερο; Υπάρχει κάποια που να κρύβει μια μεγάλη αλήθεια;

Κάθε τόσο έχω και μια άλλη αγαπημένη ατάκα. Τώρα η αδυναμία μου είναι το «Μια χαρά ήμασταν και με το αντίγραφο. Αφού το έβλεπα εγώ πάνω στην Ακρόπολη κι έλεγα, καλέ τι ωραίο! Πιο ωραίο κι από το αληθινό».

©Αναστασία Γιαννάκη

– Φέτος, εκτός από την Καρυάτιδα!, ανεβάζετε στο Rabbithole και το δικό σας έργο, την «Jane». Πώς είναι να ισορροπείτε ανάμεσα σε δύο τόσο διαφορετικούς κόσμους;

Είναι δυο έργα που τα γνωρίζω καλά, τα έχω αγαπήσει πολύ και είμαι πολύ χαρούμενη που έτυχε να συμπλέουν τώρα. Το χιούμορ επίσης διατρέχει το βικτοριανό- ρομαντικό κόσμο του Jane, και η ευαισθησία διατρέχει την καυστική Καρυάτιδα.

– Όταν η Καρυάτιδα! ολοκληρώσει το ταξίδι της, τι είναι αυτό που θα κρατήσετε από την εμπειρία που ζήσατε;

Δεν ξέρω αν μπορώ να το προβλέψω ακριβώς, αλλά σίγουρα έμαθα και μαθαίνω πολλά ακόμα. Κρατάω ήδη αυτό που παθαίνω κάθε φορά που συναντώ τον θίασο και τους συντελεστές για πρόβα, ειδικά όταν έχει περάσει λίγος καιρός: Με το που τους βλέπω νιώθω ότι σχηματίζεται ένα χαμόγελο και συνειδητοποιώ ότι μου έχουν λείψει.

φωτογραφία Ελίνα Γιουνανλή

Η παράσταση

Τι συμβαίνει όταν η χαμένη έκτη Καρυάτιδα επιστρέφει επιτέλους στην Ελλάδα; Η χώρα φοράει τα καλά της. Οι κάμερες στήνονται, οι δηλώσεις προετοιμάζονται, οι λόγοι γράφονται και ξαναγράφονται, οι πολιτικοί μηχανισμοί τίθενται σε πλήρη λειτουργία και ένα ιστορικό γεγονός μετατρέπεται μέσα σε λίγες ώρες σε μια μεγάλη εθνική παράσταση. Γιατί στην Ελλάδα τα σύμβολα έχουν πάντα μια ιδιαίτερη δύναμη. Και ανάμεσα σε όλα, τα Γλυπτά του Παρθενώνα παραμένουν ένα από τα πιο ισχυρά πολιτιστικά και πολιτικά κεφάλαια της χώρας. Έτσι η Καρυάτιδα μεταμορφώνεται σε εργαλείο που μπορεί να αναφλέξει συναισθήματα, να χτίσει αφηγήματα και να κυριαρχήσει στην επικαιρότητα. Κάπου ανάμεσα στην εθνική υπερηφάνεια και την πολιτική διαχείριση, όμως, η πραγματικότητα αρχίζει να αποκαλύπτει τις πιο παράδοξες και κωμικές πλευρές της.

Κείμενο: Γιώργος Καπουτζίδης

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Μαυρογεώργη

Σύμβουλος δραματουργίας-Καλλιτεχνικός συνεργάτης: Αντώνης Αντωνόπουλος

Σκηνικά: Άρτεμις Φλέσσα

Κοστούμια: Ιφιγένεια Νταουντάκη

Μουσική: Larry Gus

Κίνηση: Σοφία Πάσχου

Φωτισμοί: Βάσια Ατταριάν

Επικοινωνία – Media Relations: Μαρία Τσολάκη

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιος Ιακωβίδης, Στέλιος Ξανθουδάκης, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσος Σκώτης, Σταμάτης Φακορέλης, Μαρία Φιλίνη

Πρεμιέρα: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Μέρες & ώρες:

Τετάρτη – Κυριακή: 20:00

Πέμπτη – Παρασκευή: 21:00

Σάββατο: 18:00 & 21:00

Προπώληση: more.com

Θέατρο Κάππα: Κυψέλης 2, Κυψέλη