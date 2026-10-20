Πόσα γνωρίζουμε πραγματικά για την Τζέιν Έυρ, την ηρωίδα που δημιούργησε η Σαρλότ Μπροντέ και κατάφερε να παραμείνει ζωντανή στη συλλογική μνήμη σχεδόν δύο αιώνες μετά την πρώτη έκδοση του μυθιστορήματος;

Η παράσταση Jane, σε κείμενο και σκηνοθεσία της Κατερίνας Μαυρογεώργη, επιστρέφει στη σκηνή με νέα διανομή και νέο θεατρικό χώρο, επιχειρώντας να δει τη γνωστή ιστορία από μια διαφορετική, σύγχρονη και ανατρεπτική πλευρά.

Μετά τη θερμή υποδοχή που γνώρισε στην πρώτη της παρουσίαση, η Jane κάνει νέο κύκλο παραστάσεων από 23 Οκτωβρίου έως 13 Δεκεμβρίου στο RABBITHOLE. Με αφορμή το εμβληματικό μυθιστόρημα της Σαρλότ Μπροντέ, η παράσταση εξερευνά ζητήματα όπως η ταυτότητα, η ελευθερία, η επιθυμία και η γυναικεία δημιουργικότητα, συνδυάζοντας χιούμορ, τρυφερότητα και μια ιδιαίτερη θεατρική ματιά.

Η Τζέιν Έυρ κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1847, με τη Σαρλότ Μπροντέ να χρησιμοποιεί ανδρικό ψευδώνυμο. Η ιστορία ακολουθεί ένα ορφανό κορίτσι που μεγαλώνει χωρίς αγάπη, βιώνει δύσκολες συνθήκες σε οικοτροφείο και, ως ενήλικη, εργάζεται ως γκουβερνάντα στον Πύργο του Θόρνφιλντ.

Εκεί γνωρίζει τον κύριο Ρότσεστερ και ανάμεσά τους γεννιέται ένας δυνατός και μοιραίος έρωτας. Όμως ο πύργος κρύβει ένα σκοτεινό μυστικό και μια γυναικεία φωνή που διαταράσσει την ηρεμία και οδηγεί την Τζέιν σε μια κρίσιμη αποκάλυψη.

Η Jane δεν επιχειρεί απλώς να μεταφέρει το κλασικό μυθιστόρημα στη σκηνή. Αναρωτιέται γιατί ένα βιβλίο που γράφτηκε από μια γυναίκα στη βικτωριανή εποχή κατάφερε να επιβιώσει και να εξακολουθεί να προκαλεί το ενδιαφέρον. Παράλληλα, φωτίζει την ίδια τη Σαρλότ Μπροντέ και τη διαδρομή της ως γυναίκας συγγραφέα σε μια εποχή όπου η γυναικεία φωνή δύσκολα έβρισκε χώρο.

Η παράσταση φέρει τη σκηνοθετική και συγγραφική υπογραφή της Κατερίνας Μαυρογεώργη, η οποία έχει τιμηθεί με το Βραβείο Ελευθερία Σαπουντζή, ενώ για το Jane έλαβε και το Βραβείο Σκηνοθεσίας της Ελληνικής Ένωσης Κριτικών Θεάτρου & Παραστατικών Τεχνών. Η δραματουργική συμβολή ανήκει στη Μαρία Φιλίνη.

Με έναν αλλόκοτα αστείο, τρυφερό και ρομαντικό τρόπο, η Jane** αντιμετωπίζει τη δημιουργικότητα ως ένα απαραίτητο «survival kit» και προσκαλεί το κοινό να ξαναγνωρίσει μια ηρωίδα που μπορεί να είναι πολύ περισσότερα από μια κλασική λογοτεχνική φιγούρα.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Σκηνοθεσία/Κείμενο: Κατερίνα Μαυρογεώργη

Σύμβουλος δραματουργίας: Μαρία Φιλίνη

Σκηνογραφία/ Ενδυματολογία: Άρτεμις Φλέσσα

Σχεδιασμός φωτισμών: Βάσια Ατταριάν / Σεραφείμ Ράδης

Μουσική: Δημήτρης Τάσαινας

Φωτογραφίες: Αναστασία Γιαννάκη

Παίζουν: Βίκυ Κυριακουλάκου, Βασίλης Σαφός, Νάνσυ Σιδέρη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Παραστάσεις: Από Παρασκευή 23/10/26 έως Κυριακή 13/12/26, Κάθε Παρασκευή, Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 19:30

Εισιτήρια: €17 Γενική είσοδος | €14 Φοιτητικό, Ανέργων, ΑΜΕΑ | €12 Ομαδικό (>=10 άτομα)

Προπώληση: more.com

RABBITHOLE Γερμανικού 20, Μεταξουργείο, +30 210 5249903