Γίνεται ένα σπίτι να μετατραπεί σε ιδεολογία; Τι συμβαίνει όταν ο δημιουργός εγκλωβίζεται στο δημιούργημά του; Όταν η αρχιτεκτονική «διορθώνει» το modus vivendi;

Ο Αρχιτέκτων είναι μια τραγική κωμωδία για τον σύγχρονο άνθρωπο, για την εγκλωβισμένη -ανάμεσα στην ανάγκη ελέγχου και στη βία της τελειότητας- ζωή του. Μια αλληγορία για την εξουσία: η τέχνη ως αυθεντία, ο δημιουργός ως απόλυτος ρυθμιστής, ο χώρος ως ζωντανός οργανισμός που απαιτεί υπακοή. Με όχημα το χιούμορ, την υπερβολή, το παράλογο αλλά και την κλιμακούμενη αγωνία, η Φώφη Τρέζου χτίζει ένα σύμπαν όπου η γεωμετρία γίνεται ηθική, η αισθητική μετατρέπεται σε βία και η απόκλιση τιμωρείται. Ένας άντρας μόνος σε έναν χώρο, μοιάζει άλλοτε με σπίτι άλλοτε με γραφείο, άλλοτε με κελί, άλλοτε με το εσωτερικό του μυαλού του, αναμετριέται με τις μνήμες, τις εμμονές και τα ρήγματα της ύπαρξής του. Ένα ζευγάρι, προσπαθεί να κατοικήσει σε αυτό το σπίτι. Να το ζήσει. Αλλά αυτό είναι το ασυγχώρητο σφάλμα. Θα το ζήσει τελικά;

Με αφορμή την παράσταση «Αρχιτέκτων» στο Θέατρο 104, ο πρωταγωνιστής Γιώργος Παπαπαύλου, ο οποίος έχει αναλάβει και τη δραματουργική επεξεργασία, μίλησε στο Newsbeast.

– Επιστρέφετε για δεύτερη χρονιά ως «Αρχιτέκτων». Πώς νιώθετε που τον ξανασυναντάτε στη σκηνή;

Νομίζω ότι η δεύτερη συνάντηση με έναν ρόλο είναι πολλές φορές πιο ενδιαφέρουσα από την πρώτη. Την πρώτη χρονιά υπάρχει η αγωνία της ανακάλυψης και της δημιουργίας, προσπαθείς να καταλάβεις ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, πώς σκέφτεται, πώς κινείται μέσα στον κόσμο του έργου. Τη δεύτερη χρονιά έχεις πια μια άλλη σχέση μαζί του. Δεν ξεκινάς από το μηδέν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επιστρέφεις σε κάτι έτοιμο. Το αντίθετο. Προσπαθώ να μην αναπαράγω αυτό που έκανα πέρυσι, αλλά να ξανασυναντήσω τον Αρχιτέκτονα από το σημείο στο οποίο βρίσκομαι εγώ σήμερα. Γιατί στο μεταξύ έχει αλλάξει κι εκείνος μέσα μου, αλλά έχω αλλάξει κι εγώ.

– Όταν ένας ρόλος επαναλαμβάνεται, αλλάζει ο τρόπος προσέγγισης; Ανακαλύπτετε φέτος λεπτομέρειες του χαρακτήρα που ενδεχομένως δεν είχατε βρει πέρυσι;

Πάντα. Και αυτό είναι ένα από τα πράγματα που αγαπώ περισσότερο στο θέατρο. Ένας ρόλος δεν ολοκληρώνεται ποτέ πραγματικά. Σίγουρα αλλάζει από χρονιά σε χρονιά. Όταν επιστρέφεις σε αυτόν, έχεις τη δυνατότητα να σταθείς περισσότερο στις λεπτομέρειες, στις σιωπές, στις αντιφάσεις του. Ένας ρόλος με τον καιρό βαθαίνει, ωριμάζει. Μ’ αρέσει που το ζω αυτό.

– Συνυπογράφετε και τη δραματουργική επεξεργασία του έργου. Τι ήταν αυτό που σας ιντρίγκαρε στο κείμενο της Φώφης Τρέζου και θελήσατε να το μεταφέρετε στη σκηνή;

Αυτό που με ιντρίγκαρε από την πρώτη στιγμή, ήταν ότι πρόκειται για ένα κείμενο που γράφτηκε πριν από περισσότερες από έξι δεκαετίες και, παρ’ όλα αυτά, μιλάει με έναν σχεδόν ανησυχητικό τρόπο για το σήμερα. Με ενδιέφερε πολύ αυτή η σχέση εξουσίας και υποταγής, η ανάγκη του ανθρώπου να οργανώσει, να ταξινομήσει, να επιβάλει μια τάξη και, τελικά να ελέγξει τη ζωή του άλλου. Και ταυτόχρονα υπάρχει κάτι σχεδόν παράλογο κάτι βαθιά θεατρικό μέσα στο έργο, ένα υλικό απολύτως ζωντανό.

– Πώς θα περιγράφατε τον «Αρχιτέκτονα» μέσα από τα δικά σας μάτια;

Ως έναν άνθρωπο που πιστεύει ότι μπορεί να σχεδιάσει τα πάντα. Τον χώρο, τις σχέσεις, τους ανθρώπους, ίσως ακόμη και την ίδια τη ζωή. Και κάπου εκεί βρίσκεται και η τραγωδία του. Γιατί η ζωή έχει μια πολύ ενοχλητική ιδιότητα: αρνείται να υπακούσει στα σχέδιά μας. Ο Αρχιτέκτων για μένα δεν είναι απλώς ένας αυταρχικός άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος που φοβάται το χάος. Και όσο περισσότερο φοβάται το χάος, τόσο περισσότερο προσπαθεί να το ελέγξει. Μέχρι που ο ίδιος ο έλεγχος γίνεται η φυλακή του.

– Το έργο γράφτηκε το 1962. Μετά από 64 χρόνια, τι είναι αυτό που το κρατάει τόσο επίκαιρο;

Το γεγονός ότι άλλαξαν τα εργαλεία, αλλά όχι απαραίτητα οι μηχανισμοί. Η ανάγκη για εξουσία, η χειραγώγηση, η επιθυμία να ορίσουμε πώς πρέπει να ζει ο άλλος, τι είναι σωστό και τι λάθος, ποιος χωράει και ποιος περισσεύει, δυστυχώς δεν ανήκουν σε κάποια συγκεκριμένη εποχή. Ίσως σήμερα να είναι ακόμη πιο δύσκολο να αναγνωρίσουμε αυτούς τους μηχανισμούς επειδή δεν εμφανίζονται πάντοτε με τη μορφή μιας φανερής απαγόρευσης ή παγίδευσης. Μπορεί να εμφανίζονται ως επιλογή ως κανονικότητα ακόμη και ως ελευθερία. Και αυτό κάνει το έργο στα μάτια μου εξαιρετικά σύγχρονο.

– Ο «Αρχιτέκτων», ως σύμβολο, τι μορφή έχει στη σημερινή κοινωνία;

Δεν ξέρω αν σήμερα υπάρχει ένας Αρχιτέκτων. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί. Μπορεί να είναι ένας θεσμός, μια εξουσία, ένας εργοδότης, μια κοινωνική νόρμα, ένας αλγόριθμος. Αλλά θα έλεγα και κάτι πιο άβολο, κάποιες φορές ο Αρχιτέκτων είμαστε εμείς οι ίδιοι. Κάθε φορά που αποφασίζουμε ότι ξέρουμε καλύτερα πώς πρέπει να ζήσει ο άλλος, κάθε φορά που προσπαθούμε να κατασκευάσουμε τον κόσμο σύμφωνα αποκλειστικά με τη δική μας αντίληψη για το σωστό, ένα μικρό κομμάτι αυτού του Αρχιτέκτονα εμφανίζεται μέσα μας. Και αυτή η διάσταση με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο από το να δείξουμε απλώς με το δάχτυλο κάποια εξωτερική εξουσία.

– Και ο έλεγχος; Τι μορφή έχει πάρει ο έλεγχος στις μέρες μας;

Νομίζω ότι σήμερα ο έλεγχος είναι πολύ πιο έξυπνος. Δεν χρειάζεται πάντοτε κάποιος να σου πει «απαγορεύεται». Αρκεί να δημιουργήσει τις συνθήκες, μέσα στις οποίες θα επιλέξεις μόνος σου αυτό που έχει ήδη επιλεγεί για σένα. Οι αλγόριθμοι ξέρουν τι μας αρέσει, τι αγοράζουμε, τι κοιτάζουμε, με ποιους συμφωνούμε. Τα social media δημιουργούν μια παράξενη συνθήκη όπου ταυτόχρονα εκθέτουμε οικειοθελώς τη ζωή μας και αισθανόμαστε ελεύθεροι επειδή μπορούμε να εκφράσουμε τη γνώμη μας. Και υπάρχει βέβαια και ένας άλλος, πολύ ισχυρός έλεγχος: αυτός που ασκούμε εμείς στον εαυτό μας. Η ανάγκη να είμαστε διαρκώς παραγωγικοί, επιτυχημένοι, αποδεκτοί, επιθυμητοί. Δεν χρειάζεται πάντα κάποιος να μας επιτηρεί. Έχουμε μάθει εξαιρετικά καλά να επιτηρούμε μόνοι μας τον εαυτό μας.

– Αν ήσασταν εσείς αρχιτέκτονας, τι είναι αυτό που θα θέλατε να «χτίσετε»;

Θα ήθελα να χτίσω χώρους στους οποίους οι άνθρωποι να αισθάνονται αρκετά ασφαλείς ώστε να μπορούν να ρισκάρουν. Αυτό με ενδιαφέρει και στο θέατρο και στη διδασκαλία. Δεν με ενδιαφέρει ένας χώρος στον οποίο όλοι συμφωνούμε ή όλοι είμαστε ίδιοι. Με ενδιαφέρει ένας χώρος όπου μπορείς να αποτύχεις χωρίς να συντριβείς, να διαφωνήσεις χωρίς να αποκλειστείς, να δοκιμάσεις κάτι χωρίς να γνωρίζεις εκ των προτέρων αν θα πετύχει. Αν μπορούσα λοιπόν να χτίσω κάτι θα ήθελα να είναι ένας τέτοιος χώρος ελευθερίας.

– Τι είναι αυτό που αναζητάτε κάθε φορά σε έναν χαρακτήρα για να πείτε το «ναι» σε μια δουλειά;

Να τον καταλαβαίνω. Να με συγκινεί και να βγαίνει μέσα από ένα καλό κείμενο. Δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να παίξω κάτι που ξέρω ήδη πώς να το κάνω. Θέλω ένας ρόλος να μου δημιουργεί στην αρχή μια μικρή αμηχανία, ακόμη και έναν φόβο ότι μπορεί να μην μπορέσω να τον κάνω. Εκεί συνήθως αισθάνομαι ότι υπάρχει κάτι που αξίζει να ψάξω. Με ενδιαφέρουν οι αντιφάσεις. Οι χαρακτήρες που δεν εξηγούνται με μία λέξη, που μπορεί να είναι αστείοι και σκοτεινοί, τρυφεροί και σκληροί, γελοίοι και συγκινητικοί σχεδόν ταυτόχρονα. Επίσης σκέφτομαι ότι ποτέ δεν με ενδιέφεραν χαρακτήρες που να είναι συμπαθείς. Με ενδιαφέρει αν ένας χαρακτήρας είναι ανθρώπινος άρα τρισδιάστατος.

– Φεύγοντας ο κόσμος από το Θέατρο 104, ιδανικά τι θα θέλατε να πάρει μαζί του από την παράσταση;

Δεν θα ήθελα να του πούμε τι πρέπει να σκεφτεί. Δεν πιστεύω πολύ στο θέατρο που δίνει έτοιμες απαντήσεις. Θα ήθελα περισσότερο να του αφήσουμε μια μικρή ενόχληση μια ερώτηση που να συνεχίσει να δουλεύει μέσα του αφού φύγει από το θέατρο. Πόσο ελεύθερος είμαι πραγματικά; Πόσο από τη ζωή μου το έχω επιλέξει εγώ και πόσο έχει σχεδιαστεί από άλλους; Και κυρίως σε ποιες στιγμές γίνομαι κι εγώ ο Αρχιτέκτων στη ζωή κάποιου άλλου; Αν κάποιος φύγει από την παράσταση έχοντας έστω για λίγο αυτή την αμφιβολία, για μένα το θέατρο έχει ήδη κάνει τη δουλειά του.

Η παράσταση

Ένας αρχιτέκτονας παραδίδει σε ένα ζευγάρι το σπίτι που έχει σχεδιάσει για εκείνους. Δεν πρόκειται όμως για έναν απλό χώρο κατοίκησης, αλλά για ένα απολύτως ελεγχόμενο σύστημα: ένα σπίτι-σύνθεση, με αυστηρές αναλογίες, συγκεκριμένες διαδρομές, επιτρεπόμενες στάσεις και απαγορευμένες κινήσεις. Καθώς το ζευγάρι προσπαθεί να ζήσει μέσα στο σπίτι, να μετακινήσει έπιπλα, να καθίσει, να φιληθεί, να ξεκουραστεί, ο Αρχιτέκτονας παρεμβαίνει διαρκώς. Διορθώνει, απαγορεύει, επιβάλλει. Κάθε ανθρώπινη ανάγκη θεωρείται παραβίαση της αρμονίας. Κάθε μικρή αλλαγή αντιμετωπίζεται ως απειλή για τη συνοχή του χώρου.

Σταδιακά αποκαλύπτεται ότι ο Αρχιτέκτονας δεν έχει απλώς σχεδιάσει το σπίτι: έχει δεθεί υπαρξιακά μαζί του. Πιστεύει πως το σπίτι ζει, αναπνέει, θυμάται και αμύνεται. Οι άνθρωποι, αντίθετα, είναι ασταθείς, μεταβαλλόμενοι, αναξιόπιστοι. Αλλάζουν βάρος, στάση, επιθυμίες· κι αυτή η αλλαγή, για τον ίδιο, ισοδυναμεί με καταστροφή. Το ζευγάρι, παγιδευμένο σε έναν χώρο που δεν τους ανήκει πραγματικά, προσπαθεί να αντιδράσει, να ξεφύγει, ακόμη και να καταστρέψει το σπίτι για να σωθεί. Όμως ο Αρχιτέκτονας εμφανίζεται παντού, σαν φάντασμα δεμένο με το μπετόν, ανίκανος να εγκαταλείψει το δημιούργημά του. Η σύγκρουση κορυφώνεται βίαια…

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Ζωή Ξανθοπούλου

Δραματουργική επεξεργασία: Ζωή Ξανθοπούλου-Γιώργος Παπαπαύλου

Παίζουν: Γιώργος Παπαπαύλου, Θεόφιλος Μακρής, Μαρίνα Φλωροπούλου

Φωτογραφίες: Αναστασία Γιαννάκη (ασπρόμαυρες) & Ελπίδα Μουμουλίδου (έγχρωμες)

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble

Παραστάσεις: κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 21:15

Διάρκεια: 50 λεπτά

Προπώληση: ticketservices.gr

Θέατρο 104: Ευμολπιδών 41, Αθήνα