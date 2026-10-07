«Το καταραμένο παιδί», ένα από τα πιο ποιητικά έργα του Honoré de Balzac, σε διασκευή και σκηνοθεσία των Λάζαρου Βαρτάνη και Στέφανου Παπατρέχα, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Arroyo.

Οι δύο σκηνοθέτες, αποφεύγοντας τις υπερβολές, έχουν δημιουργήσει μια θεατρική εμπειρία, συστήνοντας στο κοινό όλων των ηλικιών ένα έργο άγνωστο στη χώρα μας, που ανέβασαν για πρώτη φορά πέρυσι, με μεγάλη επιτυχία. Το «Καταραμένο παιδί» είναι μια βαθιά συναισθηματική νουβέλα, που στηλιτεύει τις βαθιά ριζωμένες νοοτροπίες και αντιλήψεις των ανθρώπων, τον οικογενειακό επεκτατισμό και την πατριαρχία. Μια συγκινητική ιστορία, «ένα μικρό μελαγχολικό ποίημα» με επίκεντρο τον Ετιέν, ο οποίος παρόλο που έρχεται από τον 19ο αιώνα, είναι ένα πρόσωπο του σήμερα.

Με αφορμή την επιστροφή της παράστασης, ο Λάζαρος Βαρτάνης και ο Στέφανος Παπατρέχας, μίλησαν στο Newsbeast για το έργο, λίγο πριν την πρεμιέρα του στις 19 Οκτωβρίου 2026.

– Το «Καταραμένο παιδί» επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Περιμένατε αυτό το αγκάλιασμα από το κοινό, δεδομένου ότι πέρυσι ανέβηκε για πρώτη φορά στην ελληνική σκηνή;

Λάζαρος Βαρτάνης: Σίγουρα όταν αποφασίζεις να ανεβάσεις μια παράσταση, πιστεύεις σε αυτήν και ελπίζεις πως θα έχει ανταπόκριση. Δεν έχει να κάνει με το αν είναι γνωστό το έργο ή αν ανεβαίνει πρώτη φορά στο θέατρο. Έχουμε κατά καιρούς δει σπουδαία και αναγνωρισμένα έργα να παίζονται και να καταλήγουν σε αποτυχία και αντίθετα άγνωστα έργα να αγκαλιάζονται από το κοινό και να κάνουν επιτυχία. Για μένα το θέμα είναι πάντα στο πόσο πολύ θα κοπιάσουμε όλοι για το αποτέλεσμα, πόσο αφοσιωμένοι θα είμαστε, ώστε να πούμε με τον καλύτερο τρόπο μια ιστορία. Από εκεί και πέρα, αφού εμείς έχουμε κάνει ό,τι καλύτερο από τη μεριά μας, αναμένουμε τις αντιδράσεις των θεατών, που ποτέ δεν μπορείς να προβλέψεις. Πέρσι το στοίχημα αυτό το κερδίσαμε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτό και ανυπομονούμε να δούμε αν θα κερδίσουμε και το φετινό.

– Πώς είναι μια παράσταση όταν τη σκηνοθετούν δύο άτομα; Πώς είναι μια συν-σκηνοθεσία και πώς ισορροπεί με το γεγονός ότι πρωταγωνιστείτε κιόλας;

Στέφανος Παπατρέχας: Για μένα η συν-σκηνοθεσία έχει πολύ ενδιαφέρον. Δεν αγαπώ πολύ τη μοναξιά, οπότε το να είμαι σε διαρκή επικοινωνία με τον άλλον, να ζυμώνονται οι ιδέες, οι σκέψεις, η έμπνευση δύο ατόμων, είναι κάτι που με γοητεύει πολύ. Ειδικά στην περίπτωση της συνεργασίας μου με τον Λάζαρο, όλη η διαδικασία της σκηνοθεσίας από την πρώτη μας δουλειά ως τώρα γίνεται αβίαστα, σαν αυτόματα και πολύ πολύ ευχάριστα. Έχουμε πολύ κοινό τρόπο σκέψης και δράσης και διαφέρουμε μόνο σε θέματα όπου η διαφωνία αυτή λειτουργεί πάντα εποικοδομητικά. Νιώθω μεγάλη σιγουριά όταν δουλεύουμε μαζί. Ο ένας λειτουργεί συμπληρωματικά με τον άλλον και υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη, εκτίμηση και θαυμασμός, κάτι που δεν το συναντάς συχνά. Όσο αφορά στο ότι παίζουμε κιόλας, δεν έχουμε συναντήσει κάποια δυσκολία ως τώρα. Από τις συζητήσεις και τη μελέτη μας για τη σκηνοθεσία, γίνεται ήδη αρκετά καθαρή η υποκριτική γραμμή, οπότε όταν αρχίζει το κομμάτι αυτό έχουμε ήδη συνεννοηθεί. Φροντίζουμε δε πάντα να έχουμε πολύ ικανούς και ταλαντούχους ανθρώπους στη θέση του βοηθού σκηνοθέτη, οπότε υπάρχει πάντα ένα εξωτερικό μάτι που εμπιστευόμαστε απόλυτα και που πατώντας στη δική μας σκηνοθετική γραμμή και αισθητική, μας καθοδηγεί στις σκηνές όπου παίζουμε και οι δύο. Η Λιλή Νταλανίκα, η Ανδρομάχη Μακρίδου και ο Βασίλης Παπαχατζής έχουν ως τώρα – ο καθένας σε διαφορετική δουλειά μας – συμβάλει ουσιαστικά σε αυτό και είναι πολύ σημαντικό κομμάτι των παραστάσεών μας.

– Το «Καταραμένο παιδί» δεν είναι ένα γνωστό έργο στο ευρύ κοινό. Αυτό κάνει πιο «εύκολη» τη δουλειά του σκηνοθέτη, ειδικά όταν έχει και τη διασκευή του ή πιο δύσκολη με την έννοια ότι πρέπει να το συστήσει στο κοινό, χωρίς να το «αδικήσει»;

Λάζαρος Βαρτάνης: Νομίζω σε κάθε περίπτωση υπάρχουν τα υπέρ και τα κατά. Αν ανεβάσεις ένα πολύ γνωστό έργο, υπάρχουν πιθανώς οι απαιτήσεις όσων το έχουν ξαναδεί ή διαβάσει, οι συγκρίσεις με παλιότερες εκδοχές από άλλους θιάσους, ακόμη και ο κίνδυνος να χαρακτηριστείς ως υπερφίαλος αφού διαλέγεις ένα τόσο γνωστό έργο. Από την άλλη, αν πας σε μια επιλογή ενός αναγνωρισμένου και διάσημου έργου, υπάρχει κόσμος που θα έρθει για αυτό, το έργο δηλαδή από μόνο του λειτουργεί εκ των προτέρων υπέρ του να έρθει ο θεατής στην παράσταση. Αντίθετα ένα έργο όχι πολύ γνωστό στο κοινό, δεν δημιουργεί εκ των προτέρων απαιτήσεις και ο θεατής έρχεται για να ακούσει μια καινούργια ιστορία. Το έργο όμως από μόνο του δεν έχει τη φήμη που θα φέρει κόσμο. Η περίπτωση του «καταραμένου παιδιού» είναι πιστεύω κάπου ανάμεσα, γιατί ναι μεν η νουβέλα δεν είναι από τις πιο γνωστές του συγγραφέα, ο Μπαλζάκ ωστόσο είναι ένας διάσημος και σπουδαίος συγγραφέας. Υπάρχουν επομένως αναγνώστες που αγαπούν τον Μπαλζάκ και τα βιβλία του, άνθρωποι που έχουν μελετήσει και αγαπήσει τον Μπαλζάκ κλπ. Εμείς από την πλευρά μας δουλεύουμε κάθε έργο – γνωστό ή άγνωστο – με την ίδια λογική: να αναδείξουμε την ιστορία, τα νοήματα, τους ρόλους, τις σκέψεις και τις δράσεις τους. Δεν μπαίνουμε στην διαδικασία να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες κανενός, παρά μόνο να υπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το κείμενο και την ιστορία.

– Το έργο γράφτηκε τον 19ο αιώνα και τοποθετείται στο παρελθόν, ωστόσο η παράστασή σας δεν είναι «εποχής». Τι είναι αυτό που το κάνει σύγχρονο;

Στέφανος Παπατρέχας: Τα νοήματα, το θέμα και κυρίως ο αριστοτεχνικός τρόπος που ο Μπαλζάκ τα αγγίζει όλα αυτά. Τα μεγάλα έργα είναι σπουδαία γιατί μας αφορούν πάντα, γιατί μιλούν για διαχρονικά ζητήματα. «Το καταραμένο παιδί» είναι για μένα ένα τέτοιο έργο. Η σκηνοθεσία εστιάζει σε αυτό όπως και όλη η αισθητική της παράστασης. Τα σκηνικά, τα κοστούμια και οι μουσικές ενώ έχουν ως βάση την εποχή, έχουν σύγχρονα στοιχεία, παντρεύοντας το τότε με το τώρα χωρίς διάθεση εκμοντερνισμού. Αντίστοιχα η υποκριτική στηρίχθηκε στη αλήθεια των ηρώων ασχέτως εποχής, στους φόβους, στα όνειρα, στους στόχους τους.

– Ποιοι είναι οι σύγχρονοι «Ετιέν» της κοινωνίας μας και πώς αντανακλώνται μέσα από την παράσταση;

Στέφανος Παπατρέχας: Ο Ετιέν, το καταραμένο παιδί, είναι ένας άνθρωπος ονειροπόλος, αγνός, μια σχεδόν ποιητική μορφή, ευαίσθητη και αθώα. Αυτά του τα γνωρίσματα έρχονται σε σύγκρουση με την προσωπικότητα του πατέρα του που είναι η προσωποποίηση της διαφθοράς, της εξουσίας και της πλεονεξίας. Πιστεύω πως όποιος σήμερα αντιστέκεται και αντιδράει στην αδικία, την σκληρή και επικίνδυνη συμπεριφορά όποιων έχουν εξουσία και προκαλούν την καταστροφή και πολλές φορές ακόμη και τον θάνατο προκειμένου να αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερη εξουσία, ακόμη περισσότερο χρήμα, ακόμη πιο πολλή επιρροή, όποιος με αγάπη και ευαισθησία δίνει καθημερινά μάχη για τα όνειρά του κόντρα συμφέροντα και καταχθόνια σχέδια, αυτός είναι ο «Ετιέν» σήμερα. Στην παράσταση βλέπουμε τον Ετιέν να έρχεται σε ρήξη με ένα σαθρό σύστημα, με έναν αμείλικτο άρχοντα, με τον αδίστακτο πατέρα του για να μπορέσει να ζήσει ευτυχισμένος μακριά από όλα όσα πρεσβεύει ο πατέρας του.

– Η ιστορία τοποθετείται μέσα στη δίνη των Θρησκευτικών Πολέμων της Γαλλίας. Σε αντιπαραβολή με τους σημερινούς πολέμους, τι έχει αλλάξει και τι παραμένει ίδιο στους μηχανισμούς της εξουσίας και της βίας;

Λάζαρος Βαρτάνης: Νομίζω το μόνο που αλλάζει ανά τους αιώνες είναι δυστυχώς μόνο το μέσο, ο τρόπος που η εξουσία ασκεί την επιρροή της. Ο στόχος είναι πάντα ο ίδιος: περισσότερη εξουσία και περισσότερα κέρδη. Ο τρόπος που αυτά επιτυγχάνονται από όσους διοικούν και αποφασίζουν για τις ζωές των άλλων, μόνο αυτό αλλάζει. Μου φαίνεται αδιανόητο πως από την αρχή της ιστορίας του ανθρώπινου γένους μέχρι σήμερα, το 2026, δεν έχει σταματήσει να υπάρχει πόλεμος ποτέ. Δυστυχώς οι άνθρωποι δεν μαθαίνουμε τίποτα από το παρελθόν. Είναι απογοητευτικό. Δεν ξέρω αν υπάρχει διέξοδος. Για μένα όλο αυτό το ασφυκτικό συναίσθημα και τα δυσοίωνα σημάδια γύρω μου είναι από τους λόγους που κάνω θέατρο και βρίσκω μια ανακούφιση.

Η παράσταση

Λίγο μετά τον Μεσαίωνα, μέσα στη δίνη των Θρησκευτικών Πολέμων της Γαλλίας, ο τρομερός κόμης ντ’ Ερουβίλ παντρεύεται την Ιωάννα. Επτά μήνες μετά τον γάμο τους, με τη βοήθεια του γιατρού Μποβουλουάρ, θα γεννηθεί ο Ετιέν. Ο κόμης, αμφισβητώντας την τιμιότητα της γυναίκας του και με βαθιά απέχθεια για το αδύναμο βρέφος, καταριέται το παιδί του, διατάζοντας την Ιωάννα να το μεγαλώσει μακριά από εκείνον, στον περίβολο του πύργου του. Ο πρόωρος θάνατος της γυναίκας του, αλλά και του δεύτερου γιου του, θα τον αναγκάσει να στραφεί στον Ετιέν ως τελευταία ελπίδα να διαιωνιστεί το όνομα του οίκου του. Η μοίρα όμως έχει τα δικά της σχέδια για την πορεία αυτής της σκοτεινής ιστορίας.

Συντελεστές:

Θεατρική διασκευή l Απόδοση l Σκηνοθεσία: Λάζαρος Βαρτάνης – Στέφανος Παπατρέχας

Πρωτότυπη μουσική: Σίσσυ Βλαχογιάννη

Επιμέλεια κίνησης: Δημήτρης Τσικούρας (Τσικ)

Μουσική διδασκαλία: Πηνελόπη Σκαλκώτου

Φωτογραφίες l Trailer l Γραφιστικά: Λιλή Νταλανίκα

Επικοινωνία παράστασης: Μαριάννα Παπάκη – Νώντας Δουζίνας

Παραγωγή: ONORIO ΑΜΚΕ

Ερμηνεύουν:

Λάζαρος Βαρτάνης

Βασιλική Γεωργικοπούλου

Θάνος Παπαθανάσης

Ιωάννα Παπακωνσταντίνου

Στέφανος Παπατρέχας

Τοποθεσία: Θέατρο Arroyo, Μεγάλου Αλεξάνδρου 128, Αθήνα (Μετρό Κεραμεικός)

Πρεμιέρα: Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026. Ώρα: 21.15

Παραστάσεις: Κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 21.15. Μέχρι 1 Δεκεμβρίου 2026

Διάρκεια: 90’ (Χωρίς διάλειμμα)

Τηλέφωνο κρατήσεων: 6981135820

Προπώληση: more.com