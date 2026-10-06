Το θεατρικό γεγονός που συγκλόνισε το Broadway και σηματοδότησε το πολυαναμενόμενο θεατρικό ντεμπούτο του οσκαρικού Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ., «McNeal», έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα αποκλειστικά από τη Happy Productions.

Το «McNeal» είναι το αριστούργημα του βραβευμένου με Πούλιτζερ, Ayad Akhtar και ανέβηκε με τεράστια επιτυχία στο Lincoln Center της Νέας Υόρκης, αποτελώντας το απόλυτο talk-of-the-town της θεατρικής σεζόν, ενώ απέσπασε διθυραμβικές κριτικές για τη θεματική του τόλμη και τη σκηνική του πρωτοπορία.

Το έργο θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Νέος Ακάδημος, με τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη -μετά τη διετή σαρωτική επιτυχία της «Φάλαινας»- να αναλαμβάνει τον εμβληματικό ρόλο του Jacob McNeal. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο καταξιωμένος Χρήστος Σουγάρης, στην πρώτη του συνεργασία με τον ηθοποιό.

Λίγα λόγια για το έργο

Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Jacob McNeal, ένας διάσημος, αμφιλεγόμενος και αυτοκαταστροφικός συγγραφέας, που βρίσκεται στο απόγειο της καριέρας του, διεκδικώντας το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Καθώς όμως η σχέση του με τον γιο του, το παρελθόν του και η ίδια η δημιουργική του διαδικασία αρχίζουν να καταρρέουν, ο McNeal έρχεται αντιμέτωπος με μια νέα και τρομακτική πραγματικότητα: την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Το «McNeal» είναι ένα αιχμηρό ψυχολογικό και ψηφιακό θρίλερ που θέτει με οξύτητα τα πιο κρίσιμα ερωτήματα της εποχής μας. Μιλά για την εξουσία, τη ματαιοδοξία, την οικογένεια, τη δημιουργία και τα όρια της καλλιτεχνικής ιδιοκτησίας σε έναν κόσμο όπου τα δεδομένα, οι λέξεις και η ίδια η ανθρώπινη σκέψη μπορούν πλέον να αναπαραχθούν και να παραποιηθούν μέσα σε δευτερόλεπτα.

Πού σταματά η έμπνευση και πού ξεκινά η λογοκλοπή;

Τι σημαίνει πλέον «πρωτότυπο έργο»;

Και κυρίως: μπορεί η τέχνη να παραμείνει ανθρώπινη σε έναν κόσμο όπου οι μηχανές αρχίζουν να δημιουργούν;

Μία high-tech θεατρική εμπειρία

Το «McNeal» δεν είναι μια συμβατική θεατρική παράσταση, αλλά μια υψηλής τεχνολογίας σκηνική εμπειρία. Με τη χρήση cutting-edge video design, ψηφιακών προβολών, ειδικών εφέ και deepfake τεχνολογίας, η παραγωγή δημιουργεί έναν εντυπωσιακό κόσμο όπου η πραγματικότητα, η μνήμη και η τεχνητή νοημοσύνη συγχέονται διαρκώς.

Η σκηνή του ΝΕΟΥ Ακάδημου μετατρέπεται σε έναν ψηφιακό λαβύρινθο εικόνων, δεδομένων και ψευδαισθήσεων, μέσα στον οποίο το κοινό δεν παρακολουθεί απλώς μια ιστορία, αλλά βυθίζεται ολοκληρωτικά στο διαταραγμένο σύμπαν του McNeal.

Τη μουσική της παράστασης υπογράφει ο σπουδαίος μουσικός και συνθέτης Φώτης Σιώτας, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο σκοτεινό, ηλεκτρισμένο και βαθιά κινηματογραφικό, που συνομιλεί διαρκώς με τον ψηφιακό και ψυχολογικό κόσμο του έργου.

Οι ηθοποιοί

Δίπλα στον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, συναντάμε τη Γιώτα Φέστα και ένας εξαιρετικός θίασος γνωστών και ανερχόμενων ηθοποιών –Τζωρτζίνα Παλαιοθόδωρου, Μαρίζα Τσάρη, Δημήτρης Σέρφας, Αλίκη Ανδρειωμένου και Μαρίτα Γαγάνη– συνθέτουν ένα σύμπαν γεμάτο ένταση, μυστήριο και συναισθηματικές συγκρούσεις, όπου τα όρια ανάμεσα στον άνθρωπο και την τεχνητή νοημοσύνη γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτα.

Ταυτότητα παράστασης

Διανομή:

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης

Γιώτα Φέστα

Τζωρτζίνα Παλαιοθόδωρου

Μαρίζα Τσάρη

Δημήτρης Σέρφας

Αλίκη Ανδρειωμένου

Μαρίτα Γαγάνη

Συντελεστές:

Συγγραφέας: Ayad Akhtar

Σκηνοθεσία: Χρήστος Σουγάρης

Θεατρική Απόδοση: Αντώνης Γαλέος

Πρωτότυπη Μουσική Σύνθεση: Φώτης Σιώτας​​​​​​​

Σκηνικά: Αθανασία Σμαραγδή

Φωτογραφία / Trailer: Πάτροκλος Σκαφίδας

Παραγωγή: Happy Productions

Προβολή/Επικοινωνία: Αγλαΐα Παγώνα

Παραστάσεις: Τετάρτη 20:00, Πέμπτη 21:00, Παρασκευή 21:00, Σάββατο 18:00 & 21:00, Κυριακή: 18:00

Πρεμιέρα: 7 Οκτωβρίου 2026

Διάρκεια παράστασης: 90 λεπτά χωρίς διάλειμμα

Τιμές Εισιτηρίων: Ζώνη VIP: 40€, Ζώνη Α: 30€, Ζώνη Β: 25€, Ζώνη Γ: 20€, Μειωένης Σε καρέκλα: 15€

Προπώληση: more.com

ΝΕΟΣ Ακάδημος

Ακαδημίας & Ιπποκράτους 17, Μετρό Πανεπιστήμιο