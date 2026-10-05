Το «Τζένη Τζένη» δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Aνήκει σε εκείνες τις ταινίες που γνωρίζουμε σχεδόν από μνήμης, μια κομεντί που έχει στοιχειώσει τα μεσημέρια της Κυριακής και, για περισσότερες από μία γενιές, είναι κάτι περισσότερο από μια απλή ανάμνηση. Κι εξήντα χρόνια μετά την πρώτη προβολή της, το κοινό εξακολουθεί να αγαπά.

Όπως αγάπησε κι αγκάλιασε και την παράσταση του Νίκου Καραθάνου, ο οποίος με αρχική έμπνευση την κλασική ταινία, έφερε στη σκηνή την Ελλάδα εκείνη του φωτός, του καλοκαιριού, της ελαφρότητας και της ομορφιάς που στην σύγχρονη εποχή φαντάζει όλο και πιο μακρινή.

Η παράσταση «Τζένη Τζένη», μετά από μια πετυχημένη πρώτη σεζόν στα τέλη της περασμένης χρονιάς, επέστρεψε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ως ένα καλοκαιρινό, ηλιόλουστο ρέκβιεμ, ένας θρήνος για το τέλος της εποχής της αθωότητας και συνάμα ως μια γιορτή για την αθανασία που της χάρισε η ασημένια οθόνη. Στη σκηνή ένας λαμπερός θίασος σημαντικών πρωταγωνιστών, παίρνουν τους θεατές μαζί τους σε ένα ταξίδι νοσταλγίας.

Με αφορμή την παράσταση, ο Κώστας Μπερικόπουλος, ο οποίος ενσαρκώνει τον Μίλτο Κασσανδρή – ρόλο που υποδύθηκε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας – μίλησε στο Newsbeast.

– Το «Τζένη Τζένη» επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Ήταν φαντάζομαι κάτι πολύ αναμενόμενο, γιατί είναι μια ταινία πολύ αγαπημένη από τον κόσμο. Και αγαπήθηκε εξίσου και η παράσταση.

Για εσάς ήταν αναμενόμενο. Για εμάς ήταν προσυμφωνημένο. Θέλω να πω, ότι η συμφωνία μας από την αρχή ήταν ότι θα παίξουμε ένα διάστημα την άνοιξη και σε μια δεύτερη δόση θα παίξουμε τώρα το φθινόπωρο. Ωστόσο, για εμάς ως καλλιτέχνες, ως ηθοποιοί, δεν είναι τίποτε δεδομένο. Ξεκινάμε πάντα με τις καλύτερες των προϋποθέσεων και μετά το κοινό αποφασίζει αν θα πάει καλά ή όχι. Και είμαι -θα μιλήσω για τον εαυτό μου- ευτυχής, επειδή η δουλειά που κάναμε είχε ένα αντίκτυπο στον κόσμο, το αγάπησε και έτσι ήρθαμε με διπλή χαρά να το επαναλάβουμε. Ξεκινήσαμε, ήδη, τις παραστάσεις.

– Σας έχει τύχει να πιστεύετε σε μια παράσταση, αλλά το δικό σας πιστεύω, η δική σας αίσθηση, να μην συμπίπτουν με του κοινού;

Ναι, ναι. Το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό, και σε αυτό θα σας απαντήσω, πριν από αρκετά χρόνια είχαμε κάνει μια πάρα πολύ ωραία παράσταση και σε ένα καταπληκτικό έργο, ένα παραδοσιακό παραμύθι ρώσικο, την ιστορία του «Τυχερού Στρατιώτη» στο θέατρο Πόρτα. Ήταν ένας εξαιρετικός θίασος, ήταν όλα πραγματικά εξαιρετικά, ξεκίνησαν πάρα πολύ ωραία και μας πέτυχε και η παράσταση. Δυστυχώς, όμως, η παράσταση αυτή δεν πήγε καλά. Και να σας πω τον λόγο. Ήταν το θέμα που ενοχλούσε, επειδή η παράσταση απευθυνόταν, κυρίως, σε μικρότερα παιδιά, σε έφηβους ας πούμε και μικρότερους, ήταν στο θέατρο Μικρή Πόρτα της Ξένιας Καλογεροπούλου. Πολλοί γονείς έρχονταν σε αμηχανία με το θέμα του έργου, με το θέμα του παραμυθιού, γιατί μιλούσε πολύ ανοιχτά για τον θάνατο. Ενώ ήρθαν άνθρωποι, θέλω να πω και συνάδελφοι, κι έλεγαν: «Τι ωραία παράσταση!», μόλις έλεγα: «Πάρε το παιδί σου κι έλα», μου απαντούσαν: «Δεν είσαι καλά. Αν με ρωτήσει το παιδί μου, δεν έχω τι να του απαντήσω». Αυτό που σας λέω είναι αληθινή απάντηση. Εντάξει, τώρα αυτό ήταν και μια ακραία περίπτωση. Αλλά ξανάρχομαι σε αυτό, ότι δεν υπάρχει συνταγή, γιατί, αν υπήρχε συνταγή, θα την ακολουθούσαμε όλοι και θα είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Από την άλλη, αυτού του είδους ο μετεωρισμός που νιώθουμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι και λίγο το χαρακτηριστικό του καλλιτέχνη.

– Η θεατρική μεταφορά μιας ταινίας, όπως το «Τζένη Τζένη», που έχει αγαπηθεί πολύ από το κοινό και έχει συνδεθεί ο κόσμος κατά κάποιον τρόπο με αυτήν και τους πρωταγωνιστές της, κρύβει ένα ρίσκο;

Γενικότερα, νομίζω πως ναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Νίκος Καραθάνος είχε κάτι άλλο στο μυαλό του. Δεν μας ζητήθηκε να αναπαραστήσουμε την ταινία. Εμπνεύστηκε από την ταινία, κρατήσαμε το σενάριο της ταινίας και εκεί πάνω άνοιξε παρενθέσεις, για να μιλήσει και για άλλα πράγματα. Για τον τότε ελληνικό κινηματογράφο που έχει τελειώσει, για εκείνη την εποχή της αθωότητας, για τα καλοκαίρια μας -γι’ αυτό και το ονομάζει «ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ»- για κάτι το οποίο το κοιτάμε πίσω με μία νοσταλγία και δυστυχώς δεν θα ξανάρθει. Δεν θα το ξαναδούμε μπροστά μας.

– Είναι αλήθεια αυτό. Εξάλλου, οι ελληνικές ταινίες αυτό δεν μας φέρνουν στο μυαλό; Ή Σάββατο βράδυ ή Κυριακή μεσημέρια που τις βλέπαμε στην τηλεόραση;

Ακριβώς. Τις Κυριακές μετά το φαγητό.

– Αυτή η νοσταλγία είναι ωραίο πράγμα.

Ναι, γιατί είναι συνδεδεμένη με πάρα πολλά πράγματα. Πρώτα απ’ όλα με την οικογένεια. Για παράδειγμα, η μεσημεριάτικη προβολή, εμένα μου θυμίζει πολύ, και νοσταλγώ πολύ, το μεσημεριανό φαγητό της Κυριακής που τρώγαμε πολύ γρήγορα για να δούμε την ελληνική ταινία, ανεβαίναμε όλοι στο κρεβάτι του μπαμπά και της μαμάς και τη βλέπαμε οικογενειακώς. Αυτό, τίποτα δεν μπορεί να το αντικαταστήσει. Πέρα από τις ίδιες τις ταινίες που φέρουν και μια εποχή, η οποία δεν υπάρχει πια, μια άλλη Αθήνα, μια άλλη Ελλάδα, άλλους ανθρώπους αν θέλετε. Υπήρχε μια άλλου είδους αθωότητα. Και το «Τζένη Τζένη», παρόλο που μιλάει για πολύ σκληρά πράγματα, ο τρόπος που είναι δοσμένη η ταινία, το σενάριο γενικότερα, έχει αυτή την αθωότητα που την κάνει να είναι πολύ ελαφριά και αστεία, αν θέλετε να έχει χιούμορ. Γιατί το θέμα που θίγει είναι πάρα πολύ σοβαρό.

– Ναι, γιατί στην ουσία της είναι μια πολιτική ταίνια.

Ακριβώς, ακριβώς. Και δεν διαφέρει καθόλου από κάποια πράγματα που βλέπουμε και αναγνωρίζουμε πια σήμερα, γιατί λόγω της πληροφόρησης που έχουμε από διάφορα μέσα, μπορούμε να ξέρουμε, ας πούμε, όχι 100% αλλά να ξέρουμε τα πολιτικά παιχνίδια, τι κρύβεται πολλές φορές από πίσω.

– Και βλέπουμε ότι πριν από 60 χρόνια ο θείος έβαζε τον ανιψιό στην πολιτική και το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Ο γιος, ο ανιψιός, ο αδελφός, ο ξάδελφος….

Οικογενειοκρατία. Θέλω να πω ότι υποτίθεται ότι πολιτικός γίνεται κανείς για να προσφέρει με έναν τρόπο στον τόπο του, αλλά αυτό είναι πολύ μακριά από αυτό που γίνεται. Είναι τόσο προσωπικά τα οφέλη, που το τελευταίο πράγμα -στις περισσότερες των περιπτώσεων, γιατί υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις- είναι για ίδιον όφελος. Και λυπάμαι πολύ που θα το πω, και πολλές φορές για οικονομικούς λόγους.

– Στην παράσταση είστε ο Μίλτος Κασσανδρής. Πώς είναι να ενσαρκώνετε έναν ρόλο που έχει παίξει στον κινηματογράφο ο Λάμπρος Κωνσταντάρας;

Δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό να αντιγράψω τον τρόπο που παίζει ο Κωνσταντάρας. Όπως έχω πει και σε άλλους συναδέλφους σας, ο Κωνσταντάρας δεν παίζεται. Έτσι κι αλλιώς και το δικό μου ζητούμενο, και του Νίκου Καραθάνου σκηνοθετικά, ήταν κάτι διαφορετικό και μας οδήγησε σε διαφορετικούς δρόμους από την ερμηνεία του Κωνσταντάρα. Ο Κωνσταντάρας από χέρι ήταν ένας μπον βιβέρ, με το μαρτίνι στο χέρι του, με το τσιγάρο κι έλεγε όλα αυτά τα καταπληκτικά με τον ωραιότερο τρόπο του κόσμου. Εγώ το αντιμετωπίζω λίγο διαφορετικά.

– Γενικότερα, νομίζω ότι οι παλαιοί ηθοποιοί δεν αντιγράφονται.

Είχαν κάτι δικό τους, μοναδικό. Και ο καθένας έφερε την προσωπικότητά του από ένα σημείο και μετά. Ο Κωνσταντάρας, ο Αυλωνίτης, η Βλαχοπούλου, όλοι αυτοί υπέροχοι ηθοποιοί, τους οποίους γνωρίσαμε κυρίως μέσα από τις ταινίες. Όλοι οι παλαιοί ηθοποιοί ήταν πολύ ισχυρές προσωπικότητες.

– Δεν είναι τυχαίο ότι τους αγαπάνε πλέον και οι νεότερες γενιές και τα μικρά παιδιά που τους ανακαλύπτουν τώρα.

Ναι, ναι, πολύ, πολύ.

– Η κωμωδία σάς αρέσει;

Βέβαια, πολύ. Και είχα κι έχω την τύχη να κάνω πολλή κωμωδία. Ξέρετε, εγώ όταν βγήκα στο θέατρο, ήθελα πολύ να κάνω διαφορετικά πράγματα. Και με βοήθησε πολύ η καλή μου τύχη και πραγματικά έκανα πολλά διαφορετικά πράγματα. Αξιώθηκα να παίξω και κωμωδία. Αυτό που δεν έχω παίξει ακόμη, και που θα ήθελα πάρα πολύ, είναι μια επιθεώρηση.

– Βέβαια τώρα η επιθεώρηση -δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε αυτό- αλλά ειδικά σήμερα με το cancel και με την πολιτική ορθότητα, έχω την αίσθηση ότι και αυτή περιορίζεται πολύ στο τι θα πει.

Έχει αλλάξει, ακριβώς. Τα πράγματα πια διαδέχονται αστραπιαία το ένα το άλλο, αλλά είναι πολύ γρήγορος και ο τρόπος που τα φέρνει. Πριν ο κόσμος ενημερωνόταν από τις εφημερίδες, από το ραδιόφωνο και δεν ξέραμε αν αυτή η είδηση έχει ήδη παλιώσει. Τώρα, βγαίνει μια είδηση και με το που κυκλοφορεί είναι ήδη παλιά.

– Επίσης, δεν ξέρουμε αν είναι αληθινή ή πρόκειται για fake news.

Αυτό είναι μία άλλη ιστορία που λέτε, πολύ σοβαρή επίσης.

– Τώρα, έχουμε περάσει και στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Νομίζω ότι ο κόσμος μπορεί να ξεχωρίσει το αυθεντικό από το προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης. Δεν έχει εξελιχθεί και αυτό το καημένο τόσο πολύ. Είπα «καημένο» για να το υποτιμήσω (γέλια).

– Σας τρομάζει όλη αυτή η έκρηξη της τεχνολογίας;

Δεν με τρομάζει καθόλου. Απλά μου είναι λίγο ξένο. Δηλαδή να φανταστείτε -και σας μιλάω ειλικρινά-, δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Δεν με αφορά αυτό. Δεν ξέρω αν αύριο χρειαστώ το AI, αλλά τώρα δεν το χρειάζομαι. Νομίζω ότι η τεχνολογία ενώ κανονικά είναι «υπηρέτης» του ανθρώπου, έχει καταλήξει να είναι ο «αφέντης» του ανθρώπου. Μας έχει οδηγήσει, όλο και περισσότερο, να κλεινόμαστε πίσω από μία οθόνη και να μην βλέπουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Όλος ο μικρόκοσμός μας είναι πλέον στο αριστερό μας χέρι, γιατί με το δεξί οδηγούμε.

– Ναι, έχετε πολύ δίκιο σε αυτό. Επίσης, δεν είναι τρομακτικό ότι υπάρχει κόσμος που ρωτάει το AI για θέματα υγείας;

Αυτό είναι εξοργιστικό. Ειδικά για τέτοια θέματα. Έχω έρθει πολλές φορές σε ρήξη και με πολύ αγαπημένους μου φίλους: μπαίνει στο ίντερνετ και ψάχνει γιατί τον τσίμπησε ένα κουνούπι. Πήγαινε στο φαρμακείο, πάρε τηλέφωνο έναν γιατρό.

– Στην παράσταση, είστε θεατρικό ζευγάρι με τη Χάρις Αλεξίου, με την οποία ήσασταν μαζί και στο «Μάεστρο». Πώς τη βλέπετε ως ηθοποιό;

Είμαι χαρούμενος. Είμαι θαυμαστής της. Έτσι κι αλλιώς, θέλω να πω ότι εμένα η Χάρις ήταν το πρώτο μου 45άρι. Πάντα τη θαύμαζα. Τα έφερε έτσι η τύχη και συναντηθήκαμε και στο θέατρο παλιότερα, στο Εθνικό. Μετά συναντηθήκαμε στο «Μάεστρο». Και τώρα πάλι θεατρικά στο «Τζένη Τζένη». Είμαι μεγάλος φαν της.

– Και δεν είναι απίστευτο πως με ό,τι καταπιάνεται είναι τέλεια;

Ναι, γιατί η Χάρις είναι μύθος. Την έχουμε χαρακτηρίσει έτσι κι εμείς, αλλά και οι πιο ειδικοί. Δεν αποκτιέται έτσι εύκολα αυτός ο τίτλος. Ένας άνθρωπος, ο οποίος σίγουρα έχει τα προσόντα, αλλά και τον ενδιαφέρει πραγματικά η δουλειά του, νομίζω ότι σε όλους τους τομείς μπορεί να γίνει μύθος. Η Χάρις γεννήθηκε με αυτή τη… χάρις!

– Έχουμε στην εποχή μας μύθους; Λαϊκά είδωλα;

Αυτό θα το δούμε στις επόμενες γενιές.

– Αυτό που έγινε με τον Γιώργο Μαζωνάκη;

Αυτό θα έλεγα τώρα. Είναι ένας καλλιτέχνης, τον οποίο δυστυχώς δεν τον είχα παρακολουθήσει, πέρα από κάποια τραγούδια του που ήξερα. Δεν έτυχε ποτέ να τον δω στο κέντρο που τραγουδούσε. Όλο αυτό που συνέβη με τον κόσμο, με αυτή την αγάπη του κόσμου, τι να σας πω, έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά και τα δύο τρία πράγματα που διάβασα για εκείνον με αφορμή τον θάνατό του, είναι ένας καλλιτέχνης που πραγματικά θα ήθελα να τον είχα γνωρίσει. Να τον είχα συναντήσει. Μου κέντρισε πολύ το ενδιαφέρον.

– Και είναι αλήθεια ότι πονέσαμε σαν να χάσαμε έναν δικό μας άνθρωπο.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένα είδωλο της εποχής μας. Τώρα, για το ποιοι από τους υπάρχοντες θα είναι είδωλα, θα το δούμε σε μια επόμενη γενιά.

– Όπως συνέβη με τους ηθοποιούς του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, που οι περισσότεροι είναι είδωλα.

Ακριβώς, γιατί πέρασε η γενιά για να δούμε τι έχουν αφήσει πίσω και πώς επηρεάζει και τους επόμενους. Αυτό νομίζω ότι τον κάνει τον άλλον είδωλο. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για είδωλα βεληνεκούς Μάικλ Τζάκσον, για παράδειγμα.

– Εσείς είστε ένας ηθοποιός του θεάτρου, αλλά σας είδαμε και στην τηλεόραση στο «Μαέστρο» και πριν στο «Αυτή η νύχτα μένει».

Είχα κάνει παλαιότερα τηλεόραση, με το «10» του Καραγάτση.

– Με το «Μαέστρο» πετύχατε Netflix. Παγκόσμια εμβέλεια. Πώς είναι αυτό;

Αυτό είναι κάτι άλλο. Ώρες, ώρες δεν καταλαβαίνω τι διάσταση έχει πάρει το «Μαέστρο», παγκόσμια. Αλλά υπάρχουν στιγμές που λέω «δεν είναι δυνατόν». Δηλαδή, τα καλοκαίρια, κυρίως, που βρίσκομαι σε κάποια νησιά, ξέρετε πόσος κόσμος με σταματάει -ξένοι, από όλα τα μήκη και πλάτη της γης- και μου λένε για το «Μαέστρο»; «Α, εσείς δεν είστε στο Μαέστρο;». Κι εκεί λέω: «Παιδιά, δεν μας βλέπουνε μόνο εδώ».

– Να σας ρωτήσω, όλη αυτή η εξωστρέφεια της τηλεόρασης, ως προς την αναγνωρισιμότητα, σας αγχώνει;

Όχι, καθόλου δεν με αγχώνει. Κοιτάξτε να δείτε. Εμένα αυτό μου συμβαίνει τα τελευταία 4-5 χρόνια και είναι και πάρα πολύ ωραίο -πώς να σας το πω- έχει ένα γούστο, γιατί και εγώ είμαι κοινωνικός άνθρωπος και μου αρέσει η επικοινωνία με τους ανθρώπους. Και όσοι με πλησιάζουν είναι πάρα πολύ ευγενικοί. Δεν υπήρξα ποτέ σαν 25χρονος ο γόης που έτρεχαν όλα τα κορίτσια πίσω του για να μπορούσα να πω αν με αγχώνει ή δεν με αγχώνει κάτι τέτοιο. Αυτό που μου συνέβη τώρα που ήρθε, και καλώς έκανε και ήρθε στη ζωή μου, είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ ευαίσθητο, πολύ τρυφερό και δεν ξέρω, μου αρέσει. Μ’ αρέσει. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, δεν νομίζω να εξελιχθεί διαφορετικά, αλλά μέχρι στιγμής τουλάχιστον είναι πολύ ωραίο.

Ταυτότητα παράστασης

Πρωτότυπο κείμενο: Κώστας Πρετεντέρης, Ασημάκης Γιαλαμάς

Σκηνοθεσία – σύλληψη: Νίκος Καραθάνος

Διασκευή – δραματουργική επεξεργασία: Γιάννης Αποσκίτης

Μουσική: Άγγελος Τριανταφύλλου

Φωτογραφίες promo: Γιώργος Καπλανίδης

Φωτογραφίες παράστασης: Ελίνα Γιουνανλή

Επικοινωνία – Media Relations: Μαρία Τσολάκη

Συμπαραγωγή: Τεχνηχώρος Θεατρικές Παραγωγές

Η παράσταση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των 100 χρόνων από τη γέννηση του Κώστα Πρετεντέρη.

Διανομή

Το ΣΚΟΥΤΑΡΕΪΚΟ

Τζένη Σκούταρη: Γαλήνη Χατζηπασχάλη

Κοσμάς Σκούταρης: Νίκος Καραθάνος

Ματίνα Σκούταρη: Άγγελος Παπαδημητρίου

Το ΚΑΣΑΝΔΡΕΪΚΟ

Νίκος Μαντάς: Χρήστος Λούλης

Ντιάνα Κασανδρή: Χάρις Αλεξίου

Μίλτος Κασανδρής: Κώστας Μπερικόπουλος

ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΕΣ

Υβόννη Καρίπη: Ζέτα Μακρυπούλια

Κλάρα Καρίπη: Ιωάννα Μαυρέα

ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Ανδρέας Δερμέζης, Στράτος, μπράβος: Γιάννης Κότσιφας

Μίμης Φραγκόπουλος, νησιώτης, αστυνομικός: Αλέξανδρος Σκουρλέτης

Σοφία η υπηρέτρια: Ιωάννα Μπιτούνη

Και 4μελής ορχήστρα

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων

Τετάρτη & Κυριακή: 19.00

Πέμπτη & Παρασκευή: 20:30

Σάββατο 17.30 & 21.00

Προπώληση: more.com

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Λεωφ. Ηρ. Πολυτεχνείου 32, Πειραιάς 185 35

Στάση Μετρό «Δημοτικό Θέατρο», Γραμμή 3 (μπλε) – τερματικός