Βασισμένη στο παγκόσμιο bestseller «20 Βήματα Μπροστά» του Χόρχε Μπουκάι, η ομώνυμη παράσταση μεταφέρει στη σκηνή τον πυρήνα της φιλοσοφίας του βιβλίου μέσα από μια σύγχρονη θεατρική προσέγγιση.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Ιωάννα Γεωργαντά και το κείμενο ο Παύλος Μητσόπουλος, με τη θεατρική τους προσέγγιση να συνδυάζει χιούμορ, συγκίνηση και εκείνες τις μικρές αλήθειες της καθημερινότητας στις οποίες όλοι μπορούμε να αναγνωρίσουμε κάτι από τον εαυτό μας.

Τέσσερις άγνωστοι. Μια τελευταία πτήση για Θεσσαλονίκη που καθυστερεί. Μια αίθουσα αναμονής. Και ένα βιβλίο που γίνεται η αφορμή για μια απρόσμενη συζήτηση. Υπάρχει κάτι παράξενο στις συναντήσεις με αγνώστους. Ιδίως σ’ ένα αεροδρόμιο, όπου όλοι βρίσκονται για λίγο ανάμεσα σε αυτό που αφήνουν πίσω και σε αυτό που τους περιμένει. Ίσως γι’ αυτό, μερικές φορές, είναι ευκολότερο να πεις σε κάποιον που μόλις γνώρισες κάτι που δεν έχεις πει ποτέ σε ανθρώπους που σε γνωρίζουν χρόνια.



Τέσσερις καθημερινοί άνθρωποι, ο καθένας με τη δική του μοναδική ιστορία, βρίσκονται τυχαία για ενενήντα λεπτά στον ίδιο χώρο. Καθώς η αναχώρηση αναβάλλεται ξανά και ξανά, οι ιστορίες του Μπουκάϊ συναντούν τις δικές τους ζωές. Συμφωνούν, αμφισβητούν, συγκρούονται, γελούν και, σχεδόν χωρίς να το αντιληφθούν, αρχίζουν να μιλούν για όσα πραγματικά τους απασχολούν. Και κάπου ανάμεσα στους τέσσερις, ο καθένας μας μπορεί να αναγνωρίσει κάτι δικό του.

Το «20 Βήματα Μπροστά» είναι μια παράσταση για τις επιλογές που κάνουμε και εκείνες που αναβάλλουμε, για όσα φοβόμαστε να αφήσουμε πίσω, για την αποτυχία, τις δεύτερες αρχές, τις σχέσεις μας με τους άλλους, αλλά κυρίως για τη σχέση μας με τον ίδιο μας τον εαυτό. Χωρίς εύκολες απαντήσεις και χωρίς να υποδεικνύει τον «σωστό» δρόμο. Γιατί ίσως το επόμενο βήμα να μην είναι ίδιο για όλους.

Μία απρόσμενη συνάντηση. 4 άγνωστοι. 20 ιστορίες. 20 βήματα.

Η παράσταση απευθύνεται σε θεατές όλων των ηλικιών και μπορεί να αποτελέσει μια κοινή θεατρική εμπειρία για όλη την οικογένεια. Όσοι γνωρίζετε το βιβλίο, θα δείτε τις ιστορίες του μέσα από τις διαφορετικές οπτικές τεσσάρων ανθρώπων. Όσοι το ανακαλύπτετε για πρώτη φορά, θα το παρακολουθήσετε μέσα από μία ανθρώπινη συζήτηση τεσσάρων αγνώστων σε ένα αεροδρόμιο, σε μια απρόσμενη γνωριμία που, λίγο πολύ, όλοι έχουμε ζήσει.

Ταυτότητα παράστασης

Συντελεστές

Κείμενο: Παύλος Μητσόπουλος

Σκηνοθεσία: Ιωάννα Γεωργαντά

Σκηνογραφία: Παύλος Μητσόπουλος

Ενδυματολογία / Φροντιστήριο: Αγγελική Γιαννούλη

Πρωταγωνιστούν: Εύη Δόβελου, Στεφανία Ζώρα, Βασίλης Παπαδόπουλος, Χρήστος Σταυρίδης.



Η παράσταση βασίζεται στο βιβλίο «20 βήματα μπροστά» του Χόρχε Μπουκάι, που εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Όπερα σε μετάφραση της Κωσταντίνας Επισκοπούλου.

Πότε: Παρασκεύη 2 Οκτωβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:00

Διάρκεια παράστασης: 100 λεπτά με το διάλειμμα 10 λεπτών

Εισιτήρια: more.com

Τιμή εισιτηρίων: 18 Ευρώ για ανήλικους, φοιτητές, ανέργους, 65+ και ΑΜΕΑ, 20 Ευρώ κανονικό. Για ειδικές τιμές σε ομαδικές κρατήσεις άνω των 20 ατόμων, μπορείτε να επικοινωνείτε με το ταμείο του Θεάτρου Τζένη Καρέζη στο 210 3636144

Θέατρο Καρέζη

Ακαδημίας 3, Αθήνα