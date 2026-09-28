Με τη νέα solo performance MITeRA, η Ειρήνη Φαναριώτη επιστρέφει για να ολοκληρώσει την τριλογία «Γυναίκες στην Κορυφή του Κόσμου». Έπειτα από τον μονόλογο «Nina / where are you my de@r?» και την τραγικωμωδία «Στην κορυφή του κόσμου, εκεί να με πας», η Φαναριώτη στρέφει αυτή τη φορά το βλέμμα της στη μήτρα, στην απώλεια, στην αθέατη πλευρά της μητρότητας.

Η MITeRA καταπιάνεται με την εμπειρία μιας γυναίκας που περνά μέσα από τη σκληρή και εξαντλητική διαδικασία της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, καθώς η επιθυμία για ένα παιδί μετατρέπεται σταδιακά σε έναν αγώνα απέναντι στο σώμα, στον χρόνο, στην ιατρική διαδικασία και στην ίδια την έννοια της επιτυχίας και της αποτυχίας.

Σε έναν χώρο μόλις 50 τετραγωνικά, πίσω από κλειστές κουρτίνες, με ένα βουητό στα αυτιά και μια μυρωδιά νοσοκομείου ανακατεμένη με φρέσκο βασιλικό, γυναίκες περιμένουν τη σειρά τους να γίνουν μητέρες. Στο κέντρο η μήτρα.

Στο χρονικό διάστημα αυτό διάστημα της αναμονής η MITeRA «ταξιδεύει» στο εσωτερικό των συλλογισμών και των αναμνήσεών της. Τι σημαίνει να είσαι μητέρα; Είναι η μητρότητα προορισμός ή επιλογή; Και τι συμβαίνει όταν το σώμα δεν μπορεί ή αρνείται να ανταποκριθεί σε αυτό που οι άλλοι περιμένουν; Η επιθυμία της να γίνει μητέρα μπλέκεται με την ανάγκη να καταλάβει τη γυναίκα που την έφερε στον κόσμο. Η μητρότητα περνά από γενιά σε γενιά, μαζί με τις προσδοκίες, τις ενοχές, τις απώλειες και τα τραύματά της. Ανάμεσα σε μια εξέταση και μια ένεση, σε μια ανάμνηση και μια απώλεια, σε μια μητέρα και μια κόρη, προσπαθεί να απαντήσει στο πιο δύσκολο ερώτημα:

Ποια είμαι όταν δεν μπορώ να γίνω αυτό που όλοι περιμένουν από εμένα;

Η παράσταση περιέχει σκηνές με γυμνό, χρήση ενέσεων και αίμα.

Ποια είναι η Ειρήνη Φαναριώτη

Είναι Ελληνίδα ηθοποιός, θεατρική συγγραφέας και σκηνοθέτρια, με καλλιτεχνική δραστηριότητα στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η δουλειά της κινείται ανάμεσα στην ερμηνεία, τη συγγραφή και τη σκηνοθεσία, εστιάζοντας σε σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα με επίκεντρο την γυναικεία εμπειρία, μέσα από πρωτότυπες θεατρικές φόρμες.

Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες θεατρικές παραγωγές και έχει δημιουργήσει και σκηνοθετήσει πρωτότυπα έργα όπως την τριλογία «Γυναίκες στην Κορυφή του Κόσμου», Monaksxá (a lonely planet), «Ο κύριος του Τζακ», «Η δεξιά τσέπη του ράσου» κ.α. που έχουν παρουσιαστεί σε σημαντικούς θεατρικούς χώρους και φεστιβάλ.

Είναι η δημιουργός του πολυσυζητημένου έργου Nina / where are you my de@r?, το οποίο έγραψε, σκηνοθέτησε και ερμήνευσε, ενώ αυτή την περίοδο αναπτύσσει νέα έργα για το θέατρο και τον κινηματογράφο. Έχει επίσης εργαστεί διεθνώς ως Associate Director του Εθνικού Θεάτρου της Ελλάδας στη διεθνή συμπαραγωγή COW/DEER με το Royal Court Theatre του Λονδίνου, όπου συνεργάστηκε με τις Katie Mitchell, Nina Segal, Melanie Wilson. Η παράσταση ταξίδεψε στη Schaubühne Berlin στα πλαίσια του Find festival 2026.

Ταυτότητα παράστασης

Συντελεστές

Κείμενο/ Σκηνοθεσία/ Ερμηνεία: Ειρήνη Φαναριώτη

Δραματουργική Επεξεργασία: Άρτεμις Γρύμπλα

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση/ Sound design: David Blouin

Audiovisual Consulting / Song Composing: Gary Salomon

Σκηνικά: Τζέλα Χριστοπούλου

Φωτισμοί: Ειρήνη Φαναριώτη / David Blouin

Επιμέλεια: Κίνησης Κορίνα Κόκκαλη

Video Art: Μικαέλα Λιακατά

Videographer: Βασίλης Αντωνόπουλος

Makeup Artist: Κάλλη Πολυζοπούλου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Έλενα Λάβαρη

Βοηθός Σκηνογράφου: Κυριακή Αλεξανδροπούλου

Φωτογραφίες παράστασης: Κική Παπαδοπούλου

Παραγωγή: TERRE DE SEMIS AMKE

Η παράσταση πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Πρεμιέρα: 3 Οκτωβρίου 2026

Παραστάσεις: Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα & Τρίτη στις 21:00

Διάρκεια: 50 λεπτά

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

ADELPHI

Διοχάρους 22, Καισαριανή