Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, μια δικαστική απόφαση συγκλόνισε την ελληνική κοινωνία: η αθώωση μιας γυναίκας που στραγγάλισε το σύζυγό της. Μια απόφαση που άφησε βαθύ αποτύπωμα στη συλλογική μνήμη και ένα ερώτημα που δεν έπαψε ποτέ να μας απασχολεί.

Το «Νούμερο 21», της Χριστίνας Λαμπούση, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο θέατρο, σε σκηνοθεσία Ερμίνας Κυριαζή, εμπνευσμένο από αυτά τα αληθινά γεγονότα. Χωρίς να αναζητά εύκολες απαντήσεις, χωρίς να παίρνει στέρεες θέσεις, χωρίς καν να αναπαριστά απλώς ένα περιστατικό βίας, το έργο στρέφει το βλέμμα στον άνθρωπο. Στην πολυπλοκότητα, στις αντιφάσεις, στα όρια της ανθρώπινης ύπαρξης. Ανοίγει ένα διάλογο που δυστυχώς, παραμένει πιο επίκαιρος από ποτέ.

Η Ξένια Κουτσουμπού, στο «Νούμερο 21» αναλαμβάνει έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους της καριέρας της μέχρι σήμερα, ερμηνεύοντας την κακοποιημένη γυναίκα με ευαισθησία και βάθος. Με αφορμή την παράσταση που ανεβαίνει στο Μικρό Γκλόρια, η πρωταγωνίστρια μιλάει στο Newsbeast.

– Πώς νιώσατε όταν πρωτοδιαβάσατε το κείμενο και καταλάβατε τι θα σήμαινε να υποδυθείτε αυτή τη γυναίκα;

Αντιλήφθηκα νωρίς πως με χωρίζει απόσταση από αυτή τη γυναίκα, τη Μαρίνα, καθώς έχει πολύ έντονα βιώματα που εγώ δεν έχω, συνεπώς θα έπρεπε να κάνω έρευνα ώστε να συμπληρώσω το βιογραφικό της με υλικό από αντίστοιχες πραγματικές εμπειρίες γυναικών. Με τον καιρό, το χάσμα έχει γεφυρωθεί επιτυχώς και συνειδητοποίησα ότι τελικά άξιζε περισσότερο τελικά που ξεκίνησα μακριά της.

– Τι ήταν αυτό που σας τράβηξε ή σας τρόμαξε περισσότερο στον ρόλο;

Ενώ η απόκλιση στα βιώματα με τρόμαξε, αρχικά μόνο, η απώθηση της παιδικότητά της και η βαθιά ανάγκη αυτής της γυναίκας για συναισθηματική αποκατάσταση με κέρδισαν αμέσως. Είναι μαχήτρια, κέρδισε μόνη της τον αγώνα της ζωής της και είναι τόσο ταπεινή που δεν αποδίδει στον εαυτό της τα ένσημα που της αναλογούν!

– Πώς προσεγγίσατε την ψυχολογία μιας γυναίκας που έχει βιώσει τόσο μεγάλη κακοποίηση;

Παρατήρησα ότι οι γυναίκες που έχουν βιώσει κακοποίηση εμφανίζουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά, όπως συρρίκνωση, σωματικά και συνειδησιακά, και γενικά αλλοίωση του χαρακτήρα τους, με απώτερο σκοπό να αποτρέψουν ένα βίαιο ξέσπασμα από τον κακοποιητή. Στη Μαρίνα συγκεκριμένα, λόγω της διαφοράς ηλικίας με τον σύζυγό της και της ύπαρξης του παιδιού, το τιμόνι παίρνουν επίσης αρχέγονα ένστικτα όπως το μητρικό που δρα για προστασία του παιδιού της, και το πιο βασικό, αυτό της επιβίωσης όταν οι περιστάσεις πλέον εκτροχιάζονται…

– Κάνατε κάποιου είδους έρευνα -βιβλιογραφική, μέσω ειδικών, μαρτυριών- για να «χτίσετε» τον χαρακτήρα;

Λυπάμαι που το λέω, αλλά δυστυχώς σήμερα όπου και να στρέψεις το βλέμμα σου υπάρχει συναισθηματική και σωματική εκμετάλλευση του πιο αδύναμου, οικονομικά, νοητικά, κοινωνικά, σωματικά, επαγγελματικά, από τον ισχυρότερο. Φυσικά βοηθήθηκα από μαρτυρίες γυναικών που βίωσαν αντίστοιχες εμπειρίες, αλλά εν τέλει είχα και προσωπικό υλικό να αντλήσω. Ακόμη κι εγώ, χωρίς να έχω βιώσει ίδιας υφής κακοποιητική συμπεριφορά, δηλαδή εντός γάμου, έχω αντιμετωπίσει δεσποτικές συμπεριφορές από πρόσωπα που είχαν μεγαλύτερη εξουσία απέναντί μου, σε πλήθος κοινωνικών πλαισίων. Ο φόβος και η μελαγχολία είναι κοινής υφής, διαφέρει η έντασή τους και φυσικά η ιδιότητα των εμπλεκόμενων.

– Τι περιμένετε να νιώσει το κοινό μετά την παράσταση;

Αν έστω κι ένας από τους θεατές, στην περίπτωση που έχει κακοποιηθεί νιώσει λύτρωση και στην περίπτωση που έχει κακοποιήσει αναλογιστεί τι προξένησε σε ένα συνάνθρωπό του, θεωρώ η παράσταση θα έχει επιτύχει τον στόχο της κι εγώ θα είμαι πολύ ευτυχισμένη!

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο: Χριστίνα Λαμπούση

Σκηνοθεσία: Ερμίνα Κυριαζή

Σκηνικά-Κουστούμια-Εικαστικά: Ελένη Νικολάου

Σχεδιασμός Φωτισμού: Κατερίνα Σαλταούρα

Κίνηση: Αλέξανδρος Κυριαζής

Βοηθός σκηνοθέτη: Τζωρτζίνα Μανελίδου

Μουσική επιμέλεια: Ερμίνα Κυριαζή

Φωτογραφίες: Λίνα Οικονόμου

Παραγωγή: Leodiadis Productions

Προβολή και Επικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου – We Will

Παίζουν: Δημήτρης Καραβιώτης, Ξένια Κουτσουμπού, Λεωνίδας Λεοντιάδης

Και ο Μπιλ σε βιντεοκλίση, Φώτης Λαζάρου.

Πού: Μικρό Γκλόρια

Πρεμιέρα: Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026, στις 18:00

Πότε: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:00

Εισιτήρια: Από 10 ευρώ

Προπώληση: more.com

Διάρκεια: 90 λεπτά, χωρίς διάλειμμα