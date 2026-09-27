Ο Αλέξανδρος Ρήγας επιστρέφει τη νέα θεατρική σεζόν με τον «Βουκεφάλα», μία ολοκαίνουρια θεατρική κωμωδία που θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Γκλόρια από τις 2 Νοεμβρίου.

Όταν ένας συγγραφέας, ένας αστυνομικός που αναζητεί λίγα λεπτά δημοσιότητας και μια γυναίκα που αρνείται πεισματικά να αποκαλύψει το μυστικό της, βρεθούν στον ίδιο χώρο, η αλήθεια είναι μάλλον το τελευταίο πράγμα που μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο. Και ο Βουκεφάλας, το περίφημο άλογο του Μεγάλου Αλεξάνδρου δεν βρίσκεται ακριβώς εκεί όπου θα περίμενε κανείς.

Μια πολύχρωμη, απρόβλεπτη κωμωδία μυστηρίου από τον μετρ του είδους, Αλέξανδρο Ρήγα, που ξεκινά με έναν φόνο και καταλήγει να χωρέσει μέσα της σχεδόν ολόκληρη την Ελλάδα των τελευταίων δεκαετιών.

Λίγα λόγια για το έργο

Ο σύζυγος είναι νεκρός. Η αστυνομία αναζητά την αλήθεια. Μια ταινία πάνω στη ζωή της υπόσχεται δόξα. Εκείνη, όμως, δεν μιλά. Ή, για την ακρίβεια, μιλά για τα πάντα εκτός από αυτό που όλοι θέλουν να μάθουν.

Η Ντόρα Φραγκιαδάκη είναι μια γυναίκα προφυλακισμένη για τη δολοφονία του συζύγου της. Μέσα από τη φυλακή διηγείται τη ζωή της στον συγγραφέα και αποκαλύπτει μία εκκωφαντική προσωπικότητα. Μια γυναίκα που έχει ζήσει τα πάντα, με διαδρομές στη μέρα, στη νύχτα, στα υπόγεια, στα ρετιρέ, στα μπουζούκια, στα μοναστήρια, σε παράνομα πάθη, σε χαμένα παιδιά, σε παραβατικούς έρωτες, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και σε κάθε είδους αγώνες και κραιπάλες. Μέσα από τις αφηγήσεις της ξεδιπλώνεται ένα σουρεαλιστικό μωσαϊκό της Ελλάδας των τελευταίων δεκαετιών, με όλα τα μεγαλεία, τις υπερβολές, τις ήττες, τις αυταπάτες και τις μικρές της παραφροσύνες.

Και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά κρύβεται το μυστικό του Βουκεφάλα. Ένα μυστικό που κανένας εισαγγελέας, ανακριτής, αστυνομικός, φίλος ή εχθρός δεν έχει καταφέρει να της αποσπάσει. Μέχρι που η ίδια αποφασίζει να μοιραστεί μια αλήθεια. Ή μήπως όχι; Γιατί στον «Βουκεφάλα» κάθε απάντηση γεννά ένα καινούργιο ερώτημα και η μεγαλύτερη απορία παραμένει μέχρι το τέλος: «Είναι αυτή η αλήθεια;»

Λίγα λόγια για την παράσταση

Ο Αλέξανδρος Ρήγας σκηνοθετεί τον Μίνω Θεοχάρη, τον Στράτο Λύκο και τον Ζαχαρία Γουέλα σε έναν κόσμο όπου τίποτα δεν είναι ακριβώς αυτό που φαίνεται και κανείς δεν είναι απολύτως βέβαιο ότι λέει όλη την αλήθεια. Με μια μυστηριώδης δολοφονία να λειτουργεί ως αφετηρία και το χιούμορ να διαπερνά ακόμη και τις πιο σκοτεινές στιγμές της ιστορίας, ο «Βουκεφάλας» κινείται διαρκώς ανάμεσα στο γέλιο και τη συγκίνηση, στο προσωπικό δράμα και το κοινωνικό ευτράπελο, στο αθώο ψέμα και την ένοχη αλήθεια. Και όσο τα κομμάτια του παζλ μοιάζουν να μπαίνουν στη θέση τους, τόσο η βεβαιότητα υποχωρεί.

Μέχρι το φινάλε, όπου η παράσταση φυλάει την τελευταία της ανατροπή. Μια αλήθεια –και ίσως μια λύτρωση– που δεν ακούστηκε ποτέ σε καμία δικαστική αίθουσα.

Θα την ακούσουν μόνο οι θεατές.

Και, φυσικά, καλούνται να την κρατήσουν για τον εαυτό τους.

Σημείωση:

Παρακαλείσθε όπως δεν αποκαλύψετε το φινάλε της παράστασης.

Τυχούσα παράβλεψη δεν διώκεται θεατρικά.

Ταυτότητα παράστασης

Συντελεστές

Κείμενο: Αλέξανδρος Ρήγας – Παναγιώτης Κακαβάς

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρήγας

Σκηνικά: Λία Ασβεστά

Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου

Κοστούμια: Ελένη Μπλέτσα

Μουσική επιμέλεια: Αλέξανδρος Ρήγας

Βοηθός σκηνοθέτη: Κωνσταντίνος Βαρελίδης

Παίζουν: Μίνως Θεοχάρης, Στράτος Λύκος, Ζαχαρίας Γουέλα

Παραστάσεις: Δευτέρα – Τρίτη στις 20:30

Εισιτήρια:

Γενική είσοδος: 20€

Φοιτητικό / Ανέργων / ΑμεΑ / 65+: 18€

Προπώληση: more.com

ΘΕΑΤΡΟ ΓΚΛΟΡΙΑ

Ιπποκράτους 7

Τηλ.: 210 3600832