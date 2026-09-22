Η Ζωή Ξανθοπούλου ενώνει τις δυνάμεις της με την ομάδα ΠΥΡ του Θεάτρου Θησείον, ανεβάζοντας τον «Γλάρο» του Άντον Τσέχωφ σε μια αιχμηρή, απροσδόκητη σκηνική ανάγνωση που γεφυρώνει το κλασικό δράμα με τη σύγχρονη περφόρμανς.

Ένα από τα σπουδαιότερα έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου ανεβαίνει σε μια παράσταση-πρόκληση: τρεις ηθοποιοί και ένας μουσικός επί σκηνής αναλαμβάνουν να ζωντανέψουν ολόκληρο το τσεχοφικό σύμπαν. Τοποθετημένοι σε ένα σκηνικό τοπίο που θυμίζει σύγχρονο «σκουπιδότοπο», οι ήρωες παλεύουν με τη φθορά, την ανάγκη για αναγνώριση και την αγωνία της καλλιτεχνικής επιβίωσης.

Με αφορμή την παράσταση που ανεβαίνει στο Θέατρο Θησείον, ΕΝΑ ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ, η σκηνοθέτρια Ζωή Ξανθοπούλου μιλάει στο Newsbeast για τον «Γλάρο».

– Γιατί επιλέξατε τον «Γλάρο»; Τι είναι αυτό που σας ιντρίγκαρε περισσότερο, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα έργο που ανεβαίνει συχνά;

Αυτά τα έργα, τα τόσο γνωστά και κλασικά, έχουν κάποιο λόγο που ταξιδεύουν μέσα στα χρόνια. Έχουν βαθιά κρυμμένες ανθρώπινες αλήθειες. Η συνομιλία μαζί τους, αλλά και ο λόγος για τον οποίον εμπνέουν μέχρι και σήμερα, είναι η αφορμή μου για τη δημιουργία παράστασης αλλά και το πεδίο της σχετικής έρευνας. Ο «Γλάρος» λέει πράγματα για την τέχνη και τις ανθρώπινες σχέσεις, διαχρονικά και ουσιαστικά. Δουλεύοντας πάνω στο κείμενο του Τσέχωφ συνεχώς φωτίζονται νέες πτυχές των ηρώων και των γεγονότων. Όσο συχνά και να παίζεται, είναι πάντα ένα νέο έργο.

φωτό: Αναστασία Γιαννάκη

– Γιατί επιλέξατε να βρίσκονται στη σκηνή τρεις ηθοποιοί κι ένας μουσικός; Είναι μια σκηνοθετική πρόκληση και για εσάς την ίδια;

Η ίδια η συνθήκη της παράστασης μας είναι ένας μικρός θίασος που περιοδεύει και ζει μέσα από την τέχνη του. Αυτό από μόνο του απαιτεί λίγα άτομα επί σκηνής. Επίσης, είναι δημιουργική πρόκληση το πώς θα αποδοθούν διαφορετικοί ήρωες από τον ίδιο ηθοποιό γιατί έτσι προκύπτουν αόρατα νήματα που δένουν τις σχέσεις τους και που πρέπει να αποδοθούν μέσα από διαφορετικές φόρμες.

– Στην παράσταση βλέπουμε τους ήρωες τοποθετημένους σε έναν σύγχρονο σκουπιδότοπο. Γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο σκηνικό, υπάρχει κάποιος συμβολισμός πίσω από τον σκουπιδότοπο;

Ο σκουπιδότοπος είναι κυριολεκτικός και μεταφορικός. Τα σκουπίδια είναι παντού πλέον, μέσα μας και γύρω μας. Πράγματα που πρέπει να πετάξουμε, να απαλαγούμε από αυτά. Άνθρωποι και καταστάσεις. Κοινωνικοπολιτικές συνθήκες. Και βεβαίως, η τέχνη, οι συνθήκες της, οι προβληματισμοί της, οι άνθρωποί της και άλλα πολλά που σχολιάζονται επί σκηνής μέσα από το λόγο του Τσέχωφ.

– Κατά τη διάρκεια των προβών, υπήρξε κάποια απροσδόκητη ανακάλυψη που κάνατε;

Το πόσο μαγικό είναι το θέατρο. Μια ανακάλυψη αιώνια αλλά πάντα καινούργια. Όταν συνειδητοποιώ ότι μέσα από κούραση κι απογοητεύσεις, ξανά το αγαπώ. Κάθε φορά είναι μια έκπληξη. Μια έκπληξη σε τροχιά που επανέρχεται με την ίδια και -ίσως- περισσότερη ένταση κάθε φορά.

φωτό: Αναστασία Γιαννάκη

– Πώς «δένετε» το κλασικό κείμενο του Τσέχωφ με τη δική σας, μοντέρνα ματιά;

Δεν το τοποθετώ απέναντί μου. Το φιλτράρω μέσα μου. Ψάχνω τη σύνδεση με τη δική μου, με τη δική μας ζωή σήμερα. Και το πλησιάζω με αγάπη.

– Είναι αυτός ένας τρόπος κλασικά κείμενα, όπως ο «Γλάρος», να αποκτούν μια πιο μοντέρνα ματιά, ώστε να γίνονται πιο ελκυστικά στη νεότερη γενιά θεατών;

Στην πραγματικότητα δεν ξέρω τι είναι η μοντέρνα ματιά. Έχουμε πλέον προχωρήσει. Έχουν όλα γίνει. Έχουμε την ελευθερία να επιλέγουμε. Ό,τι γίνεται σήμερα ανήκει πρωτίστως στο σήμερα. Άρα όπως και να πλησιάσει κανείς ένα κείμενο, το πρίσμα συνειδητά ή μη, είναι το σήμερα. Αν μοιάζει «παλιό» έχει να κάνει με τις επιλογές. Αλλά στα αλήθεια, τι είναι πλέον μοντέρνο; Αναρωτιέται και ο Τσέχωφ στον Γλάρο για τις νέες φόρμες στην τέχνη. Κι αυτό είναι ένα βασικό υλικό του έργου του.

– Τι απαντάτε σε όσους υποστηρίζουν ότι τα κλασικά κείμενα δεν πρέπει να διασκευάζονται; Τελικά, ο σεβασμός σε ένα έργο σημαίνει απαραίτητα και πιστή αντιγραφή του πρωτοτύπου;

Δεν έχω να πω τίποτα. Το τελικό σημείο κρίνει τα πάντα. Άρα, η παράσταση η ίδια είναι αυτή που θα απαντήσει σε αυτό. Σεβασμός για μένα είναι η αγάπη και η -χωρίς προθέσεις εντυπωσιασμού- μελέτη. Όλα τα άλλα δεν με αφορούν. Ένας πληθυντικός ευγενείας, ας πούμε, δε σημαίνει πάντα σεβασμό. Και ο νοών νοείτω.

φωτό: Αναστασία Γιαννάκη

– Αν σας ζητούσαν να πετάξετε τρία πράγματα σε έναν σκουπιδότοπο –είτε κυριολεκτικά είτε μεταφορικά– ποια θα ήταν αυτά;

Την κακία, τη μικροψυχία και την αγνωμοσύνη. Όλα ανθρώπινα θέματα.

– Τελικά, τι συμβολίζει ο γλάρος;

Σε αυτό θα απαντήσει ο κάθε θεατής για τον εαυτό του παρακολουθώντας την παράστασή μας.

Λίγα λόγια για την παράσταση

Τι συμβολίζει τελικά ο γλάρος; Πόση ποίηση αντέχει η καθημερινότητα; Τι ορίζει τις ανθρώπινες σχέσεις και πώς εντέλει γεννιέται η τσεχωφικό ματαιότητα; Και, τελικά, πού πάνε οι ηθοποιοί -και οι θεατές- όταν σβήνουν τα φώτα;

Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχωφ, γεμάτη χιούμορ, τραγικότητα, υπαρξιακή απελπισία και -ναι! -μουσική.

Ταυτότητα παράστασης

Συντελεστές

Μετάφραση: Ξένια Καλογεροπούλου

Σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία: Ζωή Ξανθοπούλου

Μουσική: Φώτης Σιώτας

Σύμβουλος δραματουργίας: Γιώτα Παναγή

Γραφείο Τύπου & Επικοινωνία: Ευαγγελία Σκρομπόλα

Ερμηνεύουν: Δέσποινα Κούρτη, Γιώργος Παπαπαύλου, Βασίλης Ζαφειρόπουλος

Μουσικός επί σκηνής: Τάσος Μισυρλής

Παραστάσεις: από 18 Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου 2026, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 20:00

Διάρκεια: 90 λεπτά

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Θέατρο Θησείον

Τουρναβίτου 7, Θησείο