Ο Βυσσινόκηπος, ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της παγκόσμιας δραματουργίας και το κύκνειο άσμα του Άντον Τσέχωφ ανεβαίνει στη σκηνή του θεάτρου Κάτια Δανδουλάκη, με έναν θίασο λαμπερών πρωταγωνιστών, σε σκηνοθεσία της Σοφίας Σπυράτου, απόδοση του Μάριου Πλωρίτη και μουσική του Στέφανου Κορκολή.

Η Κάτια Δανδουλάκη, ο Μελέτης Ηλίας, ο Λεωνίδας Κακούρης, ο Τάκης Παπαματθαίου, η Ιωάννα Ασημακοπούλου, ο Χρήστος Πλαϊνης, η Ευγενία Ξυγκόρου, η Νάνσυ Μπούκλη, ο Χάρης Φλέουρας, ο Γιώργος Νούσης, ο Αντώνης Καρναβάς και σε έκτακτη συμμετοχή η Κατιάνα Μπαλανίκα, ζωντανεύουν στην σκηνή τους πρωταγωνιστικούς ρόλους του εμβληματικού έργου που δεν παύει να γοητεύει το θεατρόφιλο κοινό.

Περισσότερο από κάθε άλλο έργο του Τσέχωφ, ο Βυσσινόκηπος είναι εμπνευσμένος από τις ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες του καιρού του. Την πρώτη παράσταση του έργου, που δόθηκε το 1904, ακολούθησαν οι επαναστάσεις του 1905 και το 1917 που άλλαξαν την ιστορία της Ρωσίας και του κόσμου.

Ο Βυσσινόκηπος, ένα τεράστιο, πανέμορφο κτήμα γεμάτο δέντρα με άσπρα λουλούδια και μυθικές αναμνήσεις, άγονο ωστόσο και πνιγμένο στα χρέη, γίνεται το σύμβολο της τάξης των γαιοκτημόνων που ή τελματωμένη ζωή τους υποχωρεί μπροστά στην ορμητική άνθηση των νέων κοινωνικών τάξεων.

Ταυτότητα παράστασης

Πρωταγωνιστούν η Κάτια Δανδουλάκη, ο Μελέτης Ηλίας, ο Λεωνίδας Κακούρης, ο Τάκης Παπαματθαίου, η Ιωάννα Ασημακοπούλου, ο Χρήστος Πλαϊνης, η Ευγενία Ξυγκόρου, η Νάνσυ Μπούκλη, ο Χάρης Φλέουρας, ο Γιώργος Νούσης, ο Αντώνης Καρναβάς. Έκτακτη συμμετοχή η Κατιάνα Μπαλανίκα.

Απόδοση: Μάριος Πλωρίτης

Σκηνοθεσία: Σοφία Σπυράτου

Σκηνικά: Κωνσταντίνος Σκουρλέτης

Μουσική: Στέφανος Κορκολής

Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη

Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλλης

Παραστάσεις:

Τετάρτη 19.30

Πέμπτη 20.00

Παρασκευή 21.00

Σάββατο 18.00 & 21.00

Κυριακή 19.30

Διάρκεια: 90’ (διάλειμμα)

Προπώληση: more.com

ΘΕΑΤΡΟ ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ

Αγίου Μελετίου 61 Α