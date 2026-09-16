Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής συνεχίζει τη συνεργασία της με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας, η οποία αναδεικνύει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και ενισχύει τη σύνδεση της περιφέρειας με το αθηναϊκό κοινό.

Στις 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2026, πέντε πρωτότυπες παραγωγές του φετινού 69ου Φεστιβάλ Φιλίππων ταξιδεύουν στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ, φέρνοντας το κοινό σε άμεση επαφή με αναθέσεις του θεσμού, που διοργανώνεται από το ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας, οι οποίες, για πρώτη φορά, υπερβαίνουν τα στενά όρια του θεάτρου και συνομιλούν με τη μουσική, την όπερα, το θέατρο σκιών και τις εικαστικές εγκαταστάσεις.

Το φετινό Φεστιβάλ Φιλίππων είναι αφιερωμένο στην έννοια της μεταμόρφωσης, της αλλαγής, ευελπιστώντας να δώσει χώρο σε μια ξεχωριστή συνάντηση. Σε μια συνάντηση με ιστορίες δύσκολες και τρυφερές, σκληρές αλλά τελικά γενναιόδωρες και, σε κάθε περίπτωση, αποκαλυπτικές. Από την ιστορία του Φαέθοντα του Οβιδίου που μεταγράφεται σε σύγχρονη όπερα, τον αρχέγονο μύθο της Αντιγόνης που θα ειπωθεί ως μια μεταμορφωτική ιστορία σε μια ιδιαίτερη παράσταση θεάτρου σκιών, τον εμβληματικό Σεισμό στη Χιλή [Das Erdbeben in Chili, 1807] του Χάινριχ φον Κλάιστ που θα έρθει να ταρακουνήσει και τον δικό μας κόσμο και τις σύγχρονες Μεσοτοιχίες που μας αφήνουν να ακούσουμε τους λόγους που κάποιος αρνείται τον ύπνο, το φετινό πρόγραμμα αποτελεί ένα ταξίδι στα «εσωτερικά μας δωμάτια», στα άδυτα του εαυτού μας που μας ορίζουν.

Οι πέντε παραγωγές του 69ου Φεστιβάλ Φιλίππων που θα παρουσιαστούν έχουν ως εξής:

Θέατρο

Heinrich von Kleist/Ο σεισμός στη Χιλή

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

18, 19, 20 Σεπτεμβρίου 2026 \ Ώρα έναρξης: 15.30 (20/9), 19.00 (18/9), 21.15 (19/9)

Μετάφραση: Θοδωρής Δασκαρόλης/ Σκηνοθεσία: Δημήτρης Σταυρόπουλος/ Μουσική, ηχητικός σχεδιασμός: Δήμος Βρύζας/ Σκηνικό, σχεδιασμός φωτισμών: Βασίλης Αποστολάτος/Κοστούμια: Αλεξάνδρα-Αναστασία Φτούλη/Κινησιολογία, βοηθός σκηνοθέτη: Λουκία Κονιδάρη/Ερμηνεύουν: Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Αναστάσης Γεωργούλας, Εριέττα Μανούρη, Γιώργος Φασουλάς

Την ώρα ενός καταποντισμού, η φύση τα τοποθετεί όλα στο πραγματικό τους μέγεθος. Όταν όλα τα κατασκευάσματα του ανθρώπου καταρρέουν, αυτό που κρατάει τον άνθρωπο κοντά στον πολιτισμό του είναι κάτι άυλο. Ίσως είναι η πίστη, στον Θεό ή στους άλλους. Η ελπίδα ότι όλα μπορούν να ξαναγίνουν από την αρχή. Η βεβαιότητα μιας αγκαλιάς που μοιάζει να είναι το μόνο στέρεο στοιχείο, ενώ όλα έχουν μόλις γκρεμιστεί. Κάτω από το μεγαλείο της καταστροφής είμαστε όλοι ίσοι. Όσα μέχρι χθες έμοιαζαν με εγκλήματα ασυγχώρητα φαντάζουν τώρα αναμνήσεις από ζωές περασμένες. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Για λίγο. Γιατί όταν επιστρέψει ο νόμος των ανθρώπων, θα είναι πιο αμείλικτος από ποτέ. Οι αμαρτωλοί θα μοιάζουν πιο αμαρτωλοί από ποτέ. Αλίμονο σε όσους ευτύχησαν μέσα στην καταστροφή.

Η περίφημη νουβέλα Ο σεισμός στη Χιλή του Γερμανού συγγραφέα Χάινριχ φον Κλάιστ μεταφέρει το κοινό στο Σαντιάγο του 1647, τη στιγμή μιας καταστροφής που ανατρέπει κάθε κοινωνική βεβαιότητα.

Μεσοτοιχίες ή Μικρή Προσευχή στις 3κ46 π.μ.

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

18, 19, 20 Σεπτεμβρίου 2026/ Ώρα έναρξης 18.00 (20/9), 19.00 (19/9), 21.15 (18/9)

Κείμενο: Eύα Οικονόμου-Βαμβακά, με τη συνεισφορά του θιάσου/Σκηνοθεσία: Eύα Οικονόμου-Βαμβακά/Μουσική, μουσικός επί σκηνής: Sophie Lies/Σκηνικός χώρος, σχεδιασμός φωτισμών: Βασίλης Αποστολάτος/Κοστούμια: Ουρανία Φραγγέα/Κινησιολογία: Αλέξανδρος Σταυρόπουλος/Βοηθοί σκηνοθέτη: Άννα Φιλίδου, Φωτεινή Μελετιάδου/Ερμηνεύουν: Mπάμπης Αλεφάντης, Ανδρέας Νάτσιος, Δανάη-Αρσενία Φιλίδου

«Πολύ νωρίς, πολύ αργά, πολύ καιρό. Ξεχαρβαλωμένα έπιπλα στοιβαγμένα στα πίσω μπαλκόνια. Μια βέσπα με σκισμένη σέλα και ένα αυτοκόλλητο πάνω της που λέει ΠΕΙΝΑΩ. Τζάμια με αλάτι και τραβηγμένες κουρτίνες. Φυτά που κολλάνε τα σώματά τους στα τζάμια, σαν να ζητάνε βοήθεια. Κυκλικοί κόμβοι και σκουπίδια. Πλαστικές σακούλες που αιωρούνται για λίγο πριν καταλήξουν στη θάλασσα. Είναι 3.46 π.μ. Αυτή ακριβώς την ώρα, σε αυτόν ακριβώς τον δρόμο, τρεις διαφορετικοί άνθρωποι σε τρία διαφορετικά διαμερίσματα μένουν ξάγρυπνοι. Δεν μπορούν να κοιμηθούν. Απ’ όλους αυτούς τους ανθρώπους σε όλα αυτά τα διαμερίσματα, μόνο αυτοί οι τρεις είναι ξύπνιοι. Σηκώνονται στη μέση της νύχτας μετρώντας τα δικά τους λάθη…».

Μια σύγχρονη αγρυπνία. Ένας φωτογράφος πολέμου, μια νεαρή φροντίστρια ηλικιωμένων και ένας άντρας που βρέθηκε στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή συναντιούνται ή μάλλον συνυπάρχουν σε ένα γνώριμο αστικό τοπίο και περνούν μια νύχτα ξάγρυπνοι, αφουγκραζόμενοι τις δικές τους εσωτερικές φωνές που τώρα τελευταία μοιάζουν να κυριαρχούν στο μυαλό τους, αποκαλύπτοντας πτυχές του εαυτού τους που μάλλον δεν είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν. Όταν ξημερώσει, κανένας δεν θα είναι πια ο ίδιος.

Κάθε ομοιότητα με την πραγματικότητα είναι εντελώς συμπτωματική.

Κουκλοθέατρο

Οι Αντιγόνες

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

19, 20 Σεπτεμβρίου 2026/Ώρα έναρξης 14.00 (20/9), 19.00 (19/9)

Σκηνοθεσία: Γιώργος Καρακάντζας, Σαμανέχ Λατιφί/Εικονογράφος: Kinga Kelemen/Μουσική: Αλί Χάουτ/Επιστημονική συνεργάτιδα: Ευφημία Καρακάντζα/Κατασκευή μαριονετών: Éric Deniaud/Μαριονετίστας: Γιώργος Καρακάντζας/Ηθοποιός: Σαμανέχ Λατιφί

Η παράσταση στηρίζεται στον μύθο της Αντιγόνης, αυτής της θεμελιώδους μορφής της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας που αψηφά την απαγόρευση του Κρέοντα να θάψει τον αδελφό της Πολυνείκη, πληρώνοντας το τίμημα με τη δική της ζωή. Η ιστορία της διασχίζει τους αιώνες και συνεχίζει να αντηχεί μέχρι σήμερα.

Σε μια σκηνή εσκεμμένα λιτή, η αφήγηση ξετυλίγεται μέσα από μια βαλίτσα –σύμβολο της προσφυγιάς και της μνήμης– που μετατρέπεται σε μικροσκοπικό θέατρο. Εκεί ξαναπαίζονται τα κομμάτια της ζωής της Αντιγόνης μέσα από αντικείμενα καθημερινής χρήσης, μαριονέτες και χαρτονένιες φιγούρες. Κανένα αντικείμενο δεν είναι ουδέτερο: ένα μαντίλι, ένας καθρέφτης, μια λάμπα ή μια φιγούρα συμμετέχουν στη δημιουργία ενός κόσμου σκιών και αναμνήσεων, όπου ο μύθος συναντά το προσωπικό βίωμα.

Η παράσταση παίρνει τη μορφή παραμυθιού, τόσο προφορικού όσο και τραγουδισμένου, που παρουσιάζεται από δύο ερμηνευτές-μαριονετίστες. Ο ένας «σμιλεύει» το φως και τις φιγούρες, δίνοντας σώμα στις μορφές της εξουσίας και της τραγωδίας, και η άλλη ενσαρκώνει την Αντιγόνη, εμπλουτίζοντας την αφήγηση με την εμπειρία του ιρανικού παραμυθιού (νακαλί) και τη δική της προσωπική πορεία.

Η παράσταση παρουσιάζεται στη γαλλική, περσική και ελληνική γλώσσα.

Όπερα

Φαέθων

Όπερα σε τρεις πράξεις

βασισμένη στην ομότιτλη όπερα του Jean-Baptiste Lully σε λιμπρέτο Philippe Quinault

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

20 Σεπτεμβρίου 2026/Ώρα έναρξης: 21.15

Συμπαραγωγή Εναλλακτικής Σκηνής ΕΛΣ και ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας

Σύλληψη, καλλιτεχνική επιμέλεια: Ομάδα Μουσικού Θεάτρου Ραφή (Αναστασία Κότσαλη, Λητώ Μεσσήνη)/Δραματουργία, μουσική διασκευή, ενορχήστρωση: Βασιλική Λεγάκη/Σκηνοθεσία: Σοφία Αντωνίου/Ποιητική σύνθεση: Τώνια Τζιρίτα Ζαχαράτου/Σκηνικό: Μαριλένα Καλαϊτζαντωνάκη/Κοστούμια: Ελένη Καββάδα/Χορογραφία: Μίνα Ανανιάδου/Σχεδιασμός φωτισμών: Βασίλης Αποστολάτος/Ερμηνεύουν: Πάρης Δημάτσας, Γεώργιος Ιατρού, Αναστασία Κότσαλη, Λητώ Μεσσήνη/Μουσικοί: Κώστας Γιοβάνης όμποε, Ελευθερία Τόγια βιόλα, Κωνσταντίνος Ζιγκερίδης μπαγιάν, Βασιλική Λεγάκη ζωντανά ηλεκτρονικά μέσα

Ένα από τα σημαντικότερα έργα του Ιταλογάλλου μπαρόκ μουσουργού Ζαν-Μπατίστ Λυλλύ, ο Φαέθων (1683), σε λιμπρέτο του Φιλίπ Κινώ, διασκευάζεται από τη συνθέτρια Βασιλική Λεγάκη, συνομιλώντας γόνιμα με την πρωτότυπη δημιουργία.

Η «μουσική τραγωδία» Φαέθων, όπως περιγραφόταν τότε το είδος του πρωτότυπου έργου του Λυλλύ, αντλεί το θέμα της από τις Μεταμορφώσεις του Οβιδίου, προσφέροντας απλόχερα στο κοινό της εποχής σκηνικά εφέ «μεταμορφώσεων» των κεντρικών ηρώων σε ζώα, πουλιά και θαλασσινά τέρατα – ένα καλειδοσκοπικό σύμπαν μουσικοθεατρικού πλούτου που ξετρέλαινε τους θεατές, με αποτέλεσμα το έργο να αποκτήσει το προσωνύμιο «η όπερα του λαού». Πάνω απ’ όλα, ο Φαέθων παραμένει ένας παραμορφωτικός καθρέφτης της εξουσίας, της αλαζονείας και της απληστίας των προνομιούχων που παρασέρνει τα πάντα στο πέρασμά της: τις ζωές των απλών ανθρώπων, τη μοίρα του κόσμου μας.

Η νέα αυτή εκδοχή της όπερας Φαέθων αποτελεί τον καρπό της δημιουργικής σχέσης που έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια οι δύο θεσμοί (Εθνική Λυρική Σκηνή και ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας), όντας η πρώτη ολοκληρωμένη σύμπραξη και συμπαραγωγή που οδήγησε στη γέννηση μιας παράστασης.

Εικαστική – ηχητική εγκατάσταση

Μεταμορφώσεις – Και δεν ξανακυνήγησα ποτέ μου

Φουαγέ Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Διάρκεια: 18-20 Σεπτεμβρίου 2026

Σύλληψη, εικαστική επιμέλεια: Μιχαήλα Πλιαπλιά/Ηχοτοπία: Νίκος Σωτηρέλης/Με τη συμμετοχή του Φωτογραφικού Ομίλου Καβάλας

Μια εγκατάσταση για τη μεταμόρφωση και τη στιγμή κατά την οποία ο κυνηγός εκτίθεται στη θέση του θηράματος. Αντλώντας από τις Μεταμορφώσεις του Οβιδίου και συγκεκριμένα από τον μύθο του Ακταίωνα, η εγκατάσταση προσεγγίζει τη μεταμόρφωση ως ακραία εμπειρία μετατόπισης: από τη θέση εκείνου που παρατηρεί και καταδιώκει στη θέση εκείνου που μπορεί πλέον να εντοπιστεί, να κυνηγηθεί, να καταναλωθεί. Ίσως όμως, μέσα σε αυτή τη σύντομη και ασταθή μετάβαση, να διανοίγεται και η δυνατότητα μιας άλλης σχέσης με το θήραμα. Χωρικές παρεμβάσεις, γούνινες μορφές, ηχητικά περιβάλλοντα, εικόνες παρακολούθησης, φωτογραφικές καταγραφές και πλήθη μικρών ελαφιών συγκροτούν ένα περιβάλλον όπου οι διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στο ανθρώπινο και το μη ανθρώπινο μοιάζουν να μετατοπίζονται και οι μηχανισμοί της μεταμόρφωσης να τίθενται σε κίνηση.

Κατά την κατασκευή της εγκατάστασης δεν χρησιμοποιήθηκαν ζωικά υλικά και κανένα ζώο δεν υπέστη βλάβη ή ταλαιπωρία.

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

18, 19, 20 Σεπτεμβρίου 2026