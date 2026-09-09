Το Μεταξουργείο είναι η πιο παλιά θεατρική συνοικία της Αθήνας. Μεγάλα θέατρα άκμασαν για δεκαετίες, όπως το Θέατρο του Λαού, το Περοκέ, το Αλκαζάρ. Αλλά και σπουδαίοι άνθρωποι της τέχνης όπως η Μαρίκα Κοτοπούλη, ο Αλέκος Φασιανός, ο Γιώργος Ζαμπέτας και βέβαια ο Ιάκωβος Καμπανέλλης που έγραψε την «Αυλή των θαυμάτων» έζησαν ή εμπνεύστηκαν από το Μεταξουργείο.

Και, φέτος, το Θέατρο Σταθμός κλείνει δέκα χρόνια σε αυτήν την «αυλή». Μέσα σε αυτά τα δέκα χρόνια, στη σκηνή του παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά έργα καταξιωμένων Ελλήνων θεατρικών συγγραφέων: Βασίλη Κατσικονούρη, Δημήτρη Κεχαΐδη, Λένας Κιτσοπούλου, Αλέξη Σταμάτη, Σάκη Σερέφα, Γιάννη Τσίρου αλλά και ξένων: Ορνέλα Βόρπσι, Λόρενς Γουίλσον, Έντα Γουόλς, Ιζόλτ Γκόλντεν, Νταβίντ Λελαί – Ελό, Ντάνκαν Μακμίλαν, Ντέιβιντ Μάμετ, Πάκο Μπεθέρα, Γκουστάβο Οτ, Γενς Ράσκε, Γιασμίνα Ρεζά, Νίνα Ρέιν, Χουάν Κάρλος Ρούμπιο, Μάρτιν Σέρμαν, Ντέιβιντ Χόραν.

Με αφορμή τα 10 χρόνια ζωής και το νέο καλλιτεχνικό πρόγραμμα της θεατρικής σεζόν, η ομάδα του Σταθμός και ο Μάνος Καρατζογιάννης κάνουν έναν μικρό απολογισμό και σημείωνουν:

«Ανεβάσαμε με ανανεωτική ματιά μερικά από τα πιο εμβληματικά έργα του νεοελληνικού θεάτρου: Η θυσία του Αβραάμ – Αγνώστου, Μελάχρα του Παντελή Χορν, Αυτός και το παντελόνι του και ο Επικήδειος του Ιάκωβου Καμπανέλλη, O γάμος του Μάριου Ποντίκα, O ήχος του όπλου, Η Κασέτα, και O ουρανός κατακόκκινος της Λούλας Αναγνωστάκη, Με δύναμη από την Κηφισιά των Δημήτρη Κεχαΐδη & Ελένης Χαβιαρά, Το γάλα του Βασίλη Κατσικονούρη, Πεθαίνω σαν χώρα του Δημήτρη Δημητριάδη.

Αλλά και ελληνικά έργα νέων θεατρικών συγγραφέων, που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα: Ελένη ή Σούλα της Δέσπονας Καλαϊτζίδου, Η απολογία της Μαρί Κιουρί της Ευσταθίας, Η απαγωγή της Τασούλας του Κωνσταντίνου Μάρκελλου, Ηλέκτρα της Έλενας Τριανταφυλλοπούλου, Οι μάρτυρες των Αθηνών, Passport, και Φύλακας μιας Επανάστασης του Μάνου Καρατζογιάννη, Stand up tragedy της Κάτιας Γέρου, Ζάχαρη του Δημήτρη Αγαρτζίδη, Το τραγούδι της Φλέρυς του Δημήτρη Οικονόμου, Οι γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα του Κωνσταντίνου Ντέλλα, Η τελευταία απολογία του Νίκου Κοεμτζή του Μάρκου Γέττου, Κάποια στιγμή θα μάθετε ποιος είμαι του Θοδωρή Γκόνη, Αρμπάιτ των Γιώργου Παλούμπη και Αντώνη Τσιοτσιόπουλου, H επιστροφή των παραμυθιών της Γεωργίας Παρασκευά, Καλά Χριστούγεννα αγαπητέ μου Τσάρλι της Σοφιάννας Θεοφάνους».

Γιαν Φαμπρ – HannaAuer_IreneUrciuoli

Και συνεχίζουν: «Μεταφέραμε στη σκηνή λογοτεχνικά αριστουργήματα: Ψυχολογία Συριανού συζύγου του Εμμανουήλ Ροΐδη, Το αμάρτημα της μητρός μου του Γεωργίου Βιζυηνού, Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται του Νίκου Καζαντζάκη, Ο πίθηκος Ξουθ του Ιάκωβου Πιτσιπίου, Γκιακ του Δημοσθένη Παπαμάρκου, 8 ώρες και 35 λεπτά της Φωτεινής Τσαλίκογλου, Ανθολογία του Σπουν Ρίβερ του Έντγκαρ Λη Μάστερς, Άγονη Γη (Έρημη Χώρα) του T. Σ. Έλιοτ. Αλλά και κλασικά έργα: Οθέλλος του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, Ταρτούφος του Μολιέρου, Ο θρίαμβος του έρωτα του Μαριβώ, Το γαϊτανάκι του πόθου του Άρτουρ Σνίτσλερ, Βικτόρ ή Τα παιδιά στην εξουσία του Ροζέ Βιτράκ.

Έκαναν το σκηνικό τους ντεμπούτο φερέλπιδες νέοι ηθοποιοί στο πλευρό καταξιωμένων ηθοποιών της παλαιότερης γενιάς, αλλά και σκηνοθέτησαν ηθοποιοί, συχνά, για πρώτη φορά, όπως οι: Τάσος Αλατζάς, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Κώστας Βασαρδάνης, Ελισσαίος Βλάχος, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Άγης Εμμανουήλ, Νικόλ Δημητρακοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Αγγελική Καρυστινού, Αγγελική Μαρίνου, Λουκία Μιχαλοπούλου, Κωνσταντίνος Μαραβέλιας, Κωνσταντίνος Μωραΐτης, Γιώργος Παπαπαύλου. Σκηνοθέτησαν επίσης αξιόλογοι σκηνοθέτες: Δήμος Αβδελιώδης, Δημήτρης Αγαρτζίδης, Δέσποινα Αναστάσογλου, Μαρία Αιγινήτου, Ανδρέας Ανδρέου, Μιχαέλα Αντωνίου, Μιχάλης Βιρβιδάκης, Παντελής Δεντάκης, Χρήστος Δήμας, Σοφία Καραγιάννη, Kίρκη Καραλή, Μάνος Καρατζογιάννης, Κυριάκος Κατζουράκης, Χρύσα Καψούλη, Αθηνά Κεφαλά, Δήμητρα Κονδυλάκη, Στέλιος Κρασανάκης, Ερμίνα Κυριαζή, Δαμιανός Κωνσταντινίδης, Γιάννης Λεοντάρης, Γιώργος Λύρας, Μαρία Μαγκανάρη, Κωνσταντίνος Μάρκελλος, Γεωργία Μαυραγάνη, Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη, Αλέξανδρος Μπαλαμώτης, Γιώργος Νανούρης, Γιώργος Νινιός, Γιάννης Νταλιάνης, Κωσταντίνος Ντέλλας, Μαρία Ξανθοπουλίδου, Ζωή Ξανθοπούλου, Ουίτσι, Γιώργος Παλούμπης, Αικατερίνη Παπαγεωργίου, Κώστας Παπακωνσταντίνου, Κατερίνα Πολυχρονοπούλου, Τάσος Ράτζος, Αναστασία Ρεβή, Ραφίκα Σαουίς, Στέλλα Σερέφογλου, Έλενα Σωκράτους, Τάκης Τζαμαργιάς, Ελεάνα Τσίχλη, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Ένκε Φεζολλάρι, Σοφία Φιλιππίδου, Νίκος Χατζηπαπάς, Κωνσταντίνος Χατζής. Επίσης, έδωσαν παραστάσεις οι Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης του ΔΗΠΕΘΕ Πατρών, υπό τη διεύθυνση του Περικλή Μουστάκη και «Δήλος» της Δήμητρας Χατούπη, ως μέρος των διπλωματικών τους εξετάσεων».

Πραγματοποιήσαμε μοναδικές συναντήσεις επί σκηνής, ανοιχτές στο κοινό, με τους αείμνηστους Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ, Κική Δημουλά, Μάνο Ελευθερίου, Άλκη Ζέη, Βασίλη Παπαβασιλείου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Κάθε Πέμπτη κύριε Νιάρχο», αλλά και ξεχωριστά αφιερώματα για τους: Λούλα Αναγνωστάκη, Μολιέρο και Λευτέρη Βογιατζή, Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρη Ήμελλο, Ξένια Καλογεροπούλου, Ιάκωβο Καμπανέλλη, Δημήτρη Κεχαΐδη, Μένη Κουμανταρέα, Γιάννη Κοντό, Μαρία Λαϊνά, Έλλη Λαμπέτη, Μάγια Λυμπεροπούλου, Τζένη Μαστοράκη, Αλέξη Μινωτή, Μιχάλη Δέλτα, Έλενα Ναθαναήλ, Θανάση Νιάρχο, Νίκο Ξένιο, Λέανδρο Πολενάκη, Ρούλα Πατεράκη, Τσιμάρα Τζανάτο, Άννα Φόνσου, Χρύσα Σπηλιώτη, Βασίλη Χουλιαρά, καθώς και για τον Μάη του ’68. Στη δράση «Αναγνωστήριο» ο Νίκος Ορφανός, η Μάνια Παπαδημητρίου, ο Σταμάτης Φασουλής, ο Ηλίας Λογοθέτης με τη Μαρία Ζαχαρή και ο Σπύρος Βραχωρίτης με την ομάδα του διάβασαν αντίστοιχα ποιήματα των Ανδρέα Κάλβου, Οδυσσέα Ελύτη, Γιώργου Σεφέρη, Άγγελου Σικελιανού και Διονύσιου Σολωμού. Επίσης, έκαναν τις stand – up εμφανίσεις τους οι κωμικοί Δημήτρης Δημόπουλος και Δημήτρης Χριστοφορίδης, ενώ στη σκηνή του τραγούδησαν η Σοφία Ανδριανού, η Άννα Βίσση για τις ανάγκες του βιντεοκλίπ Τρομαγμένο μου, η Ευριδίκη με τη Σοφία Κουρτίδου στην παράσταση των Θέμη Καραμουρατίδη και Χρήστου Νικολάου Τι είδε το Φεγγάρι, η Ευσταθία στο πλευρό της Σοφίας Σεϊρλή σε μια βραδιά αφιερωμένη στη γυναικεία δραματουργία, ο Ζαχαρίας Καρούνης, η Αφροδίτη Μάνου, η Χριστίνα Μαξούρη, η Ηρώ Μπέζου και ο Γιωργής Τσουρής στη μουσική παράσταση Τα τραγούδια του Μάη, η Νάνα Μούσχουρη αμέσως μετά την πρεμιέρα της παράστασης Όταν μεγαλώσω θα γίνω Νάνα Μούσχουρη και οι Dirty Granny Tales».

«Φιλοξενήσαμε παραστάσεις για παιδιά αξιόλογων θεατρικών ομάδων: Μικρός Νότος, Δον Κιχώτης, Καρυδότσουφλο, Ονειρόδραμα, Hippo Theatre Group, Contratiempo Theatre, αλλά δημιουργήσαμε παραστάσεις και για εφήβους: Ξαναλέγοντας τις ιστορίες, Καλά Χριστούγεννα αγαπητέ μου Τσάρλι, Όταν μεγαλώσω θα γίνω Νάνα Μούσχουρη, Κοιμούνται τα ψάρια;. Συνεργαστήκαμε με την Liminal για την πρώτη καθολικά προσβάσιμη παράσταση στο ελληνικό θέατρο, την άνοιξη του 2018, το κέντρο κοινωνικής φροντίδας «Το Εργαστήρι – Λίλιαν Βουδούρη» στην παράσταση Αυτά που αγαπώ, με τον Γιώργο Καλογερόπουλο στο θεατρικό του έργο ΚΤΕΛ για Κρέστενα, όπου συμμετείχε στην πρώτη και μοναδική του θεατρική εμφάνιση ο αδικοχαμένος Ζακ Κωστόπουλος, με τον Θανάση Ιατρίδη για το θεατρικό του έργο HIV και το Κέντρο Ζωής, με την Έλλη Μερκούρη και τη Θεατρική Ομάδα Κωφών «Τρελά Χρώματα», με τον Παναγιώτη Δορλή και τη θεατρική ομάδα των αστέγων Walkabout, καθώς και με το Αναγνωστικό της Γαλιλαίας για την ενίσχυση της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας (Μ.Α.Φ).

Επίσης, κατά την περίοδο της πανδημίας, μέσα από την ιστοσελίδα μας, αναπτύξαμε ψηφιακή δράση με προβολές των μαγνητοσκοπημένων μας παραστάσεων: Φυλές, Για την Ελένη, Οι μάρτυρες των Αθηνών, Stand up tragedy, αφιερώματα και podcasts (Να ‘τανε το ’21, Ο ψηφιακός Δεκέμβρης της Λούλας Αναγνωστάκη, Αφιέρωμα στη Νένα Μεντή, Η καλοσύνη των ξένων, Πασχαλινό πρόγραμμα, Ο Κροκόδειλος του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι, 2021 μ.Χ.: Τα δύο κούτσουρα – Μια σπουδή στον λόγο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, Ἐπί τῆ ἐκλείψει τοῦ Κόσμου τοῦ αὐθάδους), που παρακολούθησαν χιλιάδες θεατών. Συμπράξαμε με σημαντικούς θεσμούς, όπως το Υπουργείο Πολιτισμού, το Φεστιβάλ Αθηνών και το grape (Greek Agora of Performance), η Εθνική Λυρική Σκηνή, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Θεσσαλικό Θέατρο, τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα Αγρινίου και Σερρών, ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, το Μουσείο Καζαντζάκη, την Ένωση Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών, το Διεθνές Φεστιβάλ Αναλόγιο και το The Greek Play Project, ενώ οι παραστάσεις μας ταξίδεψαν ανά την Ελλάδα, στην Κύπρο και το εξωτερικό».

Οι γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα © Χαράλαμπος Βλαχοδήμος-Ηλίας Λαχανάς

Επίσης, όπως σημειώνουν: «Πάνω από εκατό παραστάσεις και εκδηλώσεις έχουν λάβει χώρα στη σκηνή του Θεάτρου Σταθμός, του οποίου το καλλιτεχνικό πρόγραμμα απέσπασε συνολικά τριάντα και πλέον καλλιτεχνικά βραβεία και υποψηφιότητες σε διάφορες κατηγορίες, τα δέκα χρόνια της λειτουργίας του, από τα Βραβεία Κουν, Χορν, Μελίνας Μερκούρη μέχρι τα grape του Φεστιβάλ Αθηνών και τα Θεατρικά Βραβεία Κοινού. Φέτος, γιορτάζουμε με ένα από τα πιο ολοκληρωμένα μας καλλιτεχνικά προγράμματα, πάντα με σταθερές θεματικές ενότητες το Νεοελληνικό Θέατρο, την Ετερότητα καθώς και τη σειρά των Μικρών Κλασικών, και το μοιραζόμαστε μαζί σας με την ευχή να είμαστε για πολλά χρόνια ακόμα μαζί».

Το συνοπτικό πρόγραμμα του Σταθμός για τη σεζόν 2026-27:

Νεοελληνικό Θέατρο: 13ος Άθλος, Βίντεο Κλαμπ Φαντασία, Αρμπάιτ

Τρία καινούργια νεοελληνικά έργα, που αποτυπώνουν με χιούμορ και ευαισθησία την αγωνία και τα αδιέξοδα του σύγχρονου ανθρώπου, ανεβαίνουν το φθινόπωρο στη σκηνή του Θεάτρου Σταθμός. Πιο συγκεκριμένα:

Ο «13ος Άθλος» του Δημήτρη Πασσά είναι ένα γλυκόπικρο υπαρξιακό νέο – νουάρ με μύθους από την αρχαία Ελλάδα και την Ιαπωνία, ανατρεπτική δράση και απρόσμενη αισιοδοξία. Μια ωδή στους αφανείς ήρωες του κόσμου, με αφορμή τον μέγιστο των ηρώων, ημίθεο Ηρακλή. Παρουσιάστηκε τον Ιούλιο στο Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών της Βεργίνας στο πλαίσιο του «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός». Ερμηνεύουν: Μιχάλης Θεοφάνους, Μάνος Καρατζογιάννης, Φανή Παναγιωτίδου, Κώστας Φιλίππογλου, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη. Για τρεις μόνο παραστάσεις: Παρασκευή 25, Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 21:00 και Ρωμαϊκό Ωδείο Πάτρας, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00.

Το «Βίντεο Κλαμπ Φαντασία» των Νικόλα Λαμπάκη, ο οποίος σκηνοθετεί και την παράσταση, και Μιχάλη Μαλανδράκη (Κρατικό Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Συγγραφέα 2019 και Ά βραβείο Επιτροπής & Κοινού στα D – Athens Διονύσια Greek 2025) είναι εμπνευσμένο από μια αληθινή ιστορία. Εστιάζει στα όνειρα μιας γενιάς που μεγάλωσε μέσα στις διαδοχικές κρίσεις της Ελλάδας. Σε ένα βιντεοκλάμπ που παλεύει να κρατηθεί ζωντανό, δυο φίλοι γυρίζουν την πιο παράξενη ταινία της ζωής τους. Ερμηνεύουν: Βασίλης Μπόγδανος, Σπύρος Μπόσγας. Πρεμιέρα: Σάββατο 3 & Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 18:15 και από 9 Oκτωβρίου έως 13 Νοεμβρίου, κάθε Παρασκευή στις 23:30.

«Αρμπάιτ» – 2ος χρόνος. Ο Γιώργος Παλούμπης και ο Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, («Κωλόκαιρος», «Ανεξάρτητα Κράτη»), γράφουν και σκηνοθετούν τις ιστορίες του σπονδυλωτού έργου, που επαναλαμβάνεται μετά την περσινή επιτυχία. Είναι ο άνθρωπος η δουλειά του; Μια θεατρική παράσταση σίγουρα δεν μπορεί να απαντήσει σε κάτι τέτοιο. Μπορεί όμως να καταδυθεί σε ανθρώπινες στιγμές που επαναδιαπραγματεύονται το ερώτημα. Ερμηνεύουν: Σοφία Ακασοπούλου, Ελευθερία Αράκη, Θεοδώρα Βαλομάνδρα, Βίκυ Εδιάρογλου, Εύα Θεολόγη, Άννα Μαρίνου, Μαρίτσα Φωτιάδου. Από 14 Οκτωβρίου, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 20:30, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Ο Χριστός ξανασταυρώνεται © Elina Giounanli

4ος χρόνος: Οι γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα & Το γάλα

Οι βραβευμένες παραστάσεις πραγματοποιούν έναν τέταρτο και τελευταίο κύκλο παραστάσεων.

«Οι γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα» του Κωνσταντίνου Ντέλλα (Πρώτο Βραβείο Κοινού στο GRAPE 2025 και Βραβείο Σκηνοθεσίας Ελληνικού Έργου «Κάρολος Κουν» 2024 – 2025). Τρεις νεαροί ηθοποιοί, Μιχάλης Αναγνώστου, Μανούσος Γεωργόπουλος, Πλάτωνας Γιώργος Περλέρος, προσεγγίζουν σκηνικά το γυναικείο σώμα, όπως έχει καταγραφεί στο δικό τους σώμα, μέσα από τις αναφορές στις δικές τους γιαγιάδες. Η sold – out παράσταση, που ξεκίνησε από το Θεσσαλικό Θέατρο και ταξίδεψε σε Ελλάδα και εξωτερικό, ανεβαίνει ξανά από τις 5 Οκτωβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00.

«Το γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη (Βραβείο Κοινού All4Fun Καλύτερης Παράστασης 2024). Το έργο – τομή του νεοελληνικού θεάτρου, που υπολογίζεται ότι έχουν δει σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό πάνω από 500.000 θεατές, επανέρχεται στη σκηνή του Θεάτρου Σταθμός στη σκηνοθεσία του Μάνου Καρατζογιάννη και της Ερμίνας Κυριαζή, είκοσι χρόνια από το πρώτο του ανέβασμα στο Εθνικό Θέατρο. Ερμηνεύουν: Δήμητρα Βήττα, Στέλλα Γκίκα, Μάνος Καρατζογιάννης, Δημήτρης Πασσάς. Από τις 12 Δεκεμβρίου έως τις 6 Ιανουαρίου. Κάθε Σάββατο στις 18:00. Εορταστικό πρόγραμμα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου και Τρίτη 5 Ιανουαρίου στις 18:00, Τετάρτη 6 Ιανουαρίου στις 21:00.

Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται του Νίκου Καζαντζάκη – 2ος χρόνος

Η παράσταση – έκπληξη της περασμένης θεατρικής σεζόν που αγαπήθηκε από θεατές και κριτικούς επιστρέφει. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Θεάτρου Σταθμός Μάνος Καρατζογιάννης έχοντας στη διάθεσή του μια δυνατή, δημιουργική ομάδα και μια εξαιρετική διανομή, Ηλέκτρα Γεννατά, Βαγγέλης Ζάπας, Μάνος Καρατζογιάννης, Πάνος Κούλης, Έλενα Μαυρίδου, Σπύρος Μαραγκουδάκης, Μιχαήλ Εφραίμ Τσουμπός, Κώστας Φαλελάκης, Πολύκαρπος Φιλιππίδης, Θανάσης Χαλκιάς, Στράτος Χρήστου, διασκευάζει και σκηνοθετεί το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται», εβδομήντα χρόνια μετά τη βράβευση του συγγραφέα με το Διεθνές Βραβείο Ειρήνης. Η παράσταση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Μουσείου Καζαντζάκη. Από 9 Οκτωβρίου, κάθε Παρασκευή στις 20:30, Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 18:00.

Μεταξουργείο: Συνεργασία με τα Θέατρα Άλμα, Αργώ, Από Μηχανής και Μεταξουργείο

Με αφορμή τα δέκα χρόνια, το Θέατρο Σταθμός ενώνει τις δυνάμεις του με τα γειτονικά θέατρα και τους ανθρώπους τους.

Θέατρο Άλμα: «Μάνα, Μητέρα, Μαμά» του Γιώργου Διαλεγμένου. Ο Μάνος Καρατζογιάννης, με μακρά θητεία στο ελληνικό έργο, σκηνοθετεί το πικρά κωμικό, στο βάθος σπαρακτικό «αριστούργημα» του Γιώργου Διαλεγμένου, όπως το είχε χαρακτηρίσει ο γεννήτορας του ελληνικού μεταπολεμικού θεάτρου Ιάκωβος Καμπανέλλης, δεκαπέντε χρόνια μετά το τελευταίο του ανέβασμα στην Αθήνα. Ερμηνεύουν: Θανάσης Βλαβιανός, Νεκταρία Γιαννουδάκη, Τόνια Μαράκη, Νίκος Ορφανός και Σμαράγδα Σμυρναίου. Παραγωγή: Νοn Grata. Από 21 Οκτωβρίου, κάθε Τετάρτη στις 19:30, Παρασκευή και Σάββατο στις 20:30 και Κυριακή στις 19:00.

Χρήστος Βαλαβανίδης

Θέατρο Αργώ: «Απόντες» – 3ος χρόνος. Το πρωτότυπο project προφορικής αφήγησης του Βασίλη Κατσικονούρη, ανέβηκε στο Θέατρο Σταθμός, τη Μ. Εβδομάδα του 2025. Μία συλλογή από προφορικές αφηγήσεις ανθρώπων που θυμούνται άλλους ανθρώπους, με λόγια που παράγονται εκείνη τη στιγμή. Αναφέρονται σε απόντες από θάνατο, χωρισμό ή ξενιτιά. Σε πρόσωπα, αισθήσεις και αισθήματα που χάθηκαν στον χρόνο. Ως ραψωδοί του έπους της καθημερινότητας. Αφηγητές: Βαγγέλης Αυγέρης, Ειρήνη Γκλιάτη, Κωνσταντίνος Ζώης, Βασίλης Κατσικονούρης, Ειρήνη Διαλεχτή Κουρομιχελάκη, Νίκος Μάκκας, Παναγιώτης Σουβλέλης, Ρομίνα Σπυράκη. Από τις 22 Οκτωβρίου έως τις 3 Δεκεμβρίου 2026, κάθε Πέμπτη στις 20:00.

Αφιέρωμα στον Χρήστο Βαλαβανίδη. Το Θέατρο Σταθμός, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, τιμά τη μνήμη του ποιητή, ηθοποιού και συνιδρυτή του Από Μηχανής Θέατρο, ένα χρόνο μετά τον θάνατό του. Επιμέλεια: Ασπασία Κράλλη – Μάνος Καρατζογιάννης. Θέατρο Σταθμός, Παρασκευή 19 Μαρτίου στις 19:00. Είσοδος ελεύθερη.

Αφιέρωμα στην Άννα Βαγενά. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου, το Θέατρο Σταθμός πραγματοποιεί ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στην ιδρύτρια του Θεάτρου Μεταξουργείο Άννα Βαγενά και στους σταθμούς της δικής της διαδρομής. Επιμέλεια: Γιασεμή Κηλαηδόνη – Μάνος Καρατζογιάννης. Θέατρο Σταθμός, Παρασκευή 26 Μαρτίου στις 19:00. Είσοδος ελεύθερη.

Άννα Βαγενά

Ο Γιαν Φαμπρ στο Θέατρο Σταθμός

Οι Ivette Codina, Stella Höttler και Irene Urciuoli ερμηνεύουν τέσσερις θεατρικούς μονολόγους του ανανεωτή του θεάτρου Γιαν Φαμπρ στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής περιοδείας: Είμαι ένα Λάθος – Io sono un errore (6/11 στις 21:00, 7/11 στις 18:30, Μία Φυλή, αυτό είμαι – Una Tribù, ecco quello che sono (10/11 και 18/11 στις 21:00), Ποιος εκφράζει τη Σκέψη μου; – ¿Quién expresa mi pensamiento? (13/11 στις 21:00, 14/11 στις 18:30), Συγγνώμη – I’m sorry, (20/11 στις 21:00, 21/11 στις 18:30). 6 – 21 Νοεμβρίου, στα ιταλικά, ισπανικά και αγγλικά, με ελληνικούς υπέρτιτλους. Περισσότερες πληροφορίες στο troubleyn.be

Πακαμάμπο (Pacamambo) του Ουαζντί Μουαουάντ

Το «Πακαμάμπο» (Pacamambo) είναι ένα από τα πιο τρυφερά και βαθιά θεατρικά έργα του πολυβραβευμένου γαλλόφωνου Λιβανο – Καναδού συγγραφέα, σκηνοθέτη και ηθοποιού Ουαζντί Μουαουάντ (Wajdi Mouawad). Μέσα από τη σχέση γιαγιάς και εγγονιού, πραγματεύεται με μοναδική ποιητικότητα, σασπένς, ειλικρίνεια και χιούμορ το δύσκολο θέμα της απώλειας και της αποδοχής. «Πακαμάμπο» είναι η λέξη – κλειδί που εφευρίσκει η γιαγιά για να βοηθήσει το εγγόνι της να μεταβολίσει το πένθος, ώστε να καταλάβει ότι η αγάπη δεν χάνεται ποτέ. Αντιπροσωπεύει έναν φανταστικό, παραδεισένιο τόπο όπου πηγαίνουν οι ψυχές μετά τον θάνατο.

Εκεί, οι άνθρωποι δεν πονούν, δεν ξεχνούν και γίνονται ξανά ένα με τη φύση και το σύμπαν. Μετά τις «Φυλές» της Νίνα Ρέιν, ο Τάκης Τζαμαργιάς επιστρέφει στο Θέατρο Σταθμός για να σκηνοθετήσει το διεθνώς αναγνωρισμένο, για τη δεξιοτεχνική αφηγηματική του δύναμη, κείμενο του Μουαουάντ, του οποίου έργα έχουν ανέβει από το Εθνικό Θέατρο («Πυρκαγιές», «Όλοι εμείς πουλιά») και το Φεστιβάλ Επιδαύρου («Ο Όρκος της Ευρώπης») με ιδιαίτερη επιτυχία. Τη μετάφραση υπογράφει ο Σάββας Κυριακίδης, την κίνηση η Αγγελική Στελλάτου, τα σκηνικά και τα κοστούμια ο Άγγελος Μέντης, τους φωτισμούς ο Σάκης Μπιρμπίλης και τη μουσική ο Ανδρέας Κουρέτας. Τη διανομή απαρτίζουν οι: Δήμητρα Βήττα, Βαγγέλης Ζάπας, Μάνος Καρατζογιάννης, Υβόννη Μαλτέζου, Διονύσης Λάνης. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Καίτης Κωνσταντίνου, η οποία ονειρεύτηκε να παίξει στο έργο, μα δεν πρόλαβε. Η παράσταση πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Ιανουάριος 2027.

Άννα Βαγενά

Μικρός Σταθμός: Ομάδα ΒίΔα και ΟΝΕΙΡΟΔΡΑΜΑ

Οι δημιουργικές ομάδες θεάτρου για παιδιά Ομάδα ΒίΔα και ΟΝΕΙΡΟΔΡΑΜΑ, με την προσθήκη των σκηνοθετών Κώστα Φιλίππογλου και Γιάννη Παναγόπουλου αντίστοιχα, διαμορφώνουν το φετινό πρόγραμμα του Μικρού Σταθμού, που περιλαμβάνει τις παραστάσεις:

«Το πεντάμορφο… Τέρας!», για παιδιά 4 – 104 ετών. Ένα «τέρας» που αντί να φοβίζει… συγκινεί, αφήνοντας το βιολί του ζωντανά να μιλήσει εκεί όπου τα λόγια δεν φτάνουν. Η νέα πρωτότυπη διαδραστική παράσταση από την Ομάδα ΒίΔα σε σκηνοθεσία Κώστα Φιλίππογλου εμπνέεται από το πασίγνωστο παραμύθι «Η Πεντάμορφη και το Τέρας» της Γκαμπριέλ – Σουζάν Μπαρμπό ντε Βιλενέβ και εμπνέει διαχρονικές αξίες που μας συγκινούν μέχρι σήμερα. Παίζουν: Βίκυ Καλπάκα, Δάφνη Καφετζή, Γιάννης Μαστρογιάννης. Από 25 Οκτωβρίου, κάθε Κυριακή στις 11.30.

«Το κουτί», για παιδιά 4 – 10 ετών. Το νέο έργο της ομάδας ΟΝΕΙΡΟΔΡΑΜΑ, βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του Κωνσταντίνου Πατσαρού «Το Κουτί» (εκδόσεις Πατάκη) που τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου (2015), μας ταξιδεύει σε έναν κόσμο όπου τα ξεχασμένα αντικείμενα αποκτούν φωνή, συναισθήματα και μυστικά που περιμένουν να ακουστούν. Σκηνοθετεί ο Γιάννης Παναγόπουλος. Παίζουν: Βασίλης Παπαλαζάρου, Νίκος Στεργιώτης. Από 19 Σεπτεμβρίου, κάθε Σάββατο στις 14:30.

«Στον πλανήτη του Καντίνσκι!», για παιδιά 2 – 6 ετών. Μια αισθητηριακή και τρυφερή θεατρική εμπειρία από την ομάδα ΟΝΕΙΡΟΔΡΑΜΑ, σε κείμενο και σκηνοθεσία Σταυρούλας Μελισσάνθης Μάκρα. Η Λούνα (Βάσια Χρήστου) είναι αποφασισμένη να μας διηγηθεί την πιο απίστευτη και συναρπαστική περιπέτεια, που έζησε μια μέρα που απλά… βαριόταν! Μετά την παράσταση ακολουθεί βιωματική δράση, όπου τα παιδιά επεξεργάζονται τα μηνύματα της ιστορίας και δημιουργούν το δικό τους μουσικό και χρωματικό αποτύπωμα. Από 26 Σεπτεμβρίου, κάθε Σάββατο στις 11:30.

Το πεντάμορφο… Τέρας! @ Ερμής Φιλίππογλου και Ιάκωβος Δρακούλης

«Μια τελεία… είναι μόνο η αρχή!» – 5oς χρόνος, για παιδιά 3 – 8 ετών. Ο Πέρυ, ο ήρωας της ιστορίας μας, δεν έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση και συχνά τα παρατάει με την πρώτη δυσκολία. Δεν μιλάει για τα προβλήματα του σε κανέναν παρά μόνο στην κούκλα του, τον Πουκ. Μια μέρα αρχίζει να του μιλάει η κούκλα (!) και όλα στη ζωή του θα αλλάξουν. Η παράσταση, σε κείμενο Βασίλη Παπαλαζάρου και σκηνοθεσία Γιώργου Μενεδιάτη, εμπνέεται από το βραβευμένο βιβλίο «Η Τελεία» του Πήτερ Ρέινολντς και έχει στόχο να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση, την εκφραστικότητα και τη δημιουργικότητα των παιδιών. Παίζουν: Σταυρούλα Μελισσάνθη Μάκρα, Νίκος Μαρνάς. Από 4 Οκτωβρίου, κάθε Κυριακή στις 14:30.

Για παραστάσεις για σχολεία και ομαδικές κρατήσεις: 210 – 8658902, 210 – 8665144

Περισσότερες πληροφορίες: stathmostheatro.com

Με αφορμή την επέτειο των 10 ετών, όλα τα εισιτήρια της προπώλησης είναι στην ειδική τιμή των 10€.

Επετειακή Προσφορά Προπώλησης: more.com

Η προσφορά ισχύει από 7 έως 24 Σεπτεμβρίου

Θέατρο Σταθμός

Βίκτωρος Ουγκώ 55, Μεταξουργείο