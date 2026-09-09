Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή με τίτλο «Ακόμα κι αν φύγεις…», σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. Για τέσσερις βραδιές, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συναντήσει ξανά το ξεχωριστό σύμπαν της Μαριανίνας Κριεζή, μέσα από νέες ερμηνείες και φρέσκες μουσικές προσεγγίσεις.

Μαζί με τη Δήμητρα Γαλάνη, τα τραγούδια της θα ερμηνεύσουν η Σαβίνα Γιαννάτου και ο Γιάννης Παλαμίδας, ενώ συμμετέχουν δεκαμελές μουσικό σύνολο και η Παιδική Χορωδία της ΕΛΣ.

Από τη «Ρόζα Ροζαλία», το «Κοπερτί» και την «Πλατεία Αμερικής» έως την «Πτήση 201» και από το «Γυαλί-ντουνιάς» και τη «Σερενάτα» έως «Τα ήσυχα βράδια», η Μαριανίνα Κριεζή κινήθηκε πάντα με μια μοναδική δημιουργική ελευθερία, αποφεύγοντας κάθε κατηγοριοποίηση του έργου της. Δημιουργός σπάνιας ευαισθησίας, με βλέμμα ανήσυχο και παιχνιδιάρικο, με μια γραφή βαθιά θηλυκή, όχι τόσο ως ταυτότητα του καλλιτεχνικού της έργου, όσο ως τρόπο να αφουγκράζεται τον κόσμο. Τρυφερά, ειρωνικά, με λεπτότητα, με επιμονή στο συναίσθημα και στις μικρές λεπτομέρειες που συχνά περνούν απαρατήρητες, με μια ματιά καθαρή, άλλες φορές σκανδαλιάρικη, αλλά πάντοτε με μια ελευθερία που δεν χάθηκε ποτέ. Η γλώσσα στα χέρια της γινόταν παιχνίδι, τραγούδι, παρατήρηση και υπαινιγμός. Βρίσκοντας ποίηση εκεί όπου οι περισσότεροι βλέπουν μόνο την καθημερινότητα, η Κριεζή μπορούσε να μετατρέψει το ασήμαντο σε πολύτιμο και ουσιαστικό.

Στίχοι που έγιναν αγαπημένα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας, θεατρικά κείμενα για τις επιθεωρήσεις της Ελεύθερης Σκηνής, ραδιοφωνικές εκπομπές και μια αδιάκοπη πίστη στη δύναμη της γλώσσας και της τέχνης συνθέτουν την πολύπλευρη ταυτότητα της δημιουργού και το ευρύ δημιουργικό της ψηφιδωτό. Το όνομά της συνδέθηκε άρρηκτα με τη θρυλική Λιλιπούπολη, εκεί όπου η παιδική φαντασία συνάντησε την ποίηση, τη μουσική και το τραγούδι.

Η Κριεζή όμως δεν έγραψε ποτέ μόνο για παιδιά. Έγραψε για όσους θέλουν να συγκινούνται, να γελούν, να θυμούνται, να αντιστέκονται στη σοβαροφάνεια και στον κυνισμό και να συνεχίζουν να κλείνουν το μάτι στον μικρό τους εαυτό, όπως ακριβώς συνέβαινε και με τη Λιλιπούπολη, την εκπομπή που ξεκίνησε να μεταδίδεται το 1977 και δημιούργησε ένα ραδιοφωνικό σύμπαν όπου η παιδική φαντασία συνυπήρχε με το χιούμορ, τη σάτιρα και τον σχολιασμό της πραγματικότητας. «Κάναμε ό,τι θέλαμε, παίζαμε ό,τι θέλαμε», θυμόταν η Κριεζή, αποτυπώνοντας το αίσθημα ελευθερίας που χαρακτήριζε εκείνη την εποχή δημιουργίας. Πίσω από την παιχνιδιάρικη γραφή της υπήρχε, άλλωστε, ένα οξύ και ανήσυχο βλέμμα απέναντι στο ελληνικό τραγούδι και στις συμβάσεις του.

Πολύ πριν από τη Λιλιπούπολη, η Κριεζή είχε ήδη ασχοληθεί με την ποίηση και τη λογοτεχνία, ενώ στη συνέχεια κινήθηκε με την ίδια δημιουργική ελευθερία ανάμεσα στο θέατρο, το παιδικό βιβλίο, το ραδιόφωνο και τη στιχουργική. Η σχέση της με το ραδιόφωνο δεν περιορίστηκε στη Λιλιπούπολη, καθώς υπήρξε παραγωγός σειράς εκπομπών στην Ελληνική Ραδιοφωνία, αντιμετωπίζοντας το μέσο ως έναν χώρο οικειότητας, φαντασίας και ελευθερίας. Παράλληλα, οι συνεργασίες της με συνθέτες όπως η Λένα Πλάτωνος, ο Νίκος Κυπουργός, ο Δημήτρης Μαραγκόπουλος, ο Γιάννης Σπανός, ο Λάκης Παπαδόπουλος και ο Διονύσης Τσακνής δημιούργησαν έναν ξεχωριστό μικρόκοσμο στο ελληνικό τραγούδι – από το «Σαμποτάζ» έως τη «Σερενάτα», τα τραγούδια της αγαπήθηκαν και τραγουδήθηκαν από διαφορετικές γενιές.

Γεννημένη στην Αθήνα το 1947, με καταγωγή από την Ύδρα, η Μαριανίνα Κριεζή μεγάλωσε στο Ψυχικό. Σπούδασε αγγλική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και διακοσμητική – σκηνογραφία στα εργαστήρια της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, ενώ το 1969 έφυγε για το Παρίσι, όπου σπούδασε σχέδιο υφάσματος στην Ανώτατη Εθνική Σχολή Διακοσμητικών Τεχνών. Η συνάντησή της με το Τρίτο Πρόγραμμα του Μάνου Χατζιδάκι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην καλλιτεχνική της πορεία και την οδήγησε τελικά στο ραδιόφωνο, σε μια από τις πιο ξεχωριστές δημιουργικές διαδρομές της μεταπολεμικής Ελλάδας. Η Μαριανίνα Κριεζή έφυγε από τη ζωή στις 6 Φεβρουαρίου 2022, αφήνοντας πίσω της ένα έργο πολύ μεγαλύτερο από τη Λιλιπούπολη με την οποία ταυτίστηκε, ένα έργο που παραμένει ανοιχτό, γεμάτο μικρές «εκπλήξεις» και εσωτερικές διαδρομές, όπως ακριβώς και η ίδια η γραφή της.

Η παράσταση Ακόμα κι αν φύγεις…, σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη, είναι μια συνάντηση με αυτό το ξεχωριστό σύμπαν. Η Δήμητρα Γαλάνη, μια από τις σημαντικότερες και πιο ανήσυχες ερμηνεύτριες και δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού, με πορεία που ξεκινά από τα τέλη της δεκαετίας του 1960, έχει συνεργαστεί με κορυφαίους Έλληνες συνθέτες και στιχουργούς, ενώ από τη δεκαετία του 1990 παρουσίασε και το δικό της δημιουργικό έργο, γράφοντας τραγούδια για την ίδια και άλλους ερμηνευτές, καθώς και μουσική για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Με τη Μαριανίνα Κριεζή συναντιούνται δημιουργικά το 2004 στον δίσκο Το σ’ αγαπώ μπορεί, όπου γράφει τη μουσική πάνω σε στίχους της και τραγουδάει η ίδια.

Μαζί με τη Δήμητρα Γαλάνη, επί σκηνής θα ερμηνεύσει τα τραγούδια της Μαριανίνας Κριεζή η Σαβίνα Γιαννάτου, η οποία ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία από τη Λιλιπούπολη και έκτοτε έχει αναπτύξει μια πολυσχιδή διαδρομή, από το ελληνικό έντεχνο τραγούδι και την παλαιά μουσική έως την παραδοσιακή μουσική, τον ελεύθερο φωνητικό αυτοσχεδιασμό και τη διεθνή σκηνή. Μαζί τους θα εμφανιστεί ο Γιάννης Παλαμίδας, ερμηνευτής με μακρά παρουσία στο θέατρο, τη μουσική και τις παραστατικές τέχνες. Τα τραγούδια της παράστασης, σε ενορχηστρωτική επιμέλεια των Σεραφείμ Γιαννακόπουλου και Αντώνη Σουσάμογλου, αγαπημένα και βαθιά χαραγμένα στη μνήμη του κοινού, επιστρέφουν μέσα από μια νέα ηχητική προσέγγιση, με «πειραγμένο» ήχο που συνομιλεί με το σήμερα, αναδεικνύοντας τον λυρισμό και το παιχνιδιάρικο στοιχείο των στίχων της Κριεζή. Συμμετέχει εξαμελές μουσικό σύνολο και κουαρτέτο εγχόρδων.

Ταυτότητα παράστασης

Σύλληψη, καλλιτεχνική επιμέλεια: Δήμητρα Γαλάνη

Σκηνοθετική επιμέλεια: Κατερίνα Πετσατώδη

Art direction: Λίλα Σωτηρίου

Ενορχηστρώσεις: Σεραφείμ Γιαννακόπουλος, Αντώνης Σουσάμογλου

Video animation: Ειρήνη Βιανέλλη

Φωτισμοί: Ελευθερία Ντεκώ

Διεύθυνση παιδικής χορωδίας: Κωνσταντίνα Πιτσιάκου

Ερμηνεύουν: Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας

Με τη συμμετοχή μουσικού συνόλου και της Παιδικής Χορωδίας (στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής της αποστολής) της ΕΛΣ

Παραστάσεις: 1, 3, 4, 7 Οκτωβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 20.00

Τιμές εισιτηρίων: 15€, 20€, 30€, 35€, 42€, 50€, 55€, 70€

Φοιτητικό, παιδικό: 12€ | Περιορισμένης ορατότητας: 10€

Προπώληση: Ταμεία ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ (καθημερινά 9.00-21.00 | Τηλ: 2130885700) & ticketservices.gr

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ