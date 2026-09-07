Το Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους πολιτιστικούς θεσμούς. Για εννέα ημέρες, από τις 18 έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2026, θα φιλοξενεί καθημερινά βιωματικά εργαστήρια και εκπαιδευτικές δράσεις, ενώ κάθε βράδυ επαγγελματικοί θίασοι από όλη την Ελλάδα θα παρουσιάζουν τις παραστάσεις τους.

Κεντρική θέση στη διοργάνωση κατέχει το Διαγωνιστικό Τμήμα Θεατρικών Ντουέτων, στο οποίο δέκα επιλεγμένες ομάδες διαγωνίζονται με πρωτότυπες παραστάσεις εμπνευσμένες από την Οδύσσεια και τη θεματική «Τοπίο – Σώμα».

Την καλλιτεχνική διεύθυνση του Φεστιβάλ υπογράφουν ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Κώστας Γάκης και η θεατροπαιδαγωγός και σκηνοθέτις Αθηνά Αρσένη, οι οποίοι διαμόρφωσαν ένα πρόγραμμα που δίνει έμφαση στη σύγχρονη ελληνική δημιουργία, την εξωστρέφεια και τη συνάντηση διαφορετικών καλλιτεχνικών φωνών. Λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Θεατρικού Φεστιβάλ Ιθάκης, οι δύο καλλιτεχνικοί διευθυντές μίλησαν στο Newsbeast.

– Φέτος, το Φεστιβάλ διανύει την πέμπτη χρόνια. Μέχρι στιγμής η εξέλιξή του είναι όπως την είχατε σχεδιάσει όταν αναλάβατε την πρωτοβουλία;

Αθηνά Αρσένη: Η αναβίωση του Θεατρικού Φεστιβάλ Ιθάκης ήταν για εμάς δύο πράγματα ταυτόχρονα: η επαναφορά ενός ιστορικού θεσμού που είχε αφήσει έντονο αποτύπωμα στην πολιτιστική ζωή της χώρας και η συνέχισή του με σύγχρονους όρους. Από την πρώτη στιγμή θελήσαμε να σεβαστούμε την ιστορία του Φεστιβάλ, χωρίς όμως να μείνουμε σε μια νοσταλγική αναπαραγωγή του παρελθόντος. Στόχος μας ήταν να του δώσουμε μια νέα ταυτότητα, που να συνομιλεί με τις ανάγκες της εποχής και της σύγχρονης θεατρικής δημιουργίας. Φέτος διανύουμε την πέμπτη χρονιά της αναβίωσης του Θεατρικού Φεστιβάλ Ιθάκης. Κοιτάζοντας πίσω αυτή την πενταετή διαδρομή, νιώθω ότι το Φεστιβάλ έχει αποκτήσει πλέον μια ξεκάθαρη φυσιογνωμία. Έχει πανελλήνια απήχηση, δημιουργεί σταθερές συνεργασίες με καλλιτέχνες και πανεπιστημιακά ιδρύματα, επενδύει στη νέα δημιουργία και διευρύνει συνεχώς το καλλιτεχνικό του πεδίο. Φυσικά, κάθε χρονιά γεννά νέους στόχους και νέες προκλήσεις. Όμως αισθάνομαι ότι η πορεία του επιβεβαιώνει το αρχικό μας όραμα: η Ιθάκη να μην είναι απλώς ένας τόπος που φιλοξενεί ένα φεστιβάλ, αλλά ένας τόπος που παράγει σύγχρονο πολιτισμό και συμβάλλει ενεργά στον θεατρικό διάλογο της χώρας.

– Πώς έχει ανταποκριθεί η τοπική κοινωνία στην αναβίωση του Φεστιβάλ;

Αθηνά Αρσένη: Η ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας είναι πραγματικά συγκινητική. Από τα πρώτα χρόνια της αναβίωσης του Φεστιβάλ, οι κάτοικοι αγκάλιασαν τον θεσμό και σήμερα τον αισθάνονται ως ένα κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού. Η συμμετοχή τους είναι ενεργή και αυτό αποτυπώνεται τόσο στη μεγάλη προσέλευση του κοινού στις παραστάσεις όσο και στη ζωντανή συζήτηση που ακολουθεί κάθε βράδυ. Έχουμε καθιερώσει, μετά από κάθε παράσταση, έναν ανοιχτό διάλογο ανάμεσα στους συντελεστές και το κοινό, μέσα από ερωτήσεις, παρατηρήσεις και ανταλλαγή απόψεων. Αυτή η διαδικασία είναι εξίσου σημαντική με την ίδια την παράσταση, γιατί το θέατρο δεν ολοκληρώνεται με το τελευταίο χειροκρότημα· ολοκληρώνεται όταν γίνεται αφορμή για σκέψη, διάλογο και ουσιαστική επικοινωνία.

– Η διοργάνωση ενός πανελλήνιου θεατρικού φεστιβάλ σε ένα μικρό νησί, όπως η Ιθάκη, είναι εύκολη υπόθεση;

Αθηνά Αρσένη: Κάθε άλλο. Η διοργάνωση ενός πανελλήνιου φεστιβάλ σε ένα μικρό νησί συνοδεύεται από πολλές προκλήσεις, τις οποίες κάθε χρόνο προσπαθούμε να ξεπερνάμε. Το κόστος είναι σημαντικά μεγαλύτερο από ό,τι θα ήταν σε μια μεγάλη πόλη όπως η Αθήνα, καθώς περιλαμβάνει μετακινήσεις, ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια, φιλοξενία, διαμονή και σίτιση των καλλιτεχνών και των συνεργατών. Ουσιαστικά, για να υλοποιηθεί ένα φεστιβάλ αντίστοιχων προδιαγραφών στην Ιθάκη απαιτείται ένας προϋπολογισμός πολλαπλάσιος από εκείνον μιας διοργάνωσης στην πρωτεύουσα.

Από την άλλη πλευρά, αυτή η επένδυση επιστρέφει στον τόπο. Το Φεστιβάλ στηρίζει την τοπική οικονομία, καθώς κινητοποιεί επιχειρήσεις, καταλύματα, χώρους εστίασης και επαγγελματίες του νησιού. Ευτυχώς, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε δίπλα μας φορείς, χορηγούς και ιδιώτες που πιστεύουν στο όραμα του Φεστιβάλ και το στηρίζουν έμπρακτα. Χωρίς αυτή τη συλλογική προσπάθεια, δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε μέχρι εδώ.

– Τι πρόκειται να δούμε, φέτος στο Φεστιβάλ;

Κώστας Γάκης: Ένα μαγικό μείγμα καταξιωμένων εκπροσώπων του ελληνικού θεάτρου και νέων ομάδων και φωνών σε καθημερινό διάλογο και δημιουργική όσμωση μεταξύ τους αλλά και σε στενη αλληλεπίδραση με την φιλόξενη κοινότητα και το Δήμο Ιθάκης να αγκαλιάζουν το Φεστιβάλ με αγάπη και φροντίδα και διαρκή παρουσία. Παράλληλα θα υπάρχουν ημερίδες, συζητήσεις, προβολές, σεμινάρια, παραστάσεις για παιδιά και εφήβους, επισκέψεις σε νοηματοδοτημένα σημεία του χώρου, βραβεύσεις αλλά και σύνδεση με πανεπιστήμια και εκπροσώπους άλλων χωρών!

– Το Διαγωνιστικό Τμήμα Θεατρικών Ντουέτων αποτελεί πλέον το σήμα κατατεθέν του Φεστιβάλ. Πώς επιλέχθηκε η φετινή θεματική «Τοπίο – Σώμα» και ποια είναι η σχέση της με την Οδύσσεια;

Αθηνά Αρσένη: Κεντρικό ρόλο στο Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης έχει το Διαγωνιστικό Τμήμα Θεατρικών Ντουέτων. Κάθε χρόνο η θεματική του διαγωνισμού αποτελεί την αφετηρία πάνω στην οποία αναπτύσσεται ολόκληρη η καλλιτεχνική ταυτότητα της διοργάνωσης. Σταθερή πηγή έμπνευσής μας είναι η Οδύσσεια του Ομήρου, όχι ως ένα έργο που επιδιώκουμε να αναπαραστήσουμε, αλλά ως ένα ανεξάντλητο πεδίο ιδεών, συμβόλων και σύγχρονων αναγνώσεων. Φέτος, επιλέξαμε τη θεματική «Τοπίο – Σώμα», γιατί πιστεύουμε ότι στην Οδύσσεια οι τόποι δεν αποτελούν απλώς το σκηνικό του ταξιδιού του Οδυσσέα· είναι οι ίδιοι φορείς νοήματος και μεταμόρφωσης. Κάθε τόπος δοκιμάζει, αλλάζει και αποκαλύπτει τον άνθρωπο. Από αυτή τη σκέψη γεννήθηκε η επιθυμία να διερευνήσουμε τη σχέση τόπου, σώματος και αφήγησης. Μας ενδιαφέρει να δούμε πώς το τοπίο γίνεται δραματουργία και πώς το σώμα μεταφέρει μνήμη, εμπειρίες και ιστορίες. Έτσι, η Οδύσσεια λειτουργεί ως αφετηρία για νέες καλλιτεχνικές δημιουργίες που συνομιλούν με το σήμερα, χωρίς να εγκλωβίζονται στην αναπαράσταση του έπους.

– Στο Δελτίο Τύπου σημειώνετε ότι «το τοπίο δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως γεωγραφικός χώρος αλλά ως δραματουργικό πεδίο, όπου τα σώματα κινούνται, δημιουργούν δράση και γεννούν ιστορίες». Αυτό, πώς θα το δούμε να αποτυπώνεται στην πράξη;

Κώστας Γάκης: Στην πράξη, αυτό αποτυπώνεται με τρεις τρόπους: Πρώτον, η Ιθάκη γίνεται η ίδια η σκηνή μας, τα μονοπάτια της τα ιδιαίτερα τοπόσημά της μετατρέπονται σε ζωντανό δραματουργικό πεδίο. Δεύτερον, το σώμα του ερμηνευτή εκτός από φορέας ρόλων γίνεται φορέας μνήμης και ιστορίας, ένα «τοπίο» που κινείται και δημιουργεί δράση. Και τρίτον, όλα αυτά θα τα δείτε να ενώνονται στο 8ήμερο σεμινάριό μου και στην τελική του performance, όπου οι συμμετέχοντες θα συνδέσουν το σώμα τους με πραγματικές ιστορίες του τόπου, γεννώντας μια νέα πρωτότυπη σκηνική/σωματική αφήγηση που μοσχοβολά Ιθάκη.

– Πώς είναι για έναν καλλιτέχνη να ανεβάζει ένα έργο εμπνευσμένο από την Οδύσσεια στον ίδιο τον τόπο της, την Ιθάκη;

Κώστας Γάκης: Είναι σαν να ακουμπάς το χέρι σου πάνω στην πληγή του χρόνου και να νιώθεις τον παλμό του μύθου να χτυπάει ακόμα κάτω από το δέρμα σου. Είναι η συγκίνηση του να συνειδητοποιείς πως κάθε βήμα σου πάνω σε αυτό το χώμα είναι ταυτόχρονα και ένα βήμα μέσα στην ίδια την ιστορία που σε αρνείται ο,τιδηποτε επιδερμικό ή φολκλόρ και λειτουργεί ως βίωμα. Η όλη αίσθηση μοιάζει με μια άσκηση λιτότητας, να αφήνεις δηλαδή το τοπίο και το μύθο να σε διδάξει, να σε εξαγνίσει, να σου θυμίσει πως η πραγματική επιστροφή δεν είναι γεωγραφική, αλλά ουσιωδώς ανθρώπινη, μια επιστροφή στην ανθρωπιά.

– Φέτος, το καλοκαίρι κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους και η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν και κάνω αυθόρμητα μια αντιπαραβολή στο μυαλό μου: από τη μία πλευρά έχουμε μια χολιγουντιανή υπερπαραγωγή με κάμερες IMAX και τεχνολογία εκατομμυρίων, και από την άλλη δύο ηθοποιούς με όπλο μόνο το σώμα τους πάνω σε έναν βράχο της Ιθάκης. Τελικά, πού κρύβεται η αληθινή μαγεία του Ομήρου;

Κώστας Γάκης: Η αλήθεια είναι πως τα δισεκατομμύρια του Νόλαν έχουν τη δική τους χάρη, φτιάχνουν εικόνες που κόβουν την ανάσα, σου γεμίζουν τα μάτια με θάλασσες και ουρανούς, και αυτό δημιουργεί ένα είδος μεγαλείου το οποίο σέβομαι. Και όμως, εμένα προσωπικά δεν κατάφερε να με συγκινήσει, γιατί πιστεύω ότι η μαγεία του Ομήρου δεν χωράει σε κανένα κάδρο imax, όσο τεράστιο κι αν είναι. Αντίθετα, εκείνα τα δύο σώματα πάνω σε έναν βράχο της Ιθάκης, ιδρωμένα, παλλόμενα, χωρίς τίποτα άλλο παρά την ανάσα τους και την αλήθεια τους, έχουν μέσα τους έναν φτωχό ηρωισμό και μια ιερότητα που τα δισεκατομμύρια δεν μπορούν να αγοράσουν. Αδυνατω να δω την Οδύσσεια ως υπερπαραγωγή, πιο πολύ τη θεωρώ «πλούτο» ανθρώπινης εμπειρίας καθώς και ολοζώντανο και πάντα επίκαιρο μνημείο λόγου και τέχνης. Δεν είναι η Οδύσσεια χλιδή, είναι η επίμονη ανάγκη ενός ανθρώπου να επιστρέφει στα ουσιώδη παρά τις Σειρήνες κάθε φανφάρας, μόδας, εντυπωσιασμού.

– Τι είναι αυτό που σας γοητεύει καλλιτεχνικά στα θεατρικά ντουέτα και αποφασίσατε να βασίσετε εκεί το διαγωνιστικό σας τμήμα;

Κώστας Γάκης: Με γοητεύει η αλήθεια που αναδύεται όταν δύο σώματα μένουν έκθετα μπροστά στο κενό, χωρίς τίποτα να τα προστατεύει παρά η εμπιστοσύνη του ενός στο βλέμμα του άλλου. Το θεατρικό ντουέτο είναι ένα μαγικό και ισορροπημένο μικροσύμπαν μια πράξη αγάπης όπου η σύγκρουση γίνεται ποίηση, γιατί η αλήθεια γεννιέται ακριβώς στην αρχέγονη σχέση που γεννά ο δυισμός. Κι αν το Φεστιβάλ αγκαλιάζει τόσο θερμά αυτή τη φόρμα είναι γιατί πιστεύω ακράδαντα πως η μεγαλύτερη δύναμη του θεάτρου κρύβεται στο απεγνωσμένο και τρυφερό παιχνίδι του «εγώ» με το «εσύ» εκεί όπου η σκηνή γίνεται ένας χώρος απόλυτης ελευθερίας, ένα ανοιχτό πεδίο δυνατοτήτων.

– Φέτος, το Φεστιβάλ τιμά δύο σπουδαίες προσωπικότητες του θεάτρου, τον Θεόδωρο Τερζόπουλο και την Άννα Βαγενά. Τι σημαίνουν για εσάς οι δύο αυτές καλλιτεχνικές προσωπικότητες;

Αθηνά Αρσένη: Η βράβευση του Θεόδωρου Τερζόπουλου και της Άννας Βαγενά αποτελεί για εμάς μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή. Πρόκειται για δύο προσωπικότητες με διαφορετικές καλλιτεχνικές διαδρομές, που όμως έχουν προσφέρει καθοριστικά στο ελληνικό θέατρο και έχουν επηρεάσει γενιές δημιουργών. Ο Θεόδωρος Τερζόπουλος είναι ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους σκηνοθέτες διεθνώς. Μέσα από το Θέατρο Άττις δημιούργησε μια μοναδική μέθοδο υποκριτικής, η οποία διδάσκεται σε δραματικές σχολές και πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Η πρόσφατη διεθνής επιτυχία της Ορέστειας επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη δύναμη και τη διαχρονικότητα της σκηνοθετικής του ματιάς. Το 2025 επιλέχθηκε από το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου να γράψει το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου, μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις για έναν άνθρωπο του θεάτρου. Στο μήνυμά του υπογράμμισε την ανάγκη για «νέους αφηγηματικούς τρόπους που θα καλλιεργούν τη μνήμη και θα διαμορφώνουν μια νέα ηθική και πολιτική ευθύνη», μια σκέψη που αγγίζει βαθιά και τη φιλοσοφία του φετινού Θεατρικού Φεστιβάλ Ιθάκης. Η βράβευσή του στην Ιθάκη αποκτά έτσι έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η σκέψη του γύρω από τη μνήμη, το σώμα και την τραγωδία συνομιλεί άμεσα με τη φετινή θεματική του Φεστιβάλ και με το ομηρικό τοπίο του νησιού.

Η Άννα Βαγενά έχει συνδέσει το όνομά της με ένα θέατρο ανοιχτό στην κοινωνία και στον άνθρωπο. Υπήρξε ιδρυτικό πρόσωπο του Θεσσαλικού Θεάτρου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αποκέντρωση του ελληνικού θεάτρου, ενώ αργότερα ίδρυσε μαζί με τον σύζυγό της το Θέατρο Μεταξουργείο, έναν χώρο που μέχρι σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη θεατρική δημιουργία. Η πορεία της χαρακτηρίζεται από συνέπεια, ευαισθησία, καλλιτεχνική τόλμη και βαθιά αγάπη για τον πολιτισμό.

Για εμάς, η κοινή τους βράβευση έχει και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Πρόκειται για δύο ανθρώπους που, πέρα από την αμοιβαία εκτίμηση, συνδέονται και με μια μακρόχρονη σχέση φιλίας. Είναι ιδιαίτερα όμορφο που το Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης γίνεται ο τόπος όπου τιμώνται μαζί δύο τόσο σημαντικές προσωπικότητες, οι οποίες, μέσα από διαφορετικές διαδρομές, υπηρέτησαν με αφοσίωση το ελληνικό θέατρο. Η παρουσία τους αποτελεί μεγάλη τιμή για το Φεστιβάλ και πολύτιμη πηγή έμπνευσης για τους νέους δημιουργούς και το κοινό μας.

– Και για το ίδιο το Φεστιβάλ τι σηματοδοτεί η παρουσία τους;

Αθηνά Αρσένη: Αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση της πορείας του Φεστιβάλ. Από την αναβίωσή του επιλέξαμε να τιμούμε κάθε χρόνο προσωπικότητες που έχουν αφήσει ουσιαστικό αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο. Η παρουσία του Θεόδωρου Τερζόπουλου και της Άννας Βαγενά ενισχύει το κύρος της διοργάνωσης, αλλά, κυρίως, δημιουργεί μια γέφυρα ανάμεσα στις μεγάλες μορφές του θεάτρου και τη νέα γενιά δημιουργών που συμμετέχει στο Φεστιβάλ. Πιστεύουμε ότι το θέατρο εξελίσσεται μέσα από αυτή τη συνάντηση: όταν η εμπειρία συναντά τη φρέσκια ματιά, όταν η παράδοση γίνεται αφετηρία για νέα δημιουργία. Αυτό ακριβώς επιδιώκουμε να υπηρετεί κάθε χρόνο το Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης: να αποτελεί έναν χώρο συνάντησης, διαλόγου και έμπνευσης, όπου το παρελθόν συνομιλεί δημιουργικά με το μέλλον του ελληνικού θεάτρου.

– Πώς θα θέλετε να δείτε το Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης σε λίγα χρόνια;

Κώστας Γάκης: Θέλουμε μαζί με την Αθηνά Αρσένη και τον πάντα βοηθητικό δήμαρχό κύριο Στανίτσα να συνεχίσει να είναι ένας τόπος συνάντησης όπου η παράδοση δεν φυλάσσεται σε βιτρίνες, αλλά ζυμώνεται με το μέλλον, και όπου τοπικοί (και σταδιακά όλο και πιο πολλοί ξένοι) καλλιτέχνες δημιουργούν μια γλώσσα που ανήκει σε όλους, αλλά μιλάει σαν να γεννήθηκε εδώ, επειδή εδώ είναι το ιερό χωνευτήρι της Ιθάκης, η αέναη επιστροφή στο ουσιώδες. Θέλουμε να παραμείνει ένας τόπος αγάπης για το θέατρο και καλλιτεχνικής τόλμης, ένα απάγκιο όπου η τέχνη δεν φοβάται να είναι ευάλωτη γιατί ξέρει πως μόνο έτσι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, έναν θεατή τη φορά. Θέλουμε να το δουμε να απλώνει κι άλλο τα φτερά του, να κάνει και δικές του παραγωγές, να ενσωματώσει ακόμα πιο πού την τοπική κοινότητα, να κάνει κι άλλα ανοίγματα σε άλλες τέχνες.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για το φετινό Φεστιβάλ

Η φετινή θεματική του διερευνά τη σχέση τόπου, σώματος και αφήγησης. Το τοπίο δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως γεωγραφικός χώρος αλλά ως δραματουργικό πεδίο, όπου τα σώματα Η φετινή θεματική του Φεστιβάλ διερευνά τη σχέση τόπου, σώματος και αφήγησης. Το τοπίο δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως γεωγραφικός χώρος αλλά ως δραματουργικό πεδίο, όπου τα σώματα κινούνται, δημιουργούν δράση και γεννούν ιστορίες. Ταυτόχρονα, το σώμα προσεγγίζεται ως ένα δικό του τοπίο: ένας χώρος μνήμης, εμπειρίας και έκφρασης, όπου εγγράφονται οι διαδρομές του ανθρώπου, οι συναντήσεις και οι μεταμορφώσεις του.

Αντίστροφα, το ίδιο το τοπίο μπορεί να ιδωθεί ως ένα ζωντανό σώμα που φέρει ίχνη χρόνου, ιστορίας και ανθρώπινης παρουσίας. Στη σκηνή, τα σώματα των performers και ο τόπος της δράσης συνδιαμορφώνουν μια δυναμική σχέση, όπου ο χώρος γίνεται αφήγηση και το σώμα φορέας τόπων, μνήμης και φαντασίας. Για εννέα ημέρες, το Φεστιβάλ θα φιλοξενεί καθημερινά βιωματικά εργαστήρια και εκπαιδευτικές δράσεις, ενώ κάθε βράδυ επαγγελματικοί θίασοι από όλη την Ελλάδα θα παρουσιάζουν τις παραστάσεις τους. Κεντρική θέση στη διοργάνωση κατέχει το Διαγωνιστικό Τμήμα Θεατρικών Ντουέτων, στο οποίο δέκα επιλεγμένες ομάδες διαγωνίζονται με πρωτότυπες παραστάσεις εμπνευσμένες από την Οδύσσεια και τη θεματική «Τοπίο – Σώμα». Η ομάδα που θα αποσπάσει το πρώτο βραβείο θα λάβει χρηματικό έπαθλο, ενισχύοντας έμπρακτα τη δημιουργική πορεία και την καλλιτεχνική εξέλιξη νέων δημιουργών.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ θα τιμηθούν για τη συνολική προσφορά τους στο θέατρο ο διεθνώς αναγνωρισμένος σκηνοθέτης Θεόδωρος Τερζόπουλος, μία από τις κορυφαίες μορφές του σύγχρονου παγκόσμιου θεάτρου, και η ηθοποιός, συγγραφέας και σκηνοθέτις Άννα Βαγενά για τη διαχρονική συμβολή της στον ελληνικό πολιτισμό.

Διάρκεια: 18–26 Σεπτεμβρίου 2026

Περισσότερες πληροφορίες: festivalithaki.gr