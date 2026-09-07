Μετά την μεγάλη επιτυχία του περσινού χειμώνα η πιο παράξενη και αστεία οικογένεια, η «Οικογένεια Άνταμς», ετοιμάζει ξανά τις βαλίτσες της και επιστρέφει στο Θέατρο Βέμπο, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων!

Η ιστορία της Οικογένειας Άνταμς, ξεκίνησε στην Αμερική ως κόμικ το 1938! Το 1964, συνέχισε την καριέρα της ως τηλεοπτική σειρά (1964-1966, 1998-1999). Μετά έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο με δυο πολύ επιτυχημένες κινηματογραφικές ταινίες, (1991, 1993). Ακολούθησαν δυο ακόμα ταινίες το 2019 και το 2021 και απογειώθηκε με τη σειρά WEDNESDAY (η κόρη της οικογένειας Άνταμς) το 2022 στο Netflix, με τον δεύτερο κύκλο να ακολουθεί το 2025, ενώ είναι στα σκαριά και ο τρίτος κύκλος, έχοντας συνολικά συγκεντρώσει τρεις υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα!

Παράλληλα όμως, η Οικογένεια Άνταμς είχε και… μουσικοχορευτικές ανησυχίες! Έτσι, αποφάσισε να γίνει και Μιούζικαλ το 2009 και να λάμψει στο Broadway το 2010, κερδίζοντας πολλά βραβεία και συνεχίζοντας την επιτυχία στο West End του Λονδίνου, και στις περισσότερες πρωτεύουσες του κόσμου μέχρι σήμερα! Το πολυβραβευμένο μιούζικαλ, μετά την μεγάλη επιτυχία που είχε σημειώσει στο θέατρο ΒΕΜΠΟ, όταν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τις θεατρικές σεζόν 2016 και 2017, επιστρέφει ξανά… στο σπίτι του, με έναν ανανεωμένο θίασο λαμπερών πρωταγωνιστών και πολλές εκπλήξεις!

Η υπόθεση

Η WEDNESDAY, η κόρη της οικογένειας Άνταμς, δεν είναι πια κοριτσάκι. Μεγάλωσε και ερωτεύτηκε ένα φυσιολογικό αγόρι… Τα δυο παιδιά, αποφασίζουν να κανονίσουν κρυφά ένα δείπνο στο σπίτι της οικογένειας Άνταμς, ώστε να γνωριστούν οι γονείς τους… Φυσικά, τίποτα δεν πάει όπως θα ήθελαν η Wednesday και το αγόρι της μιας και αυτό το βράδυ, τίποτα δεν θα είναι φυσιολογικό…!!

Τι θα συμβεί με τις δυο οικογένειες;

Τι είναι φυσιολογικό αλήθεια και τι όχι;

Θα καταφέρει τελικά να κερδίσει η αγάπη;

Αν είσαι Άνταμς, όλα μπορούν να συμβούν…!

Ταυτότητα Παράστασης

Κείμενο: Marshall Brickman & Rick Elice

Μουσική – στίχοι: Andrew Lippa

Σκηνοθεσία – Απόδοση κειμένου-στίχων: Θέμις Μαρσέλλου

Μουσική διεύθυνση: Νικόλας Γουάστωρ

Χορογραφία: Άννα Αθανασιάδη

Φωτογραφίες: Γκέλυ Καλαμπάκα

Επικοινωνία – προβολή: Μαρκέλλα Καζαμία

Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη

Πρωταγωνιστούν:

Gomez Addams: Νίκος Μουτσινάς

Morticia Addams: Μαρία Σολωμού

Alice Beineke: Παρθένα Χοροζίδου

Mal Beineke: Πάνος Σταθακόπουλος

Lucas Beineke: Βαγγέλης Κακουριώτης

στο ρόλο της WEDNESDAY η Αλεξάνδρα Σιέτη

Uncle Fester: Βασίλης Αξιώτης

Lurch: Γιώργος Γιαννίμπας

Grandma: Θέμις Μαρσέλλου

Pugsley Addams: τα παιδιά, Θεοδόσης Κοντόπουλος και Αλέξης Μετσμαχερ

Σε κάποιες παραστάσεις, στο ρόλο του Lucas Beineke θα είναι ο Μάριος Μαριόλος.

Πρόγονοι:

Μαρία Βασιλάτου

Θοδωρής Γιαννόπουλος

Έμιλυ Γουσγούνη

Πάνος Δεσινιώτης

Βασιλεία Καϊρέ

Μαριτίνα Κατσιμπράκη

Πάνος Μαλακός

Στέργιος Περτσινίδης

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Πρεμιέρα: 16 Οκτωβρίου 2026

Παρασκευή: 21:00

Σάββατο: 17:15 & 21:00

Κυριακή: 17:00 & 20:00

Διάρκεια: 160 λεπτά (με διάλειμμα)

Τιμές εισιτηρίων:

Α’ ζώνη: 50 ευρώ, Β’ ζώνη: 40 ευρώ, Γ’ ζώνη: 30 ευρώ, Πλατεία: 25 ευρώ.

Α’ ζώνη εξώστης-θεωρείο: 30 ευρώ, Β ζώνη εξώστης-θεωρείο: 25 ευρώ,

Γ’ ζώνη εξώστης-θεωρείο: 20 ευρώ

Προπώληση: more.com

Θέατρο Βέμπο

Καρόλου 18, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 5229519