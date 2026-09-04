Η θρυλική ποπ κωμωδία του Άκη Δήμου «Απόψε Τρώμε Στης Ιοκάστης», ανεβαίνει από τις 8 Οκτωβρίου 2026 και για όλο τον χειμώνα στο νέο θέατρο ΦΙΛΙΠ στην Κυψέλη.

Η Ιοκάστη Παπαδάμου ετοιμάζει ένα επίσημο οικογενειακό δείπνο για την επιστροφή του γιου της από την Αγγλία. Όμως τίποτα δεν εξελίσσεται όπως το έχει σχεδιάσει. Λίγο πριν από το μεγάλο τραπέζι, δολοφονείται η καλύτερη μανικιουρίστα της γειτονιάς. Και αυτό είναι μόνο η αρχή…

Οικογενειακές παρεξηγήσεις, απρόσμενοι έρωτες, μυστικά, απρόσκλητα φαντάσματα και μια σειρά από απίθανες αποκαλύψεις μετατρέπουν τη βραδιά σε μια καταιγιστική κωμική περιπέτεια.

Μια σύγχρονη, ανατρεπτική ποπ κωμωδία για όλες τις ηλικίες γεμάτη γέλιο, μυστήριο και συνεχείς εκπλήξεις, που καυτηριάζει με ευφυΐα τις εμμονές και τις αντιφάσεις της σύγχρονης ζωής.

Όταν ένα οικογενειακό δείπνο καταλήγει σε φόνο, το χάος παίρνει τον έλεγχο.

Ταυτότητα παράστασης

Συντελεστές

Συγγραφέας: Άκης Δήμου

Σκηνοθεσία: Χρήστος Τριπόδης – Φωτεινή Μπαξεβάνη

Μουσική: Φωτεινή Μπαξεβάνη

Δημόσιες σχέσεις & Επικοινωνία: Μαργαρίτα Δρούτσα

Πρωταγωνιστούν Αλφαβητικά

Αργύρης Αγγέλου

Γιώργος Γιαννόπουλος

Γιολάντα Καλογεροπούλου

Αγγελική Λάμπρη

Χρήστος Τριπόδης

Σόλων Τσούνης

Και στον ρόλο της Ιοκάστης η Φωτεινή Μπαξεβάνη

Ημέρες & ώρες παραστάσεων:

Πέμπτη 20:00

Παρασκευή 21:15

Σάββατο 18:30 & 21:15

Κυριακή 19:30

Διάρκεια παράστασης: 90 λεπτά

Προπώληση: more.com

Θέατρο ΦΙΛΙΠ

Θάσου 11 & Δροσοπούλου, Κυψέλη – Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 8656155