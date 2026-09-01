Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα καλοκαίρια του ελληνικού σινεμά παίρνει παράταση στον Πειραιά. Από τις 30 Σεπτεμβρίου, το «Τζένη Τζένη» σε σκηνοθεσία και σύλληψη του Νίκου Καραθάνου παρουσιάζεται στην Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για έναν νέο κύκλο παραστάσεων.

Το «Τζένη Τζένη» ανήκει σε εκείνες τις ταινίες που γνωρίζουμε σχεδόν από μνήμης, μια κομεντί που έχει στοιχειώσει τα μεσημέρια της Κυριακής και, για περισσότερες από μία γενιές, είναι κάτι περισσότερο από μια απλή ανάμνηση. Στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά όμως, το γνώριμο αυτό υλικό αλλάζει θερμοκρασία: κρατά το χιούμορ, την ελαφρότητα και τη λαϊκότητά του, ενώ τα περιγράμματα λιώνουν και η χαρά συνυπάρχει με τη μελαγχολία. Τρυφερό, αλλά χωρίς συναισθηματικές ευκολίες, το «Τζένη Τζένη» του Νίκου Καραθάνου κοιτάζει αυτή την τόσο οικεία κινηματογραφική Ελλάδα από την απόσταση του σήμερα.

Με αρχική έμπνευση την κλασική ταινία της Φίνος Φίλμ, ο Νίκος Καραθάνος στρέφει το βλέμμα του στη μυθική πλέον αφήγηση των ελληνικών ταινιών, την αφήγηση μιας Ελλάδας φωτός, καλοκαιριού, ελαφρότητας και ομορφιάς που στην σύγχρονη εποχή φαντάζει όλο και πιο μακρινή.

Με νοσταλγία για την χαμένη αυτή αφέλεια των καλοκαιρινών βραδιών, και με ένα θίασο «σκιών», φαντασμάτων των ηρώων της κλασικής ταινίας, στήνει ένα καλοκαιρινό, ηλιόλουστο ρέκβιεμ, έναν θρήνο για το τέλος αυτής της εποχής και συνάμα μια γιορτή για την αθανασία που της χάρισε η ασημένια οθόνη.

Μέσα σε αυτό το γιορτινό και πένθιμο κλίμα, οι ηθοποιοί του θιάσου αναζητούν αυτές τις θεϊκές μορφές που συνόδεψαν τα κυριακάτικα τραπέζια των παιδικών τους χρόνων, σε μια Ελλάδα που να καταδύεται καθημερινά στο πέλαγος των αναμνήσεων της, αναζητώντας τον εαυτό της, ξανά και ξανά.

Ταυτότητα παράστασης

Πρωτότυπο κείμενο: Κώστας Πρετεντέρης, Ασημάκης Γιαλαμάς

Σκηνοθεσία – σύλληψη: Νίκος Καραθάνος

Διασκευή – δραματουργική επεξεργασία: Γιάννης Αποσκίτης

Μουσική: Άγγελος Τριανταφύλλου

Φωτογραφίες promo: Γιώργος Καπλανίδης

Φωτογραφίες παράστασης: Ελίνα Γιουνανλή

Επικοινωνία – Media Relations: Μαρία Τσολάκη

Συμπαραγωγή: Τεχνηχώρος Θεατρικές Παραγωγές

Η παράσταση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των 100 χρόνων από τη γέννηση του Κώστα Πρετεντέρη.

Διανομή

Το ΣΚΟΥΤΑΡΕΪΚΟ

Τζένη Σκούταρη: Γαλήνη Χατζηπασχάλη

Κοσμάς Σκούταρης: Νίκος Καραθάνος

Ματίνα Σκούταρη: Άγγελος Παπαδημητρίου

Το ΚΑΣΑΝΔΡΕΪΚΟ

Νίκος Μαντάς: Χρήστος Λούλης

Ντιάνα Κασανδρή: Χάρις Αλεξίου

Μίλτος Κασανδρής: Κώστας Μπερικόπουλος

ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΕΣ

Υβόννη Καρίπη: Ζέτα Μακρυπούλια

Κλάρα Καρίπη: Ιωάννα Μαυρέα

ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Ανδρέας Δερμέζης, Στράτος, μπράβος: Γιάννης Κότσιφας

Μίμης Φραγκόπουλος, νησιώτης, αστυνομικός: Αλέξανδρος Σκουρλέτης

Σοφία η υπηρέτρια: Ιωάννα Μπιτούνη

Και 4μελής ορχήστρα

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων

Τετάρτη & Κυριακή: 19.00

Πέμπτη & Παρασκευή: 20:30

Σάββατο 17.30 & 21.00

Τιμές εισιτηρίων

Διακεκριμένη Ζώνη: 40 Ευρώ

Α Ζώνη: 35 Ευρώ

Β Ζώνη: 30 Ευρώ Κανονικό, 25 Ευρώ Μειωμένο (Φοιτητικό, Ανεργίας, ΑΜΕΑ, +65)

Γ Εξώστης (Χωρίς Αρίθμηση): 15 Ευρώ

Προπώληση: more.com

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Λεωφ. Ηρ. Πολυτεχνείου 32, Πειραιάς 185 35

Στάση Μετρό «Δημοτικό Θέατρο», Γραμμή 3 (μπλε) – τερματικός