Το Σύγχρονο Θέατρο υποδέχεται τη νέα σεζόν με τρεις σημαντικές παραστάσεις που ξεχώρισαν για την καλλιτεχνική τους δύναμη, τη θερμή ανταπόκριση του κοινού και την ουσιαστική τους συνομιλία με σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα.

Η «Συναίνεση» της Νίνα Ρέιν, σε σκηνοθεσία του Τάκη Τζαμαργιά, συνεχίζει τον επιτυχημένο κύκλο παραστάσεων στο Σύγχρονο Θέατρο, το οποίο θα φιλοξενήσει, επιπλέον, δύο παραγωγές που ξεχώρισαν: την «αθανασία» της Νεφέλης Μαϊστράλη σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη και τις «Σπυριδούλες» της Νεφέλης Μαϊστράλη, σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη και Χάρη Κρεμμύδα.

Τρεις ιστορίες με έντονο κοινωνικό και συναισθηματικό αποτύπωμα, συναντιούνται στη σκηνή του Σύγχρονου Θεάτρου.

«αθανασία» της Νεφέλης Μαϊστράλη

2ος χρόνος – Πρεμιέρα: 13 Οκτωβρίου 2026

Προπώληση εισιτηρίων: ticketservices.gr

Προσφορά early bird: Τα πρώτα 100 εισιτήρια στην τιμή των 12€

Η Νεφέλη Μαϊστράλη, εμπνέεται από τον βίο και την πολιτεία της πολυσυζητημένης «Αγίας» Αθανασίας του Αιγάλεω, το πολύκροτο σκάνδαλο του «Θαυματουργού νερού» του Γ. Καματερού που «γιατρεύει» τον καρκίνο, καθώς και τη λειτουργία του ίδιου του Μεσσιανισμού, ως κοινωνικού φαινομένου και παραδίδει επί σκηνής το θεατρικό έργο «αθανασία», σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη.

Το ρόλο της α(Α)θανασίας φέρνει στο σήμερα η Έλλη Τρίγγου και υιοθετεί όλα τα χαρακτηριστικά μιας αμφιλεγόμενης αγιότητας που επηρεάζει συνειδήσεις και επηρεάζεται από τις ανάγκες της αγοράς. Μαζί με τους Θανάσης Βλαβιανός, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Ειρήνη Μπούνταλη, Γιώργος Νούσης κ.α. συνθέτουν ένα σκηνικό σύμπαν όπου η πίστη, η εξουσία και η ανάγκη για το “θαύμα” συγκρούονται μετωπικά με την πραγματικότητα.

Το πρωτότυπο έργο «αθανασία» παρακολουθεί τη διαδρομή μιας νεαρής γυναίκας που ισχυρίζεται ότι έχει επιλεγεί από τον Θεό, για να μεταφέρει στους πιστούς το μήνυμά Του. Βασίζει όλη της την θεωρία σε μια ιδιαιτερότητα του δέρματός της, που διατηρεί όσα χαράζονται πάνω του. Αμφισβητείται απ’ τον περίγυρό της αλλά σύντομα, βρίσκει τον τρόπο να κερδίσει τις εντυπώσεις και να παγιωθεί ως «η ενδιάμεση» του Θεού. Ιδρύει την δημοφιλή παραθρησκευτική οργάνωση «Χείρα Θεού» και καταφέρνει να γίνει μια θρησκευτική περσόνα με μεγάλη πολιτική και κοινωνική επιρροή που κερδίζει συνεχώς έδαφος και χρήματα, εξαλείφοντας όποιον σταθεί εμπόδιο στο «θεάρεστο» έργο της.

Κείμενο-Στίχοι: Νεφέλη Μαϊστράλη

Σκηνοθεσία: Θανάσης Ζερίτης

Παίζουν: Θανάσης Βλαβιανός, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Ειρήνη Μπούνταλη, Γιώργος Νούσης, Έλλη Τρίγγου κ.α.

Ημέρες παραστάσεων: Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Τιμές εισιτηρίων: Α’ ζώνη: Κανονικό 20€, Μειωμένα 18€ (Φοιτητικό, Ανέργων, +65, ΑμεΑ), Αυτοκλειόμενες θέσεις διαδρόμου 18€, Β’ ζώνη: Κανονικό 18€, Μειωμένα 16€ (Φοιτητικό, Ανέργων, +65, ΑμεΑ), Αυτοκλειόμενες θέσεις διαδρόμου 16€, Γ’ ζώνη & Αυτοκλειόμενες θέσεις διαδρόμου 16€

«Συναίνεση» της Νίνα Ρέιν

Πρεμιέρα: 16 Οκτωβρίου 2026

Προπώληση εισιτηρίων: ticketservices.gr

Προσφορά early bird: Τα πρώτα 100 εισιτήρια στην τιμή των 12€

Το σύγχρονο και εξαιρετικά επίκαιρο έργο «Συναίνεση» (Consent) της βραβευμένης Βρετανίδας συγγραφέως Νίνα Ρέιν παρουσιάζεται, για ένα δεύτερο κύκλο παραστάσεων στο Σύγχρονο Θέατρο, σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά, από τις 16 Οκτωβρίου 2026, μετά την επιτυχία των παραστάσεων της περασμένης άνοιξης. Επί σκηνής ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών: Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίττυ Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.

Μέσα από την ιστορία μιας ομάδας δικηγόρων που εμπλέκονται σε μια υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης, το έργο φωτίζει τα όρια ανάμεσα στον νόμο, την ηθική και την προσωπική ευθύνη. Καθώς οι χαρακτήρες προσπαθούν να υπερασπιστούν τις θέσεις τους στο δικαστήριο, έρχονται αντιμέτωποι με τις δικές τους επιλογές, τις σχέσεις και τις αντιφάσεις τους. Με έντονο κοινωνικό προβληματισμό και διεισδυτικό λόγο, η Νίνα Ρέιν θέτει καίρια ερωτήματα για το τι σημαίνει πραγματικά συναίνεση και πώς η αλήθεια μπορεί να διαμορφώνεται από διαφορετικές οπτικές.

Το έργο αποκτά πιο έντονη και επίκαιρη διάσταση με τις θεματικές του γύρω από τη συναίνεση, την εξουσία και τη δυσκολία απόδειξης της αλήθειας σε υποθέσεις σεξουαλικής βίας και όχι μόνο, φωτίζοντας τις σύνθετες πλευρές των ανθρώπινων σχέσεων και της απονομής δικαιοσύνης στη σύγχρονη κοινωνία.

Μετάφραση: Αντώνης Πέρης

Σκηνοθεσία: Τάκης Τζαμαργιάς

Παίζουν: Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίττυ Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.

Ημέρες παραστάσεων: Τετάρτη 18.15, Παρασκευή 21.00 και Κυριακή 18.00

Τιμές εισιτηρίων:

Τετάρτη (λαϊκή απογευματινή): Α΄ ζώνη: Κανονικό 17€, Μειωμένα 15€ (Φοιτητικό, Ανέργων, +65, ΑμεΑ), Αυτοκλειόμενες θέσεις διαδρόμου 15€, Β’ ζώνη 15€

Παρασκευή και Κυριακή: Α’ ζώνη: Κανονικό 20€, Μειωμένα 18€ (Φοιτητικό, Ανέργων, +65, ΑμεΑ), Αυτοκλειόμενες θέσεις διαδρόμου 18€, Β’ ζώνη: Κανονικό 18€, Mειωμένα 16€ (Φοιτητικό, Ανέργων, +65, ΑμεΑ), Αυτοκλειόμενες θέσεις διαδρόμου 16€, Γ’ ζώνη & Αυτοκλειόμενες θέσεις διαδρόμου 16€

«Σπυριδούλες» της Νεφέλης Μαϊστράλη

4ος χρόνος – Πρεμιέρα: 10 Δεκεμβρίου 2026

Προπώληση εισιτηρίων: ticketservices.gr

Προσφορά early bird: Τα πρώτα 100 εισιτήρια στην τιμή των 12€

Οι «Σπυριδούλες» της Νεφέλης Μαϊστράλη, η παράσταση της ομάδας 4Frontal που συν-σκηνοθέτησαν ο Θανάσης Ζερίτης και ο Χάρης Κρεμμύδας, επιστρέφουν για τέταρτη χρονιά στο Σύγχρονο Θέατρο, συνεχίζοντας την επιτυχημένη τους πορεία μετά την παρουσία τους στο Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου 2023, τις συνεχόμενες παραστάσεις και τη θερμή ανταπόκριση κοινού και κριτικών.

Η παράσταση επαναφέρει στη σκηνή τις φωνές των γυναικών που υπήρξαν ψυχοκόρες και οικιακές εργάτριες τις δεκαετίες του 1950 και του 1960, φωτίζοντας την αθέατη εργασία, την εκμετάλλευση και τον αγώνα τους για αυτοδιάθεση. Μέσα από ιστορικά ντοκουμέντα, γυναικείες αφηγήσεις της εποχής και σύγχρονες μαρτυρίες εσωτερικών οικιακών βοηθών, η Νεφέλη Μαϊστράλη δημιουργεί ένα πρωτότυπο θεατρικό έργο που συνδέει το παρελθόν με το παρόν. Οι «Σπυριδούλες» ανοίγουν χώρο για φωνές που έμειναν για χρόνια αθέατες, αλλά και για όσες συνεχίζουν μέχρι σήμερα να διεκδικούν αξιοπρέπεια, ορατότητα και δικαιοσύνη.

Κείμενο-Στίχοι: Νεφέλη Μαϊστράλη

Σκηνοθεσία: Θανάσης Ζερίτης, Χάρης Κρεμμύδας

Παίζουν: Αργυρώ Θεοδωράκη, Κατερίνα Λάττα, Αριστέα Σταφυλαράκη, Ελένη Τσιμπρικίδου κ.α.

Ημέρες παραστάσεων: Τετάρτη 21.15, Πέμπτη 21.00, Σάββατο 21.15 και Κυριακή 21.00

Τιμές εισιτηρίων: Α’ ζώνη: Κανονικό 20€, Μειωμένα 18€ (Φοιτητικό, Ανέργων, +65, ΑμεΑ), Αυτοκλειόμενες θέσεις διαδρόμου 18€, Β’ ζώνη: Κανονικό 18€, Μειωμένα 16€ (Φοιτητικό, Ανέργων, +65, ΑμεΑ), Αυτοκλειόμενες θέσεις διαδρόμου 16€, Γ’ ζώνη & Αυτοκλειόμενες θέσεις διαδρόμου 16€

Σύγχρονο Θέατρο

Ευμολπιδών 45, Αθήνα

τηλέφωνο: 210 3464380