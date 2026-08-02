Το «ΜΕΣΟΤΟΙΧΙΕΣ ή Μικρή Προσευχή Στις 3:46 π.μ.» είναι μία παράσταση που μας κάνει θεατές σε μια σύγχρονη αγρύπνια. Ένας φωτογράφος πολέμου, μια νεαρή φροντίστρια ηλικιωμένων και ένας άντρας που βρέθηκε στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή συναντιούνται ή μάλλον, συνυπάρχουν σε ένα γνώριμο αστικό τοπίο και περνούν μια νύχτα ξάγρυπνοι, αφουγκραζόμενοι τις δικές τους εσωτερικές φωνές που τον τελευταίο καιρό μοιάζουν να κυριαρχούν στο μυαλό τους, αποκαλύπτοντας πτυχές του εαυτού τους που δεν είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν.

Μια ιστορία «οικείων» τεράτων που αδηφάγα καταβροχθίζουν τις μικρές ώρες της νύχτας, μεταμορφώνοντας και τους ίδιους. Μια συνάντηση τριών σπουδαίων ηθοποιών (Μπάμπης Αλεφάντης, Ανδρέας Νάτσιος, Δανάη- Αρσενία Φιλίδου) με μια ιδιαίτερη μουσικό της νέας γενιάς (Sophie Lies) σε ένα νέο σπονδυλωτό κείμενο που αντιμετωπίζει τρεις οριακές καταστάσεις με έναν ποιητικό ρεαλισμό, δημιουργώντας συνολικά μια μοναδική εμπειρία.

Λίγο πριν την πρεμιέρα στην Καβάλα (3&4 Αυγούστου), η καλλιτεχνική διευθύντρια του ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας και του Φεστιβάλ Φιλίππων, Εύα Οικονόμου- Βαμβακά, που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία της παράστασης, καθώς και οι πρωταγωνιστές αυτής, μιλούν στο Newsbeast.

photo Ηλίας Κοτσιρέας

Εν αρχή είναι ο λόγος, έτσι η συζήτησή μας ξεκίνησε με την Εύα Οικονόμου-Βαμβακά, η οποία μας μίλησε για την έμπνευση πίσω από το έργο, τη διαδρομή του από τη συγγραφή έως τη σκηνή, αλλά και για την ιδιαίτερη επιλογή του χώρου όπου παρουσιάζεται.

Όπως εξηγεί, η αφετηρία του έργου ήταν μια βαθιά ανθρώπινη ανησυχία, αυτή που υπάρχει μέσα σε όλους μας και μας κάνει να παλινδρομούμε «ανάμεσα σε αγίους και τέρατα σαν ένα εκκρεμές που μοιάζει να έχει απορρυθμιστεί».

«Η παράσταση αποτελεί μια τομή σε μια πολυκατοικία, όπου συναντάμε τρεις διαφορετικούς ανθρώπους, τρεις ξεχωριστούς κόσμους. Ο καθένας, για τον δικό του λόγο, έχει χάσει τον ύπνο του και το κοινό καλείται να βυθιστεί για λίγο στα ιδιαίτερα σύμπαντά τους, παρακολουθώντας τις προσωπικές τους διαδρομές μέσα στη νύχτα», αναφέρει χαρακτηριστικά η Εύα Οικονόμου-Βαμβακά.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο χώρος παρουσίασης της παράστασης, καθώς ανεβαίνει σε μια αστική ταράτσα στην Καβάλα. Όπως σημειώνει η ίδια, την ενδιαφέρουν οι παραστάσεις ως εμπειρίες, γι’ αυτό και επέλεξε έναν μη αναμενόμενο χώρο. Εκεί, οι ιστορίες συνομιλούν άμεσα με το αστικό τοπίο και το συμπληρώνουν οργανικά. Το μεγάλο στοίχημα, όπως αναφέρει, είναι να μεταφερθεί αυτή η εμπειρία τον Σεπτέμβριο στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, σε έναν κλειστό θεατρικό χώρο. Ωστόσο, παραμένει αισιόδοξη ότι, με τη συγκεκριμένη ομάδα καλλιτεχνικών συντελεστών, θα καταφέρουν να διατηρήσουν την ίδια αμεσότητα και ένταση, ακόμη κι όταν αλλάξει το σκηνικό περιβάλλον.

photo Λιλή Νταλανίκα

Ο Μπάμπης Αλεφάντης, ταλαντούχος ηθοποιός της νεότερης γενιάς και απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, ερμηνεύει έναν νεαρό που βρέθηκε στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή. Μιλώντας για την παράσταση, εξηγεί ότι η ισορροπία ανάμεσα στον ρεαλισμό και την ποιητικότητα δεν ήταν κάτι που τον απασχόλησε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των προβών. Όπως λέει, η ποιητική διάσταση δεν προκύπτει τόσο από την ερμηνεία των ηθοποιών όσο από την ίδια τη συνθήκη της παράστασης.

«Τρεις άνθρωποι κατοικούν στο ίδιο διαμέρισμα, στον ίδιο χώρο, αλλά σε διαφορετικό χρόνο ο καθένας. Είναι σαν να βλέπουμε τρία φιλμ να προβάλλονται ταυτόχρονα, το ένα πάνω στο άλλο. Άλλοτε μοιάζει να συνομιλούν, σαν να συνεχίζει ο ένας τη φράση του άλλου, άλλοτε να επικοινωνούν, σαν να ολοκληρώνει ο ένας τη δράση της άλλης. Στην πραγματικότητα, όμως, δεν συνυπάρχουν ποτέ στον ίδιο χρόνο. Αν τα σπίτια μας είχαν φωνή, θα έλεγαν μια παρόμοια ιστορία για όλους όσοι τα κατοίκησαν πριν από εμάς. Μαγείρεψαν στην ίδια κουζίνα, έκαναν έρωτα στο ίδιο δωμάτιο, κοίταξαν τη βροχή από το ίδιο παράθυρο, ξύπνησαν μέσα στη νύχτα ή δεν κοιμήθηκαν ποτέ, γέλασαν, έκλαψαν, σφουγγάρισαν το ίδιο πάτωμα, χτύπησαν το κεφάλι τους στον ίδιο τοίχο», μας εξηγεί ο Μπάμπης Αλεφάντης.

Ιδιαίτερα ξεχωριστή υπήρξε για τον ίδιο η διαδικασία των προβών, καθώς συμμετείχε και στη διαμόρφωση του έργου. Όπως αναφέρει, ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκε σε μια παράσταση η οποία ξεκίνησε κυριολεκτικά από ένα λευκό χαρτί. Η Εύα Οικονόμου – Βαμβακά συνέθεσε το κείμενο μέσα από τους αυτοσχεδιασμούς και τις συζητήσεις της ομάδας, ενώ αυτό εξελισσόταν διαρκώς, ακολουθώντας τις ανάγκες που γεννούσε η ίδια η πρόβα.

photo Χριστίνα Μπέζα

«Αυτό είναι ταυτόχρονα τρομακτικό και απολαυστικό. Τρομακτικό γιατί, ως ηθοποιός, δεν έχεις να πιαστείς από κάτι ήδη δοσμένο. Το λευκό χαρτί είναι ένα λευκό χαρτί. Είναι σαν να σου λένε: “Έχεις όποια υπερδύναμη θέλεις. Διάλεξε μία”. Κι αυτό είναι μεγάλος μπελάς. Μετά σκέφτεσαι ότι ο κόσμος βουλιάζει και πρέπει να πεις κάτι που να βγάζει νόημα, ενώ γύρω σου τίποτα δεν μοιάζει να βγάζει νόημα. Και ύστερα αναρωτιέσαι: αν δεν ξέρεις για τι να μιλήσεις, γιατί να μιλήσεις; Τελικά, όμως, απλώς ξεκινάς. Και αυτό είναι το πραγματικά απολαυστικό: να βλέπεις κάτι να γεννιέται σιγά σιγά από το τίποτα και να παίρνει μορφή. Κι αυτό, τελικά, βγάζει νόημα», αναφέρει ο Μπάμπης Αλεφάντης.

Όσο για τη φράση του έργου που τον ακολουθεί ακόμη και μετά το τέλος των προβών, η απάντησή του είναι μονολεκτική αλλά χαρακτηριστική: «Κλικ!».

Η Δανάη-Αρσενία Φιλίδου, με καταγωγή από την Καβάλα, επιστρέφει στο ΔΗΠΕΘΕ για μια ακόμη συνεργασία. Με σημαντική πορεία στις αθηναϊκές σκηνές και απόφοιτη επίσης της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, ερμηνεύει τη Λόρνα, μια φροντίστρια ηλικιωμένων που προσφέρει καθημερινά σωματική και συναισθηματική υποστήριξη σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, παραμελώντας ωστόσο συστηματικά τις δικές της ανάγκες.

Μιλώντας για την ηρωίδα της, η ηθοποιός στέκεται στη βαθιά αντίφαση που χαρακτηρίζει τη ζωή της: ένας άνθρωπος από τον οποίο εξαρτώνται τόσοι άλλοι, χωρίς ο ίδιος να βρίσκει ποτέ χρόνο για τον εαυτό του. Όπως εξηγεί, το ενδιαφέρον βρίσκεται ακριβώς σε αυτή την καθημερινή θυσία. Η μέρα της Λόρνα ολοκληρώνεται χωρίς να έχει αφιερώσει ούτε μία στιγμή στις προσωπικές της ανάγκες, σαν να τελειώνει η μία μέρα και να ξεκινά η επόμενη χωρίς εκείνη να έχει προλάβει να σκεφτεί τον εαυτό της.

photo Χριστίνα Μπέζα

«Έχω γνωρίσει πάρα πολλές γυναίκες που φροντίζουν τους πάντες και κανείς δεν φροντίζει αυτές. Κι ας μην είναι αυτό το επάγγελμά τους», σημειώνει η Δανάη-Αρσενία Φιλίδου, αναδεικνύοντας μια πραγματικότητα που ξεπερνά τα όρια της συγκεκριμένης ηρωίδας. Αυτό που τη συγκινεί περισσότερο στη διαδρομή της Λόρνα είναι η απλή, σχεδόν αθόρυβη επιθυμία της: η ανάγκη για μια στιγμή σιωπής και ηρεμίας, για έναν χρόνο κατά τον οποίο κανείς δεν θα την αναζητήσει και κανείς δεν θα εξαρτάται από εκείνη. «Θα ήθελε ιδανικά να γίνει απλώς ένας άνθρωπος που κοιτά το τοπίο. Τίποτε άλλο», περιγράφει η ηθοποιός, φωτίζοντας την ανάγκη της ηρωίδας της να υπάρξει πέρα από τον ρόλο της φροντίδας.

Η εμπειρία των προβών εκτός Αθήνας αποτέλεσε για τη Δανάη-Αρσενία Φιλίδου μια ξεχωριστή εμπειρία. Όπως λέει, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως ο χρόνος μοιάζει να μετρά διαφορετικά: «Μπορείς να κάνεις πρόβα και να πας εκδρομή την ίδια μέρα». Η ίδια επιδιώκει, κάθε φορά που εργάζεται μακριά από την πρωτεύουσα, να εξερευνά την περιοχή γύρω από τη βάση της, να γνωρίζει νέα χωριά και να αφήνεται στην ομορφιά της φύσης.

Αυτή η αίσθηση της λείπει και όταν βρίσκεται στην Αθήνα, η αίσθηση του να στέκεσαι μικρός μπροστά σε ένα μεγάλο, επιβλητικό τοπίο της φύσης. Μια ανάγκη που, όπως παραδέχεται, τη φέρνει ακόμη πιο κοντά στην ηρωίδα της: «Μοιάζω μάλλον με τη Λόρνα σε αυτό».

photo Λιλή Νταλανίκα

Δευτέρα 3 & Τρίτη 4 Αυγούστου στις 21:00

ΜΟΜΕΝΤUM Art Space, Ελληνικής Δημοκρατίας 47, 5ος όροφος (Καβάλα)

Προπώληση: ticketservices.gr

18, 19, 20 Σεπτεμβρίου 2026 Εναλλακτική Σκηνή, Εθνική Λυρική Σκηνή (Αθήνα)