Πριν από χιλιάδες χρόνια, μια κατάρα ξεκίνησε από ένα τραπέζι. Ο Τάνταλος σέρβιρε στους θεούς το ίδιο του το παιδί, κι από εκείνη τη στιγμή η γενιά των Ατρειδών δεν έπαψε ποτέ να πληρώνει: πατέρες που σκότωναν, μητέρες που εκδικούνταν, παιδιά που κληρονομούσαν τη βία σαν να ήταν αίμα τους. Η Κλυταιμνήστρα σκότωσε τον Αγαμέμνονα. Η κόρη τους, η Ηλέκτρα, μεγάλωσε μέσα σε αυτή τη σιωπή, περιμένοντας τη δικαίωση — ή την εκδίκηση.

Η παράσταση MyCenae παίρνει αυτή την αρχαία ιστορία και τη φέρνει στο σώμα, εδώ και τώρα. Η ομάδα Khelanem παρουσιάζει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά μια σύγχρονη ανάγνωση των μύθων του Οίκου των Ατρειδών, όπου ο χορός και το σωματικό θέατρο γίνονται η γλώσσα ενός διαλόγου που οι λέξεις δεν αντέχουν να κουβαλήσουν.

Τη μουσική της παράστασης υπογράφει ο Σπύρος Σύρμος, ένας διεθνώς αναγνωρισμένος δημιουργός της εγχώριας μουσικής σκηνής. Από το Εθνικό Ωδείο μέχρι το Royal Welsh College of Music and Drama, και με τη διπλά βραβευμένη στο Λονδίνο όπερα «The Blank Canvas», ο πολυπράγμων συνθέτης αποδεικνύει στην πράξη πώς να αποφεύγει κανείς τους στυλιστικούς δογματισμούς. Με μια πορεία που εκτείνεται από τα κινηματογραφικά soundtracks μέχρι την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και την Εθνική Λυρική Σκηνή, ο Σπύρος Σύρμος έρχεται τώρα αντιμέτωπος με μια νέα επαγγελματική πρόκληση, το «MyCenae». Με αφορμή την παράσταση, ο συνθέτης μίλησε στο Newsbeast.

– Από το Εθνικό Ωδείο στο Royal Welsh College of Music and Drama του Cardiff — πώς άλλαξε η βρετανική εκπαίδευση τον τρόπο που σκέφτεστε τη σύνθεση;

Κυρίως με βοήθησε να έχω μία ανοικτή προσέγγιση του πώς γράφουμε μουσική όσον αφορά το ύφος και το τι είναι σύγχρονο σήμερα και παράλληλα να αποφύγω στυλιστικούς δογματισμούς.

– Πώς προσεγγίσατε μουσικά έναν μύθο τόσο αρχαίο όσο ο Οίκος των Ατρειδών;

Η προσέγγιση γίνεται έμμεσα και περνάει μέσα από την ματιά του σκηνοθέτη. Στο «MyCenae» έπρεπε να καταλάβω αρχικά ποιους άξονες του μύθου θέλει η σκηνοθέτις και χορογράφος Βαλεντίνη Γιαννοπούλου να υπογραμμίσει καθώς και σε ποια μέρη του μύθου θέλει να εστιάσει και γιατί. Αυτή η κατανόηση πρέπει να γίνει τόσο σε εννοιολογικό όσο και σε κινησιολογικό επίπεδο έτσι ώστε να αρχίσει να μεταφράζεται σε ήχο – μουσική.

– Η παράσταση στηρίζεται στο σώμα και την κίνηση, όχι στον λόγο. Πώς γράφεται μουσική για κάτι που δεν έχει στίχους να ακολουθήσει; Σας δυσκολεύει; Είναι πρόκληση για εσάς;

Όχι, δεν με δυσκολεύει καθόλου. Στον χορό και το σωματικό θέατρο υπάρχει μια άλλη ιεραρχία. Η κίνηση έχει τον πρώτο λόγο. Η μουσική καλείται άλλοτε να υπογραμμίσει, άλλοτε να αναδείξει ή και να πλαισιώσει την κίνηση. Αυτό πρέπει να γίνεται με προσοχή και με έναν τρόπο πολύ διακριτικό, ώστε σε καμία περίπτωση η μουσική να μην εμποδίσει ή να πνίξει ότι γίνεται επάνω στη σκηνή. Είναι κάτι το οποίο το προσέξαμε πολύ στο «MyCenae» με την Βαλεντίνη.

– Δουλέψατε παράλληλα με τη Βαλεντίνη Γιαννοπούλου στη χορογραφία. Η μουσική προηγήθηκε της κίνησης, ή αντίστροφα;

Άλλοτε προηγήθηκε αλλά και αντίστροφα. Όμως, γράφτηκε μουσική και παράλληλα με την δημιουργία σκηνών. Δηλαδή για όσο φτιάχνεται μια σκηνή εγώ διαμορφώνω το ηχητικό της κομμάτι. Αυτός ο τρόπος εργασίας έγινε, αφού κατάφερα ως έναν βαθμό να αποκωδικοποιήσω τον τρόπο εργασίας της Βαλεντίνης. Πολλές φορές συνδιαμορφώνουμε την μουσική καθώς διαθέτει ένα εξαιρετικό μουσικό ένστικτο, τολμάει να πειραματιστεί και είναι πολύ σαφής σε αυτό που θα εξυπηρετήσει την κάθε σκηνή. Από την άλλη μεριά ακούει με πολύ προσοχή την δική μου γνώμη τόσο σε αισθητικά όσο και σε τεχνικά θέματα.

– Έχετε γράψει για όπερα, σινεμά, τώρα χοροθέατρο. Ποιο είδος σάς προκαλεί περισσότερο ως συνθέτη;

Κάθε μουσική φόρμα έχει τις δικές της προκλήσεις από τις οποίες παίρνω διαφορετική ενέργεια, χαρά και ενθουσιασμό. Αν πούμε ότι το «αγαπημένο» είναι αυτό το οποίο ανακαλύπτουμε τελευταίο, πριν λίγο καιρό θα σας έλεγα η όπερα, τώρα θα σας πω ότι απολαμβάνω πολύ το χοροθέατρο καθώς ξεκλειδώνω τα μυστικά του και χαίρομαι που είμαι ένα κομμάτι της ομάδας KHELANEM.

– Με ποια αίσθηση θα θέλατε να φύγει ο θεατής με το τέλος της παράστασης;

Πλήρης. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για εμένα. Αυτό ζητάω και εγώ ως θεατής. Να φεύγει κανείς με το πολύτιμο αίσθημα της πληρότητας και να παίρνει την παράσταση μαζί του και είμαι σίγουρος ότι αυτό συμβαίνει με το «MyCenae».

Ταυτότητα παράστασης

Σκηνοθεσία/Χορογραφία: Βαλεντίνη Γιαννοπούλου

Μουσική: Σπύρος Σύρμος

Ερμηνεύουν: Φάνια Γρηγορίου, Χρήστος Τζοβάρας, Παναγιώτης Τζαφέρης, Μαρία Φιλίππου, Μαρία Κανδυλάκη, Μαρίνα Μαζαράκη, Βαλεντίνη Γιαννοπούλου

Καλλιτεχνική σύμβουλος σκηνοθεσίας και χορογραφίας: Φάνια Γρηγορίου

Διεθνής συνεργάτης – Σύμβουλος χορογραφίας: Omar Gordon

Φωνή: Παναγιώτης Τζαφέρης, Eleanor Westbrook, Έλενα Μεγγρέλη

Προβολή και Επικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου We Will

Πού: Δημοτικό θέατρο Πειραιά (Λεωφ. Ηρ. Πολυτεχνείου 32)

Πότε: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 20.30

Διάρκεια: 60 λεπτά

Προπώληση: more.com