Ο Γιάννης Κακλέας αναλαμβάνει την καλλιτεχνική διεύθυνση του θεάτρου Αποθήκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Stages Network/Αθηναϊκά Θέατρα, ο κορυφαίος σκηνοθέτης προγραμματίζει για τη θεατρική περίοδο 2026-2027, μια σειρά παραστάσεων, παράλληλων δράσεων, συζητήσεων, δωρεάν studios για νέους ηθοποιούς και συναντήσεις με καλλιτέχνες του θεάτρου -και όχι μόνο.

Στόχος του Γιάννη Κακλέα είναι η δημιουργία ενός πολύμορφου θεατρικού τοπίου που θα ανοίξει ένα ζωντανό εποικοδομητικό διάλογο πάνω σε βασικά ερωτήματα που αφορούν στις ανασφάλειες και στις προσδοκίες του σημερινού δημιουργού που βιώνει μια εποχή πολιτικών αναταράξεων, μια εποχή με έντονες κοινωνικές και υπαρξιακές ανησυχίες.

Ο Κακλέας φέρνει στη σκηνή το έργο του Καμύ, «Οι Δίκαιοι»

Η αρχή θα γίνει τον Οκτώβριο του 2026, με το ανέβασμα του έργου «Οι Δίκαιοι» του Αλμπέρ Καμύ σε παραγωγή της εταιρίας. Ένα θεατρικό πολιτικό-φιλοσοφικό δοκίμιο όπου η δικαιοσύνη, ο αγώνας εναντίον κάθε αδικίας, αλλά και η έννοια της αγάπης, ο έρωτας, η ανιδιοτέλεια και ο αγώνας για ελευθερία, αποτελούν τα θεμελιώδη θέματα του, αναδεικνύοντας έτσι τη έντονη διαχρονικότητα του.

«Οι Δίκαιοι» είναι ένα πολιτικό κείμενο-ντοκουμέντο που θέτει το βασικό θέμα της εξέγερσης απέναντι σε ένα καθεστώς βίαιο, σε ένα καθεστώς ανελευθερίας, καταπίεσης και κοινωνικής αδικίας. Ένα κείμενο που δεν αγγίζει απλώς πολιτικά και κοινωνικά θέματα αλλά εμβαθύνει σε ζητήματα αξιοπρέπειας , ανθρωπισμού και ηθικής στάσης μέσα από μια βαθιά υπαρξιακή διάσταση που οριοθετεί η σκέψη του ακτιβιστή – φιλόσοφου Αλμπέρ Καμύ.

«Οι Δίκαιοι» θα παρουσιαστούν σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα.

Στη διανομή συμμετέχουν οι ηθοποιοί: Κωνσταντίνος Μπιμπής, Βερόνικα Δαβάκη, Δημήτρης Γεωργαλάς, Τζούλη Σούμα, Γιάννης Σαμψαλάκης, Χρήστος Τσάβος και Νίκος Δερτιλής.

Παράλληλα θα οργανωθεί σειρά διαλέξεων-παρουσιάσεων που θα εστιάσουν στην φιλοσοφική ματιά του Αλμπέρ Καμύ και στα υπαρξιακά θέματα που θίγει, όπως ο μύθος του Σίσυφου, ο επαναστατημένος άνθρωπος κ.α. Επίσης θα ακολουθήσουν συναντήσεις με ανθρώπους του θεάτρου στις οποίες θα προβληθούν ερωτήματα που αφορούν στην σύγχρονη προβληματική και θεματολογία της θεατρικής πράξης.

Δωρεάν μαθήματα σε νέους ηθοποιούς

Από τον Νοέμβριο 2026, ο Γιάννης Κακλέας θα ανοίξει τον κύκλο των δωρεάν μαθημάτων σε νέους ηθοποιούς που επιθυμούν την άσκηση και την ανάπτυξη των εκφραστικών τους μέσων.

Από τον μήνα Δεκέμβριο 2026, σε μία προσπάθεια ανάδειξης των νέων τάσεων στην θεατρική πρακτική, στο θέατρο Αποθήκη θα παρουσιάζονται, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, δουλειές νέων δημιουργών και εναλλακτικών θεατρικών σχημάτων.

Επιθυμία της εταιρίας Stages Network/Αθηναϊκά Θέατρα και του καλλιτεχνικού διευθυντή του θεάτρου Γιάννη Κακλέα, είναι ο επαναπροσδιορισμός της δημιουργικής ταυτότητας του θέατρου ως μία σκηνή παρουσίασης σύγχρονου ρεπερτορίου, ο καθορισμός του ως ένα θέατρο εναλλακτικό ενός ζωντανού πόλου έλξης νέων δημιουργών που τολμούν να διευρύνουν τα όρια της θεατρικής τέχνης, με στόχο μια πιο ουσιαστική και βαθιά επικοινωνία του δημιουργού και του πολίτη-θεατή.

Διεύθυνση καλλιτεχνικού προγραμματισμού & Επικοινωνίας: Ελίνα Λαζαρίδου

Επικοινωνία θεάτρου: Αντώνης Κοκολάκης

Θέατρο Αποθήκη

Σαρρή 40, Αθήνα (Ψυρρή)

Τηλέφωνο: 211 1000 365