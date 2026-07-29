Μία πολύ αγαπημένη οικογένεια δοκιμάζει τα όριά της, στην παράσταση «Ακριβοί μας γονείς» από τις 14 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Εμπορικόν. Η τεράστια γαλλική επιτυχία «Chers parents» των Armelle και Emmanuel Patron, με περισσότερους από μισό εκατομμύριο θεατές στη Γαλλία και υποψηφιότητα για τα βραβεία Molière, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε σκηνοθεσία Προμηθέα Αλειφερόπουλου και απόδοση Θοδωρή Πετρόπουλου.



Λίγα λόγια για το έργο

Ένα αγαπημένο ζευγάρι συνταξιούχων καθηγητών καλεί επειγόντως στο εξοχικό του σπίτι τα τρία ενήλικα παιδιά του. Τα αδέλφια φοβούμενα τα χειρότερα, παρατάνε αμέσως οικογένειες, δουλειές, σπουδές, μπουγάδες και κατοικίδια και καταφθάνουν έτοιμα να ακούσουν τα πάντα. Ένα πολύ κακό νέο, μια θανάσιμη αρρώστια, μια επικείμενη καταστροφή.

Όχι όμως έτοιμα για αυτό που πρόκειται να ακούσουν.

Οι γονείς ανακοινώνουν στα έκπληκτα παιδιά, ότι σφύζουν από υγεία, αλλά πως ήρθε επιτέλους η ώρα να κάνουν το μεγάλο τους όνειρο πραγματικότητα. Η ανακούφιση είναι παροδική, οι απορίες πολλές, τα ζητήματα λεπτά και μέσα σε λίγη ώρα η διακριτικότητα πάει περίπατο και η θερμοκρασία ανεβαίνει επικίνδυνα.

Πρέπει οι γονείς να μοιράζονται τα πάντα με τα παιδιά τους; Μέχρι που πρέπει να τα στηρίζουν; Που σταματάει η διαπαιδαγώγηση και που αρχίζει ο σαδισμός; Πόσο πρέπει να θυσιάζουμε τα προσωπικά μας όνειρα στο βωμό της οικογένειας ή της ιδεολογίας;

Το Πολυτεχνείο συγκρούεται με το όνειρο του γκολφ, η φιλανθρωπία πετάει μέχρι την Αφρική, η οικολογία πατάει στις πλάτες της Ασίας και η Μοντεσσόρι συναντά τον Στάλιν! Οι οικογενειακές αξίες σύντομα αρχίζουν να καταρρέουν σαν τους δίδυμους πύργους – ή μήπως σαν το τείχος του Βερολίνου;

Ταυτότητα παράστασης

Συγγραφείς: Armelle Patron & Emmanuel Patron

Μετάφραση: Θοδωρής Πετρόπουλος

Σκηνοθεσία: Προμηθέας Αλειφερόπουλος

Σκηνικά: Τίνα Τζόκα

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Πρωταγωνιστούν: Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη

Παραστάσεις

Πρεμιέρα: 14 Οκτωβρίου

Τετάρτη: 20:00

Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο: 21:00

Κυριακή: 18:00

Διάρκεια παράστασης: 90’

Τιμές εισιτηρίων

VIP1: 25 ευρώ

VIP2: 20 ευρώ

Πλατεία: 18 ευρώ, Εξώστης: 18 ευρώ

Φοιτητικό, Ανέργων, Παιδικό(έως 12 ετών), ΑΜΕΑ (χωρίς αμαξίδιο), στην Πλατεία: 16 ευρώ

Άτομα με αναπηρικό αμαξίδιο εισέρχονται δωρεάν, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το ταμείο του θεάτρου, λόγω περιορισμένων θέσεων.

Προπώληση: more.com

Στο τηλεφωνικό κέντρο: 211 1000 365

Στο ταμείο του Θεάτρου Αλίκη: Αμερικής 4, Aθήνα

Θέατρο Εμπορικόν

Σαρρή 11, Αθήνα (Ψυρρή)

Τηλέφωνο 211 1000 365