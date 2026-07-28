Με αφορμή τα 40 χρόνια από την πυρηνική καταστροφή στο Τσερνόμπιλ, η παράσταση «Η φωνή της Λουντμίλα», που συγκλόνισε τις συνειδήσεις όλων των θεατών, παρουσιάζεται ξανά για δύο μόνο επετειακές βραδιές, στο θέατρο Καρέζη.

Το έργο-ντοκουμέντο από το ομώνυμο βιβλίο του Σουηδού δημοσιογράφου και σκηνοθέτη Gunnar Bergdahl, πρωτοπαρουσιάστηκε το 2009, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Greenpeace, WWF σε κεντρικά θέατρα της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και σε περιοδεία στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Το ξημέρωμα της 26ης Απριλίου 1986 στο Τσερνόμπιλ, ο πυρηνικός αντιδραστήρας εξερράγη αλλάζοντας την ιστορία του πλανήτη. Οι επιπτώσεις αυτής της έκρηξης κατά πολύ χειρότερες από τη βόμβα στη Χιροσίμα, κάνουν αισθητή την παρουσία τους ακόμα και σήμερα 40 χρόνια μετά. Όμως η παράσταση γίνεται πιο επίκαιρη από ποτέ με τον πόλεμο στο Ιράν, τα πυρηνικά εργοστάσια γύρω μας και τις απειλές που ολοένα και πληθαίνουν!

Το έργο αφορά στην εκ βαθέων συγκλονιστική εξομολόγηση της γυναίκας που στα 22 της χρόνια έζησε τη φρίκη της έκρηξης του πυρηνικού εργοστασίου στο Τσερνόμπιλ. Ο άντρας της ήταν ο πρώτος πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στα 25 του, επιχειρώντας στον πυρηνικό αντιδραστήρα.

Ο Gunnar Bergdahl ασχολείται εντατικά με τα θέματα αυτά και ειδικά με το ατύχημα στο Τσερνόμπιλ. Βρέθηκε -με κίνδυνο την ίδια του τη ζωή- στον τόπο της έκρηξης συλλέγοντας στοιχεία και κατάφερε να δημιουργήσει ένα ντοκιμαντέρ που συγκλόνισε ολόκληρο τον κόσμο.

«Το Τσερνομπίλ παραμένει ένα μυστήριο που περιμένει από μας τη λύση του. Ίσως ήταν ένα άγημα στον 21ο αιώνα…Μια πρόκληση για τον νέο αιώνα….» γράφει ο Σουηδός δημοσιογράφος στο βιβλίο του.

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Ηρώ Μουκίου

Σκηνοθεσία: Άρης Μπαφαλούκας

Φωτογραφίες: Μέμη Γιολδάση

Τη Λουντμίλα ερμηνεύει η Ηρώ Μουκίου.

Παραστάσεις

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρα: 21:15

Διάρκεια: 60´

Εισιτήρια

Προπώληση more.com

Στο ταμείο του θεάτρου

Τιμές εισιτηρίων: 15,00€ κανονικό | 12,00€ μειωμένο

Θέατρο Καρέζη

Ακαδημίας 3, Αθήνα