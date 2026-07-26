Τον γνωρίσαμε ως τον εμβληματικό βαρόνο των ναρκωτικών, Πάμπλο Εσκομπάρ, μέσα από το «Narcos» του Netflix και τώρα ο Βάγκνερ Μόουρα έρχεται στην Αθήνα για μια ανατρεπτική «Δίκη».

Ο κορυφαίος Βραζιλιάνος ηθοποιός αφήνει πίσω του τους χαρισματικούς τηλεοπτικούς αντιήρωες και ανεβαίνει στη σκηνή της Πειραιώς 260, σε μια από τις πιο δυνατές στιγμές του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Στην παράσταση «A Trial» της Κριστιάν Ζαταΐ, ο Μόουρα μεταμορφώνεται στον γιατρό Τόμας Στόκμαν από τον «Εχθρό του λαού» του Χένρικ Ίψεν.

Το «A Trial» μετατρέπει το έργο του Ίψεν σε ένα σύγχρονο, συμμετοχικό «λαϊκό δικαστήριο», όπου η αλήθεια δεν αποκαλύπτεται απλώς, αλλά τίθεται υπό κρίση. Αφετηρία είναι το σκάνδαλο που πυροδοτεί την πλοκή στο «Ένας εχθρός του λαού» (1882) του Νορβηγού δραματουργού: ο γιατρός Τόμας Στόκμαν, υπεύθυνος υγειονομικού ελέγχου των δημοτικών λουτρών από τα οποία εξαρτάται η ευημερία της πόλης, ανακαλύπτει ότι το νερό είναι επικίνδυνα μολυσμένο. Συνειδητοποιεί έτσι ότι η προστασία της δημόσιας υγείας απαιτεί πολιτική δράση, κόστος και σύγκρουση. Όταν ο Στόκμαν επιμένει να μιλήσει, η πόλη –θεσμοί, Τύπος και πλειοψηφία– τον στοχοποιεί και τον βαφτίζει «εχθρό του λαού».

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Η Βραζιλιάνα δημιουργός Κριστιάν Ζαταΐ, μία από τις πιο ισχυρές φωνές της σύγχρονης διεθνούς σκηνής και βραβευμένη με τον Χρυσό Λέοντα για το Θέατρο στη Μπιενάλε της Βενετίας το 2022, πιάνει το νήμα της ιστορίας από εκεί που το άφησε ο Ίψεν: ο γιατρός Στόκμαν επιστρέφει και ζητά μια δεύτερη κρίση. Όχι απαλλαγή, αλλά το δικαίωμα σε μια ουδέτερη διαδικασία που θα κρίνει τις πράξεις, τις επιλογές και τη δημόσια στάση του. Υπήρξε, τελικά, προσπάθεια υπονόμευσης της δημοκρατίας; Είναι ή δεν είναι «εχθρός του λαού»; Ο ίδιος αναλαμβάνει την υπεράσπισή του, ενώ ο αδελφός του και δήμαρχος της πόλης Πέτερ εμφανίζεται ως κατήγορος, με τους υπόλοιπους χαρακτήρες να παρελαύνουν με τις δικές τους εκδοχές της αλήθειας, μετατρέποντας την οικογενειακή σύγκρουση σε συλλογικό καθρέφτη.

Foto Caio Lirio_@caiolirio-Todos os Direitos Reservados

Το εύρημα είναι ριζικό: στην απουσία δικαστών και δικηγόρων, η απόφαση περνά στο κοινό. Οι θεατές μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ως ένορκοι και επιλέγονται δώδεκα άτομα με κλήρωση, τα οποία θέτουν ερωτήσεις και ζητούν διευκρινίσεις. Στο τέλος, αποσύρονται για να συσκεφθούν ώστε να εκδοθεί μια δημόσια ετυμηγορία, αποκαλύπτοντας όχι μόνο την υπόθεση αλλά και τις αξίες αυτών που κρίνουν, προσδίδοντας διαφορετικό τέλος από βραδιά σε βραδιά.

Foto Caio Lirio_@caiolirio-Todos os Direitos Reservados

Στο μεταίχμιο θεάτρου και κινηματογράφου, η υβριδική σκηνοθετική γραφή της Ζαταΐ συνδυάζει ζωντανή δράση με προ-γυρισμένο υλικό και διαδικτυακές «μαρτυρίες», συνομιλώντας με τη σύνθετη οικολογική και πολιτική πραγματικότητα της Βραζιλίας. Μέσα από τον κεντρικό ήρωα Στόκμαν, ο συνδημιουργός και κεντρικός ερμηνευτής Βάγκνερ Μόουρα λειτουργεί ως καταλύτης μιας σκηνικής διαδικασίας που μετατρέπει το θέατρο σε ανοιχτό πεδίο πολιτικής διαπραγμάτευσης.

Δεν πρόκειται για αναπαράσταση μιας δίκης. Το «A Trial» μας καλεί να πάρουμε θέση, και αυτό ακριβώς είναι το διακύβευμά του: να μας αφήσει στο τέλος με το βάρος μιας απόφασης και με το ερώτημα πόση αλήθεια αντέχει μια κοινωνία όταν απειλείται το συμφέρον της.

Foto Caio Lirio_@caiolirio-Todos os Direitos Reservados

Ταυτότητα παράστασης

Συντελεστές

Ένα έργο των Christiane Jatahy, Wagner Moura

Σύλληψη – Σκηνοθεσία: Christiane Jatahy

Κείμενο: Christiane Jatahy, Lucas Paraizo, Wagner Moura

Σκηνογραφία – Φωτισμοί – Καλλιτεχνική συνεργασία: Thomas Walgrave

Παίζουν: Wagner Moura, Danilo Grangheia, Julia Bernat

Στην ταινία συμμετέχουν: Marjorie Estiano, Jonas Bloch, Salvador Moura

Online συμμετοχή: Tatiana Henrique

Παιδιά στην ταινία: Antonio Falcão, Henry Soares Paes Leme, José Moura

Καλεσμένη ηθοποιός: Ελένη Μολέσκη

26 και 27 Ιουλίου 2026 στις 20:00

Διάρκεια 150’

Προπώληση: aefestival.gr και more.com

Πειραιώς 260 (Η)