Μετά την τεράστια επιτυχία της πρώτης χρονιάς, και έπειτα από τη θερμή υποδοχή που της επιφύλαξε το κοινό, η παράσταση «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ», σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια, με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη και την Έφη Μουρίκη, θα συνεχιστεί για 2η χρονιά, από την 1η Οκτωβρίου, στο Θέατρο Ζίνα και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Με το βαθιά ψυχογραφικό του βλέμμα, ο Σωτήρης Τσαφούλιας αναδεικνύει το έργο του Έντουαρντ Άλμπυ -ένα από τα πιο συγκλονιστικά και βαθιά ανθρώπινα θεατρικά έργα του 20ού αιώνα- ως μια ανελέητη ψυχολογική παρτίδα, που αντανακλά τη διαχρονική αγωνία του ανθρώπου να ορίσει την ταυτότητά του μέσα σε έναν κόσμο που καταρρέει.

Το έργο, με αφορμή μια φαινομενικά απλή επίσκεψη ενός νεαρού ζευγαριού σε ένα ώριμο παντρεμένο ζευγάρι, εξελίσσεται σε μια νύχτα αποκαλύψεων, έντονων συγκρούσεων και συναισθηματικής απογύμνωσης, σε μια ιστορία που ισορροπεί ανάμεσα στο τραγικό και το ειρωνικά αστείο.

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας σημειώνει για την παράσταση: «Το έργο “Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ” του Άλμπι παρουσιάζει μια έντονη, συναισθηματική και ψυχολογική σύγκρουση, εστιάζοντας στις σχέσεις και τις αλήθειες που κρύβονται πίσω από τις κοινωνικές προσδοκίες και τις προσωπικές αντιφάσεις. Ένας άντρας και μια γυναίκα προσκαλούν ένα νεαρό ζευγάρι στο σπίτι τους για ποτό, και η συνάντηση εξελίσσεται σε έναν καταιγιστικό ψυχολογικό πόλεμο, αποκαλύπτοντας τα εσωτερικά τους τραύματα και τις κρυμμένες αλήθειες».

Και προσθέτει ο σκηνοθέτης: «Οι διάλογοι είναι γεμάτοι από ασυνείδητα και συνειδητά παιχνίδια εξουσίας και αμφισβήτησης. Ο εσωτερικός κόσμος των χαρακτήρων αποκαλύπτεται μέσω της συνεχούς διαστρέβλωσης και ανατροπής της πραγματικότητας που οι ήρωες προσπαθούν να δημιουργήσουν. Η συνεχής αναφορά στο όνομα της Βιρτζίνια Γουλφ εντείνει τη διάσταση του έργου, παραπέμποντας στην έννοια του προσωπικού και συλλογικού παραλογισμού, αλλά και της κατασκευής ταυτοτήτων σε έναν κόσμο γεμάτο ψευδαισθήσεις».

«Το έργο είναι επίκαιρο όσο ποτέ μια και αναλύει την ανθρώπινη φύση, τη ματαιότητα των κοινωνικών προσδοκιών και την αδυναμία επικοινωνίας, εξετάζοντας πώς οι ήρωες δημιουργούν ψευδαισθήσεις για να προστατευτούν από τη σκληρή πραγματικότητα» συμπληρώνει στο σκηνοθετικό του σημείωμα ο Σωτήρης Τσαφούλιας.

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Τζένη Μαστοράκη

Σκηνοθεσία: Σωτήρης Τσαφούλιας

Μουσική: Ted Regklis

Διανομή

Τζώρτζ: Βλαδίμηρος Κυριακίδης

Μάρθα: Έφη Μουρίκη

Νικ: Σπύρος Σταμούλης

Χάνι: Ελεάνα Στραβοδήμου

Οργάνωση Παραγωγής: Κωνσταντίνα Νταντάμη

Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη

Διεύθυνση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων: Όλγα Παυλάτου

Πρεμιέρα: από 1η Οκτωβρίου για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων

Παραστάσεις:

Τετάρτη 20:00 | Πέμπτη 20:00 | Παρασκευή 21:00

Σάββατο 18:00 και 21:00

Κυριακή 19:30

Προπώληση: more.com

ΘΕΑΤΡΟ ΖΙΝΑ

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 74, Αθήνα