Τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Φωκίωνα Μπόγρη, «Δημόσιο Πρόσωπο», ολοκληρώθηκαν πριν από λίγες ημέρες στην Αθήνα. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλου μήκους κινηματογραφική παραγωγή της Feelgood Productions, εμπνευσμένη από τον κόσμο της σύγχρονης ελληνικής rap σκηνής — μια ταινία που φωτίζει, με ένταση και αμεσότητα, ζητήματα που βρίσκονται στον πυρήνα της σημερινής κοινωνικής πραγματικότητας.

Όπως αναφέρει η σύνοψη: «Ο Green είναι μουσικός παραγωγός. Για χρόνια μένει στη σκιά, πίσω από την επιτυχία των άλλων, πίσω από ανθρώπους που ξεχωρίζουν περισσότερο από αυτόν. Η γνωριμία του με τη Βάσω τον κάνει να πιστέψει πως η ζωή του μπορεί επιτέλους να αλλάξει. Μια απρόβλεπτη εξέλιξη όμως, θα τα αλλάξει όλα…», αναφέρει η σύνοψη της ταινίας.

Μετά την ταινία «Πρόστιμο», ο Φωκίων Μπόγρης επιστρέφει με μια ταινία που κινείται στον παλμό του σήμερα. Η ματιά του διακρίνεται για μια σπάνια αμεσότητα, καθώς δεν στέκεται απέναντι στους ανθρώπους που κινηματογραφεί, δεν επιχειρεί να τους εξηγήσει ή να τους κρίνει, αλλά να τους κατανοήσει.

Στην ταινία «Δημόσιο Πρόσωπο», έπειτα από μακρά έρευνα και ουσιαστική επαφή με ανθρώπους της rap κοινότητας, ο σκηνοθέτης δημιουργεί ένα κινηματογραφικό σύμπαν που δεν αναπαριστά απλώς μια σκηνή, αλλά μεταφέρει την ενέργειά της, τη γλώσσα, τις αντιθέσεις και την αλήθεια της. Η rap δεν λειτουργεί εδώ ως σκηνικό, αλλά ως το έδαφος πάνω στο οποίο γεννιέται μια ιστορία για την ανάγκη να ανήκεις, για τη φιλία, τη φιλοδοξία και τη ματαίωση.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τους: Στέλιο Δημόπουλο, Ζωή Σιγαλού, Νίκο Μουρίκη, Μαρία Παρασύρη, Γιώργο Πυρπασόπουλο, ΛΕΞ και Κώστα Ξυκομηνό.

Στην ταινία συμμετέχουν επίσης οι ράπερ TAFF, Don Salva καθώς και ο DJ Silence — συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός κόσμου που αποτυπώνεται με αυθεντικότητα, χωρίς στερεότυπα.

Με την ολοκλήρωση των γυρισμάτων, η ταινία περνά πλέον στο στάδιο του post-production, με προγραμματισμένη έξοδο στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2027.

Συντελεστές

Σενάριο – Σκηνοθεσία: Φωκίων Μπόγρης

Story by: Φωκίων Μπόγρης , Jan Fleischer, Πάνος Τράγος

Πρωταγωνιστούν: Στέλιος Δημόπουλος, Ζωή Σιγαλού, Νίκος Μουρίκης, Μαρία Παρασύρη, Γιώργος Πυρπασόπουλος, ΛΕΞ

και οι Κώστας Ξυκομηνός, Γιάννης Χαριτίδης, Στέλιος Σαλακίδης, Φαίδων Γκρέτσικος, Ανδρέας Νάτσιος, Παύλος Τουμπέκης, Δήμητρα Χρονοπούλου, TAFF, Don Salva, Υρώ Τσάμογλου, Ανατολή Μπελάγια, Δανάη Ντέμου, Μίλτος Σωτηρακόπουλος, Γιάννης Μεταξάκης, Μαρία Μπαλούτσου, DJ Silence

Παραγωγή Feelgood Productions