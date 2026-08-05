Η επιτυχημένη παράσταση του Θανάση Δόβρη, βασισμένη στη νουβέλα «The Darfsteller» του Walter M. Miller Jr., επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στη σκηνή του Θεάτρου Ρεκτιφιέ.

Σε ένα μέλλον όπου οι ηθοποιοί έχουν αντικατασταθεί από άψογες παρουσίες τεχνητής νοημοσύνης, ένας παλιός ερμηνευτής αρνείται να αποσυρθεί. Διεκδικεί τη σκηνή και υπερασπίζεται το δικαίωμα της ανθρώπινης παρουσίας, της ατέλειας και του λάθους.

Η Fabrica Athens- Multi-Active Theater Group συνεχίζει την έρευνά της πάνω στη σωματικότητα και τη ζωντανή πράξη, σε μια παράσταση που θέτει ένα επίκαιρο ερώτημα: τι σημαίνει να παραμένεις ζωντανός μέσα σε έναν κόσμο που μπορεί να λειτουργεί χωρίς εσένα;

Μετά τις διθυραμβικές κριτικές και τα διαδοχικά sold out, το «Ν Τ Α Ρ F Σ Τ Ε Λ Ε Ρ» επιστρέφει από τις 5 Οκτωβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Ταυτότητα παράστασης:

Σκηνοθεσία-σκηνική σύλληψη-δραματουργία: Θανάσης Δόβρης

Βοηθός σκηνοθέτη: Ίρις Τσαγρή

Μουσική-ήχος: Γιώργος Κανουπάκης

Σκηνικά: Στέφανος Λώλος

Φωτισμοί: Νίκος Νίκου

Κοστούμια: Νίκη Θάνου

Φωτογραφίες/Βίντεο: Γιάννης Πουλημένος

Επικοινωνία: Γιώτα Δημητριάδη

Παραγωγή: Fabrica Athens-Πολυδραστική Ομάδα Τέχνης

Ηθοποιοί (αλφαβητικά): Κωνσταντίνος Εξαρχόπουλος, Ιωσήφ Καμπουράκης, Φάνης Κατέχος, Ναυσικά Κοριαλού, Γρηγόρης Ποιμενίδης, Δάφνη Χασούρου

Πληροφορίες:

Ρεκτιφιέ – Κέντρο Έρευνας Μεικτών Παραστατικών Τεχνών. Κωνσταντινουπόλεως 119, Κεραμεικός (5’ λεπτά από το Μετρό Κεραμεικό), τηλ: 6981871669

Τιμές εισιτηρίων: 15€ γενική είσοδος/ 12€ μειωμένο (φοιτητικά, ανέργων, άνω των 65, ΑΜΕΑ, ομαδικό), 8€ ατέλεια

*Early Bird 10 ευρώ | *Προσφορά προπώλησης, για συγκεκριμένο αριθμό εισιτηρίων ανά παράσταση.

Kατάλληλο άνω των 15 ετων

Από τις 5 Οκτωβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00.