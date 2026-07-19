Πώς μια αθόρυβη, ερευνητική δουλειά εξελίσσεται στο απόλυτο talk of the town, κατακτώντας κοινό και κριτικούς; Η απάντηση κρύβεται στην παράσταση «Οι γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα» σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ντέλλα, η οποία μετατράπηκε σε ένα σπάνιο θεατρικό φαινόμενο.

Το έργο που ξεκίνησε από το Θεσσαλικό Θέατρο, χωρίς τις μεγάλες διαφημιστικές καμπάνιες, κατάφερε μέσα από τη δύναμη του «στόμα με στόμα», να δημιουργήσει μια μεγάλη αλυσίδα ενθουσιασμού, οδηγώντας σε αλλεπάλληλα sold-out και κάνοντας το εισιτήριο της παράστασης ένα από τα πιο δυσεύρετα της πόλης. Η καλλιτεχνική της αξία, δε, σφραγίστηκε με κορυφαίες διακρίσεις, αποσπώντας το «Πρώτο Βραβείο Κοινού» στο GRAPE 2025 και το Βραβείο «Κάρολος Κουν» Σκηνοθεσίας Ελληνικού Έργου 2024/25.

Τώρα, μετά από μια εξαιρετικά επιτυχημένη διαδρομή στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας, East West Center, Sarajevo Festival 2025), οι «Γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα» ολοκληρώνουν τον κύκλο τους. Από τον Οκτώβριο έως και τον Δεκέμβριο του 2026, το κοινό θα έχει την τελευταία ευκαιρία να παρακολουθήσει την παράσταση που συγκίνησε θεατές και κριτικούς και αποτελεί μια σκηνική προσέγγιση στη σύνδεση της μαγείας με τη μαγειρική ως γυναικείο μυστικό κώδικα της περιοχής της Θεσσαλίας.

Λίγα λόγια για το έργο

Στη σκιά της ανδρικής εξουσίας, οι γυναίκες παρέμειναν στο περιθώριο, χωρίς να έχουν λόγο στις αποφάσεις που ήταν αποκλειστικά δικαίωμα των ανδρών. Πέρα από τις υπόλοιπες εργασίες, με τις οποίες συνέβαλλαν στην οικονομία της οικογένειας και της κοινότητας ως εργάτριες, είχαν και την ευθύνη της τροφοδοσίας των μελών της οικογένειάς τους, πάντα όμως εντός του οίκου.

Έτσι, ανέπτυξαν έναν μυστικό κώδικα, μια λανθάνουσα εξουσία, που στηριζόταν στη χρήση της μαγείας, των «πρακτικών», του ξεματιάσματος και άλλων δεξιοτήτων, μέσα από τη χρήση των υλικών που χρησιμοποιούσαν και στη μαγειρική, τα βότανα και τα χόρτα της περιοχής, το λάδι, το νερό και το αλεύρι. Στη Θεσσαλία, η παράδοση θέλει τις μάγισσες της περιοχής να έχουν παραλάβει τις μυστικές δεξιότητές τους από τη Μήδεια και να ειδικεύονται στο «κατέβασμα» του φεγγαριού.

Τρεις νεαροί ηθοποιοί προσεγγίζουν σκηνικά το γυναικείο σώμα, όπως έχει καταγραφεί στο δικό τους σώμα, μέσα από τις αναφορές στις δικές τους γιαγιάδες. Με εκφραστικά εργαλεία τις πρώτες ύλες της τελετουργικής διαδικασίας, δηλαδή τη μάσκα και τον συντονισμό του λόγου και του σώματος, και έχοντας ως αφετηρία τα στάδια της παρασκευής της πίτας, αφηγούνται ιστορίες από τις Μεταμορφώσεις του Οβίδιου και τα Φαρσάλια του Λουκανού, αλλά και της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας και έρευνας, από παραδοσιακά τραγούδια και συνεντεύξεις γυναικών έως ιατροσοφικούς κώδικες του 19ου αιώνα.

Ταυτότητα παράστασης

Συντελεστές

Δραματουργία – σκηνοθεσία- έρευνα: Κωνσταντίνος Ντέλλας

Ερμηνεύουν: Μιχάλης Αναγνώστου, Μανούσος Γεωργόπουλος, Πλάτωνας Γιώργος Περλέρος

Ηχητικό περιβάλλον – πρωτότυπη μουσική: Αλέξανδρος Κτιστάκης

Επιμέλεια κίνησης: Μαρίζα Τσίγκα

Κατασκευή μάσκας: Μάρθα Φωκά

Επιμέλεια κοστουμιών: Κωνσταντίνα Μαρδίκη (Η κατασκευή των κοστουμιών είναι μια ευγενική χορηγία του Εργαστηρίου του Λυκείου των Ελληνίδων Αθηνών)

Φωτογραφίες – βίντεο προώθησης: Χαράλαμπος Βλαχοδήμος, Ηλίας Λαχανάς

Τελευταίος κύκλος παραστάσεων

Από 5 Οκτωβρίου έως 1 Δεκεμβρίου 2026, κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 21:00 ( εκτός από Τρίτη 10 Νοεμβρίου)

Εισιτήρια: Κανονικό: 17€, Φοιτητικό: 15€, Μειωμένο (Άνω των 65, Ανέργων, ΑμεΑ) και Ομαδικό (15 άτομα+): 12€, Ατέλεια: 10€

Προπώληση: more.com

Θέατρο Σταθμός

Βίκτωρος Ουγκώ 55, Μεταξουργείο Αθήνα (πλησίον του ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ)

τηλ. 210 52 30 267