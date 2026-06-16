Μετά το Μιλάνο και τη Λισαβόνα, η πολυμορφική παράσταση «Nothing to Hide» φθάνει στον τελικό της προορισμό, την Αθήνα. Στο «Nothing to Hide» διαφορετικά σώματα και ψυχές συναντιούνται δημιουργώντας μια συμπεριληπτική και συνεχώς εξελισσόμενη σκηνική γλώσσα.

Μέσα από χορό, υποκριτική και ζωντανή μουσική, το έργο αναπτύσσει μια αισθητική που σέβεται τη μοναδικότητα κάθε ερμηνευτή, αποτυπώνοντας στη ροή της την ιστορία διαχείρισης του «διαφορετικού» μέσα στους αιώνες. Το έργο εξερευνά το σώμα ως χώρο μεταμόρφωσης, ευαλωτότητας και σύνδεσης. Ο περιορισμός γίνεται πιθανότητα και η διαφορά γίνεται διάλογος· τα σώματα υποστηρίζουν, μεταφέρουν και αναδιαμορφώνουν το ένα το άλλο σε μια συνεχή ανταλλαγή μεταξύ αυτονομίας και αλληλεξάρτησης. Οι συναντήσεις ξεδιπλώνονται σε ντουέτα, τρίο και ομαδικές συνθέσεις, έτσι ώστε η εμπιστοσύνη, ο ρυθμός και η αφή να χτίσουν μια κοινή γλώσσα. Το «Nothing to Hide» προσκαλεί το κοινό σε μια ποιητική και πολιτική εμπειρία για την ορατότητα, την ένταξη και την ισχυρή πράξη του να σε βλέπουν.

Με αφορμή την παράσταση, μιλήσαμε με τον χορογράφο Γιώργο Χρηστάκη, ο οποίος ανάμεσα σε άλλα, μας εξηγεί τις πρόκειται να δούμε από τις 16 ως τις 20 Ιουνίου στο Σύγχρονο Θέατρο και το Θέατρο Αλκμήνη.

– Θέλετε να μας πείτε τι είναι η παράσταση Nothing to hide;

Το Nothing to hide είναι μια συνέργεια ατόμων με διαφορετική πολιτισμική καταγωγή και κουλτούρα, που το κοινό σημείο συνάντησής τους είναι το ότι δεν έχουν τίποτα να κρύψουν. Που φέρνουν στην σκηνή τον εαυτό τους απαλλαγμένο από κοινωνικά δεσμά και προκαταλήψεις, απογυμνωμένο, όπως ακριβώς είναι, χωρίς καμιά διάθεση να τον αλλάξουν ή να τον κρύψουν πίσω από το πέπλο της «κυρίαρχης κανονικότητας». Το σώμα εκφράζεται κι επικοινωνεί χωρίς αναστολές ελεύθερα και αρμονικά με τον χώρο και με τα άλλα σώματα και τότε εκπληκτικά πράγματα αρχίζουν να συμβαίνουν.

– Πώς δουλεύετε χορογραφικά όταν τα σώματα των ερμηνευτών έχουν τόσο διαφορετικές δυνατότητες και ανάγκες;

Τα σώματα των ανάπηρων ερμηνευτών έχουν την δική τους μοτορική και κινησιολογία, φέρνουν μαζί τους ένα νέο «κινησιολογικό λεξιλόγιο», έξω από φόρμες και στεγανά που συχνά επιβάλλει η τέχνη. Οι φαινομενικοί περιορισμοί με κάποιο τρόπο μας λύνουν τα χέρια. Ανοίγεται ένα τεράστιο πεδίο εξερεύνησης των σωμάτων που μέσα από την αλληλεπίδραση μαθαίνουν τις λειτουργίες τους και τις ανάγκες τους. Η κάθε μικροκίνηση ενός ανάπηρου σώματος μπορεί να αποτελέσει τον μοχλό που θα κινήσει ολόκληρο τον κινητικό μηχανισμό της ομάδας και να φέρει μια πρωτόγνωρη δυναμική που θ’ απογειώσει το όλο πράγμα. Ο αλληλοσεβασμός και η αλληλοκατανόηση είναι πολύ σημαντικά στη δουλειά μας. Δικός μου στόχος είναι να τιμήσω τον διαφορετικό τρόπο κίνησης του κάθε ατόμου, να εξερευνήσω τα όρια του καθενός, να προσπαθήσω να βρω τις διαφορετικές ικανότητες στο σώμα αυτών των χορευτών, και να διερευνήσω τις καλλιτεχνικές δυνατότητες που μπορεί να προκύψουν από αυτή την ποικιλομορφία, μέσα από συγκεκριμένες χορευτικές φόρμες. Οι «ασυμμετρίες» που εμφανίζονται μέσα από την ποικιλομορφία αυτή των σωμάτων, μ’ έναν τρόπο με απελευθερώνει αντί να με περιορίζει. Είναι σαν ένας ζωγράφος ν’ ανακαλύπτει εντελώς ξαφνικά καινούργια χρώματα στην παλέτα του.

– Υπήρξαν στιγμές που η «διαφορά» των σωμάτων σάς οδήγησε σε κάτι που δεν είχατε φανταστεί εξαρχής;

Τα διαφορετικά γνωρίσματα των σωμάτων αποτελούν ένα εντελώς νέο υλικό προς εξερεύνηση. Δεν γνωρίζεις ούτε μπορείς να φανταστείς από την αρχή που θα σε οδηγήσουν. Δίνεις μια οδηγία και αφήνεις το σώμα να την ερμηνεύσει και να εκφρασθεί με το δικό του μοναδικό τρόπο. Χωρίς κανένα περιορισμένο και μέσα από την τεχνική του δομημένου αυτοσχεδιασμού προκύπτει υλικό που δεν μπορούσες εξ αρχής να το έχεις φανταστεί. Αυτό το υλικό το συνθέτεις και το μετουσιώνεις σε παραστάσιμο. Κι όλη αυτή η διαδικασία είναι θαυμαστή. Μια θριαμβική ελεγεία για το «διαφορετικό».

– Πιστεύετε ότι η Τέχνη μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που κοιτάζουμε το «διαφορετικό» σώμα στην κοινωνία;

Υποστηρίζω σθεναρά πως στην εποχή μας (που δεν θα της αποδώσω κανέναν χαρακτηρισμό), κάθε πεδίο ανθρώπινης δραστηριότητας (τέχνες, επιστήμες κ.λ.π.) έχει απόλυτη ανάγκη από νέες προτάσεις και εικόνες, από νέο υλικό και λεξιλόγιο που θα βοηθήσουν στην εξέλιξή τους και θα καθιερώσουν ένα νέο επικοινωνιακό κώδικα που μέσα απ’ την διαδικασία αλληλεπίδρασής του, θα αναπτύξει καινούργιες σχέσεις ανάμεσα στους εμπλεκομένους και στην κοινωνία. Η Τέχνη είναι ένα τεράστιο χωνευτήρι που μέσα από καινούργιες φόρμες και τεχνικές που συνεχώς εξελίσσονται, μπορεί να απορροφά ότι υπάρχει στο γνωσιακό μας background, όποιο «διαφορετικό ερέθισμα» συναντιέται στο περιβάλλον , και να το μετατρέπει σε υλικό προς επεξεργασία προσδίδοντας μάλιστα μέσα από του συμβολισμούς του που ξεχειλίζουν μια νέα διάσταση της ανθρώπινης πραγματικότητας, μέσα από συγκεκριμένες χορευτικές φόρμες. Είναι ίσως το μόνο πεδίο που μπορεί να απορροφήσει και να ενσωματώσει ολόκληρο το φάσμα της ανθρώπινης ποικιλομορφίας με ισότιμο τρόπο. Μέσα από την Τέχνη υποστηρίζουμε την σύνθεση και την αλληλουχία των όρων: ορατότητα – εξοικείωση – αποδοχή – ένταξη – ισότιμη συμμετοχή, που η εφαρμογή τους αποτελεί ένα ηχηρό πολιτικό και κοινωνικό σχόλιο, προσδοκούμε να δημιουργήσουμε αυτή την πρώτη μικρή ρωγμή μέσα από την οποία περνάει το φως.

«Γιατί κάποτε φθάνει η ώρα να επαναπροσδιορίσεις όχι απλώς το τι σημαίνει για σένα τέχνη, χορός, θέατρο, να επαναπροσδιορίσεις την ίδια τη ζωή σου, τον ίδιο σου τον εαυτό, τις σκέψεις, το συναίσθημα, τη σχέση σου με το σώμα, να επαναπροσδιορίσεις τη θέση σου απέναντι στην διαφορετικότητα του άλλου που σε κατακλύζει και τελικά σε καλεί σταματήσεις πια να ορίζεις τον άλλον ως διαφορετικό με την αρνητικά φορτισμένη έννοια του όρου».

Να αντιστρέψεις τους όρους και να ορίσεις τον εαυτό σου ως διαφορετικό απέναντι στον άλλον.

Μέσα από την τέχνη, μέσα απ’ αυτό το πεδίο των ισότιμων σχέσεων και συνεργασιών, η «αρτιμέλεια» υπό το πρίσμα της «κανονικότητας», μπορεί να ορίζεται ως διαφορετική απέναντι στην αναπηρία που όμως μέσα από αυτή τη διαδικασία αλληλεπίδρασης τελικά ενώνονται, συζευγνύονται και αλληλοσυμπληρώνονται καλύπτοντας η μια τους κενούς χώρους της άλλης. Κάπου εκεί βρίσκουμε ξανά τις χαμένες μας ταυτότητες, την υψηλή αισθητική του έρωτα, την εξύψωση του πνεύματος. Βλέπουμε την τελειότητα μόνο εκεί που μπορούμε να την βρούμε στην καθαρή της μορφή, σε εκείνο το σημάδι που ανήκει σε όλους μας, σε εκείνο το «ατελές» σημείο της ύπαρξής μας. Οφείλουμε να μην επιτρέψουμε στο τέρας να μας κατασπαράξει, αλλά να βρούμε τους τρόπους να το δαμάσουμε…

– Το έργο παρουσιάστηκε στο Μιλάνο και τη Λισαβόνα — τι αντίκτυπο είχε στο ευρωπαϊκό κοινό;

Συνηθίζω να ξεχωρίζω το κοινό σε δυο μεγάλες κατηγορίες: το υποψιασμένο και το ανυποψίαστο. Στο Μιλάνο και στην Λισαβόνα αντιληφθήκαμε πως αυτό το θέαμα ήταν κάτι πρωτόγνωρο για τους περισσότερους θεατές. Αυτό αποκαλύφθηκε στη συζήτηση και στις ερωτήσεις που μας απηύθυνε ο κόσμος μετά από τις παραστάσεις. Ήταν ολοφάνερο πως ο κόσμος προβληματίστηκε με την θετική έννοια του όρου, κάποιοι μας είπαν πως ένοιωσαν άβολα όχι με αυτό που είδαν αλλά με την άγνοια που είχαν και την γενικότερη στάση που ως τώρα κρατούσαν γύρω από τα ζητήματα της αναπηρίας.

Δικός μας στόχος είναι να βγάλουμε τον θεατή από την βολική θέση του απλού παρατηρητή, να τον προκαλέσουμε να συγκρουσθεί με τα στερεότυπα που έχει και να προβληματισθεί με τα ερεθίσματα που του δίνουμε, δοκιμάζοντας τα όρια και τις αντοχές του. Εν κατακλείδι να τον απελευθερώσουμε από τα κοινωνικά δεσμά που τον βαραίνουν. Μόνον έτσι οι κοινωνίες μας θα γίνουν πιο ανθρώπινες.

Χορεύουν – ερμηνεύουν: Ειρήνη Ζαχαρά, Μαρία Ζωή Τερζοπούλου, Τάνυα Βάσδαρη, Ελένη Κόντζιλα, Έλλη Μπογιάκη, Κωνσταντίνα Καστέλλου, Χρήστος Κυπριώτης, Άννα Ελεφάντη, Marco De Meo, Vlad Scolari, Red, Richardo Machado, Teresa Lanhoso, Vera Souschek, Bruno Rodrigues και Γιώργος Χρηστάκης. Σύνθεση – Μουσικοί επί σκηνής: Κιθάρα: Σοφία Χριστακάκου | Μπάσο: Tizio Tiziano

Καλλιτεχνικός διευθυντής/χορογράφος: Γιώργος Χρηστάκης

Παραστάσεις και είσοδος

Σύγχρονο Θέατρο (Ευμολπιδών 45, Γκάζι, τηλ. 210 3464380) 16 & 17 Ιουνίου στις 21:00

Θέατρο Αλκμήνη (Αλκμήνης 8-12, Κάτω Πετράλωνα, τηλ. 210 3428650) 18/6 στις 20:00 | 19/6 στις 18:30 | 20/6 στις 13:00

Τιμές: Γενική είσοδος 12€ | Μειωμένο (φοιτητές, άνεργοι, ΑΜΕΑ, 65+) 8€ | Παιδιά κάτω των 10: δωρεάν Προπώληση: Ticket Services τηλ. 210 7234567, Πανεπιστημίου 39, Αθήνα

Ίδρυμα Ευγενίδου (Λ. Συγγρού 387, τηλ. 210 9469600) Συμπόσιο «Το ανάπηρο σώμα στην Τέχνη» — 21 Ιουνίου στις 10:00 | Είσοδος ελεύθερη