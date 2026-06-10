Ο ιστορικός κινηματογράφος Μπρόντγουαιη επιστρέφει στη νέα εποχή, με νέο όνομα, αλλά πάντα με σεβασμό στην ιστορία του κι ετοιμάζεται για να υποδεχτεί το κοινό ως θεατρική σκηνή, πλέον.

Οι Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη ανακοινώνουν με ιδιαίτερη χαρά την ανακαίνιση και επαναλειτουργία του πρώην κινηματογράφου, που στεγάζεται στην εμβληματική Στοά Μπρόντγουαιη, στην καρδιά της Αθήνας. Έπειτα από μια εκτεταμένη ανακαίνιση και τεχνολογική αναβάθμιση, ο ιστορικός χώρος αποκτά νέα ζωή ως ένα σύγχρονο θέατρο υψηλών προδιαγραφών, το «Άθενς Μπρόντγουαιη».

Το νέο «Άθενς Μπρόντγουαιη» σηματοδοτεί την επιστροφή ενός ιστορικού χώρου θεαμάτων της Αθήνας σε μια νέα εποχή. Το συγκρότημα της Στοάς Λάλη κατασκευάστηκε το 1970 ως ένα πρωτοποριακό για την εποχή «ειδικό κτίριο θεαμάτων», φιλοξενώντας δύο θεατρικές σκηνές, χειμερινό κινηματογράφο και θερινό κινηματογράφο στην ταράτσα, αποτελώντας για δεκαετίες ένα από τα σημαντικότερα σημεία ψυχαγωγίας της πόλης.

Κρυμμένος στο εσωτερικό του οικοδομικού τετραγώνου που περικλείεται από τις οδούς Πατησίων, Κεφαλληνίας, Αγίου Μελετίου και Γ΄ Σεπτεμβρίου, ο ιστορικός κινηματογράφος υπήρξε για περισσότερα από τριάντα χρόνια σημείο συνάντησης γενεών θεατών. Η πρόσβαση γινόταν αποκλειστικά μέσα από τη διαμπερή στοά που ενώνει την Αγίου Μελετίου με την Κεφαλληνίας, στοιχείο που προσέδιδε στον χώρο έναν μοναδικό χαρακτήρα «κρυμμένου πολιτιστικού προορισμού» στο κέντρο της πόλης. Στην ίδια στοά στεγάζεται εδώ και δεκαετίες και το Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Η αρχιτεκτονική του συγκροτήματος παραμένει μέχρι σήμερα ξεχωριστή. Τα αρχιτεκτονικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του χώρου, αποτελούν στοιχεία μιας εποχής όπου η ψυχαγωγία σχεδιαζόταν ως ολοκληρωμένη εμπειρία και όχι απλώς ως ένας χώρος προβολών ή παραστάσεων.

Με απόλυτο σεβασμό στην ιστορία αυτού του μοναδικού κτιρίου, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως νεώτερο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού, οι Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη προχώρησαν, σε μια εκτεταμένη ανακαίνιση και τεχνολογική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, δημιουργώντας ένα θέατρο που ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των σύγχρονων παραγωγών και του σημερινού κοινού.

Στο πλαίσιο των εργασιών πραγματοποιήθηκε πλήρης αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών, εγκατάσταση νέων συστημάτων φωτισμού και ήχου τελευταίας τεχνολογίας, εκσυγχρονισμός των σκηνικών και τεχνικών εγκαταστάσεων, ανακατασκευή των χώρων εξυπηρέτησης κοινού και καλλιτεχνών, καθώς και συνολικός επανασχεδιασμός της λειτουργίας της αίθουσας με γνώμονα την άνεση, την ασφάλεια και τη βέλτιστη θεατρική εμπειρία.

Ιδιαίτερη φροντίδα δόθηκε στη διατήρηση της μνήμης του χώρου. Σε μια εποχή όπου οι περισσότερες ανακαινίσεις επιλέγουν την πλήρη αντικατάσταση του παλιού, το «Άθενς Μπρόντγουαιη» επέλεξε συνειδητά τη διατήρηση και πλήρη αποκατάσταση ορισμένων από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της ταυτότητάς του.

Τα εμβληματικά καθίσματα του ιστορικού κινηματογράφου διατηρήθηκαν και αποκαταστάθηκαν πλήρως. Τα ξύλινα μέρη τους συντηρήθηκαν σχολαστικά, τα υφάσματα αντικαταστάθηκαν εξ ολοκλήρου και κάθε κάθισμα ανακατασκευάστηκε, παραμένοντας πιστό στον αρχικό του σχεδιασμό.

Παράλληλα, διατηρήθηκε η χαρακτηριστική οροφή της αίθουσας με τα ηχομονωτικά πάνελ στους έντονους χρωματισμούς που παραπέμπουν στην αισθητική και τη σχεδιαστική τόλμη των δεκαετιών του 1960 και του 1970, αποτελώντας ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας του χώρου.

Αντίστοιχα, διατηρήθηκαν και τα διακοσμητικά πάνελ των πλαϊνών τοίχων της πλατείας του θεάτρου, με τις χαρακτηριστικές ασπρόμαυρες φωτογραφίες που επί δεκαετίες συνόδευαν την εμπειρία των θεατών και εξακολουθούν να προσδίδουν τη μοναδική προσωπικότητα και ατμόσφαιρα της ιστορικής αυτής αίθουσας.

Έτσι, οι θεατές του Άθενς Μπρόντγουαιη δεν θα επισκέπτονται απλώς έναν σύγχρονο θεατρικό χώρο, αλλά έναν χώρο που εξακολουθεί να αφηγείται την ιστορία του μέσα από τα αυθεντικά στοιχεία που τον χαρακτήρισαν και τον έκαναν σημείο αναφοράς για γενιές Αθηναίων. Διαθέτει πλέον 800 θέσεις, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες θεατρικές αίθουσες της Αθήνας και μια μεγάλη σκηνή ιταλικού τύπου, 140 τετραγωνικών μέτρων. Παράλληλα, στο πλαίσιο της ανακαίνισης πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες παρεμβάσεις προσβασιμότητας, καθιστώντας το θέατρο πλήρως προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρία και εξασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση σε όλους τους θεατές.

Η επένδυση των Θεατρικών Επιχειρήσεων Τάγαρη δεν περιορίζεται αποκλειστικά στη θεατρική αίθουσα. Παράλληλα με την ανακαίνιση του «Άθενς Μπρόντγουαιη», βρίσκεται σε εξέλιξη ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης των κοινόχρηστων χώρων της ιστορικής Στοάς Μπρόντγουαιη, με στόχο την αισθητική και λειτουργική αναγέννηση ενός σημαντικού σημείου αναφοράς της περιοχής.

Η αποκατάσταση και αναβάθμιση της στοάς, μαζί με την επαναλειτουργία του «Άθενς Μπρόντγουαιη» αποτελεί μια σημαντική επένδυση στον πολιτιστικό χάρτη της Αθήνας και σηματοδοτεί την επιστροφή ενός ιστορικού χώρου στο επίκεντρο της καλλιτεχνικής ζωής της πόλης. Εκεί όπου άλλοτε ανέβαιναν ιστορικές θεατρικές παραστάσεις, προβάλλονταν εμβληματικές κινηματογραφικές ταινίες και συγκεντρώνονταν γενιές Αθηναίων, δημιουργείται σήμερα ένας νέος χώρος συνάντησης καλλιτεχνών και κοινού, έτοιμος να φιλοξενήσει τις μεγάλες θεατρικές παραγωγές του αύριο.

Ο νέος χώρος θα ανοίξει τις πόρτες του τον Δεκέμβριο του 2026 με την πολυαναμενόμενη θεατρική μεταφορά του κλασικού έργου της Αγκάθα Κρίστι «Έγκλημα στο Νείλο», σε θεατρική διασκευή Κεν Λούντβιχ, μετάφραση Αντώνη Γαλέου, απόδοση και σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Η νέα θεατρική διασκευή του έργου παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2024 στις ΗΠΑ και ακολούθησε η ευρωπαϊκή πρεμιέρα της στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2025. Η παραγωγή του «Άθενς Μπρόντγουαιη» θα αποτελέσει την πρώτη παρουσίαση του έργου στην Ελλάδα στη συγκεκριμένη μορφή του.