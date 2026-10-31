Το Halloween είναι ακόμη μία συνήθεια που μας ήρθε από τα ξένα, αλλά και με αυτή προσαρμοστήκαμε εύκολα και γρήγορα. Σε τέτοιο σημείο που λες πως είχαμε… Halloween και στο χωριό μας!

Στην Αθήνα, πάντως, έχουμε. Και μάλιστα αυτό το Σαββατοκύριακο, οπότε και το Halloween φτάνει στο αποκορύφωμά του, υπάρχουν αρκετές spooky εκδηλώσεις -και αυτό το λέγαμε στο χωριό μας- για όλες τις ηλικίες. Ειδικά, σήμερα (31/10), στην πόλη υπάρχουν αρκετές προτάσεις από νωρίς το πρωί, μέχρι το ξημέρωμα της Κυριακής. Όρεξη για… τρόμο να έχετε και μια στολή, αν θέλετε να μπείτε για τα καλά στο κλίμα.

Ας δούμε, παρακάτω πέντε προτάσεις για μικρούς και μεγάλους.

Athens Halloween Festival 2026 – Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ. Γκάζι

Το Halloween θέλει τρόμο, αλλά θέλει και γέλιο! Το Athens Halloween Festival 2026 δίνει φέτος δυναμική θέση στο stand-up comedy.

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Το Σάββατο ανεβαίνουν στη σκηνή οι: Ήρα Κατσούδα, Απόλλων Roach, Κώστας Κρύος, Αριστοτέλης Ρήγας, Σαββούλα Οικονόμου και Κατερίνα Βρανά.

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

Την Κυριακή το stand-up τριήμερο ολοκληρώνεται με τους Αλέξανδρο Χαριζάνη, Ανδρέα Πασπάτη, Πάρι Ρούπο, Ειρήνη Ξυγκάκη, Ζάνα Μαλίκη και Αριστείδη Ψυλλιάκο.

Και το γέλιο είναι μόνο ένα μέρος όσων θα συμβούν στο Γκάζι. Το Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ. γεμίζει Halloween σκηνικά, χαρακτήρες και θεματικά photo spots, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει Horror Museum & Escape Room, Halloween Market, pumpkin carving, workshops, κινηματογραφικές προβολές, performances, Fantasy Choir, dance shows, Live D&D Game και πολλές ακόμη δράσεις.

Περισσότερες πληροφορίες: εδώ

Μπλιαχ και Boo Ένα αηδιαστικά επιστημονικό Halloween – Ίδρυμα Ευγενίδου

Τι κοινό έχουν οι μύξες, τα μικρόβια, οι κατσαρίδες, η μούχλα και… ένα φωτεινό φαντασματάκι που προγραμματίζεται με Arduino; Όλα μπορούν να γίνουν αφορμή για να ανακαλύψουμε την επιστήμη και την τεχνολογία πίσω από το πιο spooky βράδυ του χρόνου!

Αυτό το Halloween, το Ίδρυμα Ευγενίδου μετατρέπει την επιστήμη σε μια διαφορετική εμπειρία γεμάτη «μπλιαχ!», πειράματα, κατασκευές, φώτα και… φαντάσματα. Από την αηδία και τους μηχανισμούς άμυνας του οργανισμού μέχρι τα έντομα, τη μούχλα και τις γλίτσες, και από ένα Science Show γεμάτο απρόσμενες αντιδράσεις μέχρι ένα φωτεινό φαντασματάκι που παίρνει ζωή με κώδικα, παιδιά και ενήλικες καλούνται να εξερευνήσουν την πιο ανατριχιαστική πλευρά της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Γιατί αηδιάζουμε; Πώς προστατεύεται ο οργανισμός μας από τα μικρόβια; Τι κρύβεται πίσω από μια κατσαρίδα ή μια μούχλα που μας προκαλεί ανατριχίλα; Και πώς μπορεί ο προγραμματισμός να μετατρέψει ένα απλό ηλεκτρονικό κύκλωμα σε ένα φωτεινό Halloween φαντασματάκι;

Το πρόγραμμα του Halloween στο Ίδρυμα Ευγενίδου συνδυάζει διαδραστικά εργαστήρια, επιστημονικά πειράματα, Science Show και δημιουργία με Arduino και LED, προσφέροντας διαφορετικές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Άλλοι θα βουτήξουν στον… αηδιαστικό κόσμο του ανθρώπινου οργανισμού και των μικροοργανισμών, άλλοι θα παρατηρήσουν από κοντά ανατριχιαστικά έντομα και άλλοι θα σχεδιάσουν και θα προγραμματίσουν το δικό τους φωτεινό φάντασμα.

Ένα Halloween διαφορετικό από τα συνηθισμένα, όπου το «ίου!», το «μπλιαχ!» και το «boo!» γίνονται η αφετηρία για να ανακαλύψουμε την επιστήμη, την τεχνολογία και τη δημιουργικότητα που κρύβονται πίσω από όλα όσα κάνουν το Halloween τόσο… spooky.

Πότε: Σάββατο 31 Οκτωβρίου & Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026

Περισσότερες πληροφορίες: eef.edu.gr

Our Diabolikal Halloween HIM – ΑN Club

Το πιο σκοτεινό Halloween event της χρονιάς‍! Το Σάββατο 31 Οκτώβρη 2026, το «Our Diabolikal Halloween» έρχεται να μετατρέψει την Αθήνα σε έναν σκοτεινό, ατμοσφαιρικό προορισμό γεμάτο με τη μουσική των HIM, ενέργεια και Halloween αισθητική.‍

Η βραδιά υπόσχεται μια μοναδική εμπειρία για τους λάτρεις της εναλλακτικής σκηνής, με live εμφάνιση από το ελληνικό tribute band των HIM, «Heartagram Band», που θα μεταφέρει το κοινό στον χαρακτηριστικό ήχο και τη σκοτεινή ρομαντική ατμόσφαιρα των HIM.‍

Ένα ολοκληρωμένο Halloween Experience που συνδυάζει μουσική, αισθητική και Halloween κουλτούρα σε μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.‍ Ετοιμαστείτε για μια νύχτα όπου το σκοτάδι γίνεται γιορτή!

Περισσότερες πληροφορίες: anclub.gr

Halloween Live Chaos – Gagarin 205

Οι Nekrotsoulithra φέρνουν το Halloween Live Chaos στο Gagarin στις 31 Οκτωβρίου! Μαζί τους ο $ulee και η DJ Kakou.

Όλο το χάος, όλο το trash, όλο το rave, όλα τα sing alongs: οι Nekrotsoulithra αναλαμβάνουν να κάνουν το φετινό Halloween δικό τους με μια από τις πατενταρισμένες, χαοτικές live εμφανίσεις τους!

Το πρότζεκτ Nekrotsoulithra ξεκίνησε το 2017 σε ένα υπνοδωμάτιο μπροστά σε ενα παιδικό yamaha keyboard και με σκοπό να δημιουργήσει original trash pop κομμάτια. Έκτοτε έχει κυκλοφορήσει 1 LP, 3 EPs και πολλά singles – εξερευνώντας μια μεγάλη γκάμα από subgenres ηλεκτρονικής μουσικής – απο happy hardcore και rave pop μέχρι neoperreo και reggaeton.

Περισσότερες πληροφορίες: gagarin205.gr

Zombie Holocaust (1980): Halloween Midnight – Cinobo Πατησίων

Για τους σινεφίλ της παρέας, το Cinobo Πατησίων έχει ετοιμάσει την απόλυτη cult horror εμπειρία. Απόψε τα μεσάνυχτα (00:00) φοράμε ζώνες για ένα ανατριχιαστικό Halloween Double Bill με ενιαίο εισιτήριο!

Η αρχή γίνεται με το κλασικό «The Evil Dead» του Σαμ Ράιμι, ενώ η βραδιά ολοκληρώνεται αμέσως μετά, με τα ζόμπι και τους κανίβαλους του «Zombie Holocaust» από τον Μαρίνο Τζιρόλαμι. Δύο ταινίες, ένα εισιτήριο και… καθόλου ύπνος.

Προβολές

Σάββατο Βράδυ 31/10 στις 00:00 – «The Evil Dead» (1981)

Σάββατο Βράδυ 31/10 στις 01:30 – «Zombie Holocaust» (1980)

Προπώληση: more.com