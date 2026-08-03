Μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία που συνδέει την ιστορία, τη μνήμη και το ελληνικό τραγούδι έρχεται στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.

Το «Ταξίδι στο Φως», η μεγάλη μουσική διαδρομή που σχεδίασε ο Σταύρος Ξαρχάκος και έχει συγκινήσει χιλιάδες θεατές σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζεται το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, σε μια μοναδική συναυλία κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό.

Μετά τις επιτυχημένες εμφανίσεις σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της χώρας και τις δύο sold out συναυλίες στο Ηρώδειο το 2025, ο σπουδαίος Έλληνας συνθέτης επιστρέφει με ένα νέο μουσικό ταξίδι στον Λυκαβηττό. Από τη σιωπή της πέτρας και τη δύναμη των ιστορικών τόπων, η μουσική μεταφέρεται στην καρδιά της πόλης, δημιουργώντας μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα και διαχρονικές μελωδίες.

Το «Ταξίδι στο Φως» δεν αποτελεί απλώς έναν κύκλο συναυλιών, αλλά ένα μουσικό οδοιπορικό μέσα στον χρόνο. Είναι μια συνάντηση με τραγούδια που έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην ελληνική μουσική, έργα που μιλούν για τον έρωτα, την απώλεια, τη χαρά, τον καημό και την ελπίδα. Τραγούδια που πέρασαν από γενιά σε γενιά και εξακολουθούν να συγκινούν, καθώς κουβαλούν τις προσωπικές και συλλογικές αναμνήσεις ενός ολόκληρου λαού.

Στη συναυλία στον Λυκαβηττό, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μερικά από τα πιο εμβληματικά λαϊκά τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου, μέσα από τις ερμηνείες δύο σημαντικών καλλιτεχνών. Ο Γιάννης Κότσιρας και η Ηρώ Σαΐα, με τη βαθιά τους σχέση με το έργο του συνθέτη και τη μοναδική ερμηνευτική τους δύναμη, αναλαμβάνουν να φωτίσουν κάθε πλευρά αυτής της μουσικής διαδρομής.

Με τον ίδιο τον Σταύρο Ξαρχάκο στο πόντιουμ, τα τραγούδια αποκτούν ξανά ζωή και συναντούν το σήμερα, δημιουργώντας μια εμπειρία όπου η παράδοση συναντά τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Η μουσική γίνεται κοινό βίωμα και το «φως» του ταξιδιού γεννιέται μέσα από τις μελωδίες που αντέχουν στον χρόνο.

Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, ο Σταύρος Ξαρχάκος προσκαλεί το κοινό στον Λυκαβηττό για μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη του ελληνικού τραγουδιού και στις ιστορίες που συνεχίζουν να μας ενώνουν.

Πληροφορίες

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026

Εισιτήρια: €25, προπώληση more.com