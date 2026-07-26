Όταν ήμασταν παιδιά τα καλοκαίρια, μετράγαμε μπάνια και παγωτά. Μεγαλώνοντας μπορεί να έχουμε αφήσει πίσω αυτόν τον «διαγωνισμό» και τα μπάνια να λιγόστεψαν λόγω δουλειάς κυρίως, αλλά η ανάγκη για ένα δροσερό παγωτό, παραμένει ακριβώς η ίδια.

Και για καλή μας τύχη, είτε έχουμε απομείνει στο κλεινόν άστυ περιμένοντας την άδεια είτε μόλις επιστρέψαμε, το κέντρο της Αθήνας έχει μετατραπεί σε έναν σύγχρονο παράδεισο από χειροποίητο gelato, αγνά σορμπέ και αυθεντικές γεύσεις που μας δροσίζουν στις βόλτες μας.

Le Greche

Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε μία –ή και περισσότερες– μπάλα αυθεντικού ιταλικού gelato; Στο Le Greche τα παγωτά συνδυάζουν την ιταλική τεχνογνωσία με τις αυθεντικές, ελληνικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή τους. Εδώ, δεν θα δείτε ποτέ πολύχρωμα βουνά παγωτού, θελκτικά τοποθετημένα σε ανοιχτές βιτρίνες, γιατί όπως εξηγούν οι άνθρωποι του Le Greche, το αληθινό χειροποίητο παγωτό πρέπει να συντηρείται πάντα προστατευμένο από διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και ατμοσφαιρική ρύπανση, ώστε να το απολαμβάνετε υπέροχο και ασφαλές.

Μητροπόλεως 16 Αθήνα, Πατρειάρχου Ιωακείμ 19 Κολωνάκι, Λυκούργου 2 Νέο Ψυχικό, Λεωφόρος Μεσογείων 456 Αγ. Παρασκευή

Epik

Μια gelateria στην Πλατεία Μαβίλη που ναι μεν διαθέτει τις κλασικές γεύσεις που φέρνουμε στο νου στο άκουσμα της λέξης παγωτό -σοκολάτα, βανίλια, σορμπέ κ.α.- αλλά ξεχωρίζει για τις πιο ιδιαίτερες προτάσεις του. Στο Epik, θα βρείτε γεύσεις βασισμένες κυρίως στην παράδοση, όπως το λουκούμι τριαντάφυλλο από τη Σύρο και το γιαούρτι από τη Μάνη, αλλά και κατσικίσιο τυρί Καλαβρύτων!

Δορυλαίου 2, Πλ. Μαβίλη

Django

Ο Κωνσταντίνος Καρακατσάνης πριν 20 χρόνια ξεκίνησε να φτιάχνει φρέσκα παγωτά ημέρας στην Ερμούπολη της Σύρου και από το 2021, κάνει το ίδιο και στην Αθήνα, μυώντας στη γλυκιά και δροσερή φιλοσοφία του και τους Αθηναίους. Στο Κουκάκι, όπου βρίσκεται το Django, ο κόσμος σχηματίζει ουρές για να απολαύσει τις 18 διαφορετικές γεύσεις παγωτού που προσφέρει.

Βεΐκου 15, Κουκάκι

Κόκκιον

Εξωτικά φρούτα, ελληνικό γάλα, σοκολάτα κορυφαίας ποιότητας είναι από τα βασικά συστατικά στο Κόκκιον, όπου μπορείτε να απολαύσετε εκλεκτό παγωτό και μία μεγάλη ποικιλία γεύσεων, όπως πραλίνα φουντουκιού με βερίκοκο και μαύρο ρούμι, σορμπέ μανταρίνι με τζίντζερ, αμύγδαλο με τόνκα και μαύρη σοκολάτα με φρούτα του πάθους.

Πρωτογένους 2, Μοναστηράκι & Δημητρακοπούλου 65-67, Κουκάκι