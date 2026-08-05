Μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο συναυλίες σε θέατρα, νησιά και μουσικά φεστιβάλ, η Ιουλία Καραπατάκη δίνει νέο ραντεβού με το κοινό της στον λόφο του Λυκαβηττού.

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού ανοίγει τις πόρτες του για μια ξεχωριστή live εμφάνιση, γεμάτη τραγούδια, συναίσθημα και τη μοναδική ενέργεια που χαρακτηρίζει τις εμφανίσεις της.

Στο πλευρό της βρίσκεται η σταθερή μουσική της παρέα, μια ομάδα εξαιρετικών μουσικών που μοιράζεται μαζί της το πάθος, τη χαρά και την αυθεντικότητα κάθε συναυλιακής στιγμής. Μαζί δημιουργούν μια ατμόσφαιρα οικεία και ζεστή, όπου το κοινό γίνεται μέρος μιας μεγάλης μουσικής συντροφιάς.

Το πρόγραμμα της βραδιάς θα περιλαμβάνει τα νέα τραγούδια της Ιουλίας Καραπατάκη, που αγαπήθηκαν μέσα στη χρονιά, αλλά και επιλογές από το ρεπερτόριο που έχει διαμορφώσει τη μουσική της ταυτότητα και έχει κερδίσει το κοινό.

Με τη χαρακτηριστική ερμηνεία της, τη δύναμη της σκηνικής της παρουσίας και το χαμόγελο που συνοδεύει κάθε εμφάνισή της, η Ιουλία Καραπατάκη προσκαλεί το κοινό σε μια βραδιά όπου η μουσική γίνεται αφορμή για επικοινωνία, συγκίνηση και γιορτή.

Το φθινοπωρινό ραντεβού έχει ήδη κλειστεί: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Λυκαβηττού.

Πληροφορίες:

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Προπώληση: more.com, 17€ | Ταμείο: 19€

Μαζί της:

Άγης Παπαπαναγιώτου: κιθάρες, φωνή

Καλογιάννης Βεράνης: βιολί, τρομπέτα, φωνή

Μάριος Δημητρόπουλος: πλήκτρα

Μιχάλης Δάρμας: κοντραμπάσο

Κώστας Σπυράτος: τύμπανα

Χρήστος Αναστασιάδης: γκάιντα, κλαρίνο

Μανώλης Κουταλίδης – Βασίλης Φαλάρας: ηχοληψία

Πέτρος Καλογήρου: φωτισμοί

Δημήτρης Καρπούζας: Stage Manager