Η Ιουλία Καραπατάκη ξεκινάει τις χειμερινές εμφανίσεις της στον Σταυρό του Νότου από τον Νοέμβριο. Μετά από ένα γεμάτο καλοκαίρι με προσωπικές συναυλίες, μια μεγάλη περιοδεία δίπλα στον Σωκράτη Μάλαμα αλλά και με 2 νέα τραγούδια στο setlist της επιστρέφει στην Κεντρική Σκηνή, για 2 παραστάσεις την εβδομάδα.

Η Ιουλία Καραπατάκη έχει καθιερωθεί πλέον με το μικρό της όνομα που είναι συνώνυμο με την ξεχωριστή φωνή της, το χαμόγελο και το ταπεραμέντο της. Και όπως έχει γραφτεί αναγνωρίζεται πλέον ως «μια “έντεχνη” showwoman που χωρά σε κάθε μουσικό είδος και δεν κολλά πουθενά».

Αυτό θα αποδεικνύει κάθε βράδυ στις live εμφανίσεις της. Με ένα πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει απρόβλεπτα τραγούδια, αγαπημένα λαϊκά από το κλασικό ρεπερτόριο που γνωρίζει καλά και ερμηνεύει μοναδικά, με τα δικά της τραγούδια, είτε αυτά που της έχουν γράψει δημιουργοί όπως ο Σωκράτης Μάλαμας, ο Ορέστης Ντάντος, ο Οδυσσέας Ιωάννου, είτε με τα νέα της κομμάτια που κυκλοφόρησαν μέσα στο 2026 και υπογράφει ο Άγης Παπαπαναγιώτου.

Σταθερά δίπλα της και γύρω της μία «μπάντα – φωτιά» που συμβάλει με την ενέργεια, το κέφι και τη σύνδεσή τους στην ατμόσφαιρα των παραστάσεων!

Ταυτότητα παράστασης

Παραστάσεις: Από 26 Νοεμβρίου και κάθε Πέμπτη & Παρασκευή

Προπώληση: more.com

Ώρες Έναρξης

Πέμπτες: 20:30

Παρασκευές: 21:00

Σταυρός του Νότου

Αμβρόσιου Φραντζή 14 & Θαρύπου, Νέος Κόσμος, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 9226975