Μετά από μια απόλυτα επιτυχημένη σεζόν με διαδοχικά sold out, η εκρηκτική μουσική συνάντηση που έκλεψε τις εντυπώσεις επιστρέφει, έτοιμη να κατακτήσει και φέτος τη σκηνή του Σταυρού του Νότου Plus!

Ο Χρήστος Δάντης και η Ευρυδίκη, δύο ερμηνευτές που έχουν γράψει ιστορία με τα τραγούδια τους, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα πρόγραμμα που ξεχωρίζει. Με αμέτρητες επιτυχίες που σημάδεψαν δεκαετίες, με ενέργεια, πάθος και μια αυθεντική χημεία που βγαίνει αβίαστα στη σκηνή, οι δύο καλλιτέχνες υπόσχονται μοναδικές στιγμές. Από διαχρονικά pop hits που όλοι έχουμε τραγουδήσει, μέχρι ανατρεπτικές διασκευές που ενώνουν το ροκ με το λαϊκό και απρόσμενες εκπλήξεις, κάθε εμφάνισή τους προμηνύεται εκρηκτική. Ένα πρόγραμμα που κανείς δεν πρέπει να χάσει!

Ταυτότητα παράστασης

Χρήστος Δάντης – Ευρυδίκη

«On Fire»

Παίζουν οι μουσικοί:

Στέφανος Γεωργιτσόπουλος – ηλεκτρική κιθάρα

Μάριος Λούπασης – ηλεκτρική κιθάρα

Γιάννης Τιπτιρής – πλήκτρα

Marco Grinover – μπάσο

Στέλιος Παύλου – τύμπανα

Ηχοληψία: Μιχάλης Σκαράκης & Άγγελος Λιαπίκος

Παραστάσεις: Από 27 Νοεμβρίου και κάθε Παρασκευή

Προπώληση: more.com

Σταυρός του Νότου Plus

Φραντζή & Θαρύπου 35-37, Νέος Κόσμος