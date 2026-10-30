Οι Magic De Spell συμπληρώνουν 45 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στην ελληνική ροκ σκηνή και γιορτάζουν την επέτειό τους με μια μεγάλη συναυλία το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, στο ιστορικό «Κύτταρο». Με μια πορεία που ξεκινά στις αρχές της δεκαετίας του ’80, το συγκρότημα έχει διανύσει τη δική του ξεχωριστή διαδρομή, παρακολουθώντας από κοντά τις αλλαγές, τις αναζητήσεις και τις εξελίξεις του ελληνικού ροκ.

Σε αυτά τα 45 χρόνια είχαν κυριολεκτικά δύο ζωές: πρώτα ως αγγλόφωνη μπάντα, στη συνέχεια ως σχήμα με αμιγώς ελληνικό στίχο και ροκ ηχόχρωμα. Παρά τις πολυάριθμες αλλαγές σε σχέση με το αρχικό του σχήμα, διατηρώντας πάντοτε το αρχικό του νόημα, το συγκρότημα κατάφερε μέσα στα χρόνια και εξελίχθηκε μουσικά, απλώθηκε σε νέα ακροατήρια, συνεργάστηκε με πολλούς άλλους μουσικούς, καλλιτέχνες, μελοποίησε ποιητές κι ακόμη και σήμερα συνεχίζει να συναρπάζει το κοινό, κάθε ηλικίας κι ανεξαρτήτως μουσικής προτίμησης πολλές φορές, στις μοναδικά ηλεκτρισμένες και δυναμικές συναυλίες του.

Στις 31 Οκτωβρίου στο «Κύτταρο», οι «αειθαλείς» Magic De Spell (Θοδωρής Βλαχάκης – ντραμς, Γιώργος Αρχοντάκης – μπάσο, φωνητικά, Μιχάλης Σκαράκης – φωνή, Δημήτρης Μποτής – πλήκτρα, φωνητικά, Μαρίνος Σοφίου – κιθάρα, φωνητικά), θα μοιραστούν τη σκηνή με πολλούς σημαντικούς καλεσμένους μουσικούς, που θα πλαισιώσουν και θα εμπλουτίσουν με το δικό τους ηχόχρωμα τα γνωστά και διαχρονικά κομμάτια της μπάντας, που θα παρουσιάσει επιπλέον και το καινούργιο της σινγκλ «Σπουργίτι». Με την ευκαιρία της γιορτής αυτής, οι Magic De Spell μίλησαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για την ιστορία, την πορεία τους, αλλά και για το παρόν και τις εξελίξεις στη γενικότερη μουσική σκηνή.

Το μεγάλο ερώτημα όλων είναι πώς το συγκρότημα, έχοντας αλλάξει πορεία από την αγγλόφωνη σκηνή στον ελληνικό στίχο, έχει καταφέρει τόσα χρόνια να πρωταγωνιστεί παρά τις ριζικές αυτές αλλαγές. «Η αλήθεια είναι ότι μετά τα 12 πρώτα χρόνια πορείας μας ως αγγλόφωνη post punk και dark wave μπάντα, αλλάξαμε ριζικά. Η αρχή έγινε όταν συνειδητοποιήσαμε, πως ήταν λίγο άβολο κάποιος να πρέπει να κάνει μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά για να καταλάβει τι λένε οι στίχοι μας, στερώντας το συναισθηματικό μέρος και τον αυθορμητισμό ενός τραγουδιού. Η αλλαγή πραγματοποιήθηκε μετά από αρκετές διαφωνίες και μέσα στο ίδιο το συγκρότημα. Όμως, εφόσον ήμασταν εμείς οι ίδιοι άνθρωποι, δεν βλέπαμε κανένα λόγο να μην συνεχίσουμε με το ίδιο όνομα. Το μυστικό μας είναι, ότι αλλάζοντας, προσπαθούμε ταυτόχρονα να παραμένουμε ίδιοι. Τόσο, όσο χρειάζεται, για να μένει πάντα σταθερός και αναλλοίωτος ο βασικός ιδεολογικός και αισθητικός πυρήνας της μπάντας» αναφέρουν οι Magic De Spell.

«Ο κόσμος που μας ακολουθούσε κατά την αγγλόφωνη περίοδο, σταμάτησε να έρχεται στις συναυλίες μας. Περάσαμε τότε μια περίοδο δυσκολίας, αλλά σύντομα αποκτήσαμε ένα διαφορετικό, αλλά πολύ μεγαλύτερο κοινό, που ζητούσε από μας τραγούδια όπως το “Sarajevo”, το “Νίψον Ανομήματα” κλπ. Υπάρχουν πιστοί, αλλά και περιστασιακοί ακροατές στα live. Αυτό που μας συγκινεί περισσότερο και μας κάνει αισιόδοξους, είναι τα νέα παιδιά που έρχονται τα τελευταία χρόνια και ψάχνουν την αλήθεια τους μέσα από τα νοήματα των τραγουδιών. Αυτό δείχνει πως η ελληνική ροκ σκηνή παραμένει ζωντανή και επίκαιρη». Όπως όμως διαπιστώνουν, βάσει και της δικής τους εμπειρίας, «γενικά η φάση με τις συναυλίες στην Ελλάδα, έχει πάει περισσότερο προς το ξεφάντωμα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό».

Ποιες μέσα σε αυτά τα 45 χρόνια, θα μπορούσαν να είναι οι εμβληματικές παρουσίες ή στιγμές που ξεχωρίζουν με κάποιον τρόπο; «Για μας, όλοι υπήρξαν πολύτιμοι και τίποτα δεν θα ήταν ίδιο χωρίς αυτούς», τονίζουν τα μέλη της μπάντας. «Συγκρότημα σημαίνει συλλογική δουλειά, με όλη τη σημασία της λέξης. Θεωρούμε πολύ σημαντικό που κάποια τραγούδια μας χαρακτηρίζονται διαχρονικά και μεταφέρουν το κοινωνικό τους αποτύπωμα μέσα στο χρόνο. Σημαντικό επίσης θεωρούμε το ότι κάποιες μικρές ή μεγάλες συναυλίες, έχουν μείνει χαραγμένες στη μνήμη ανθρώπων που ήταν εκεί. Αν ψάξει κάποιος τη σύνθεση της μπάντας σε κάθε εποχή, θα βγάλει τα δικά του συμπεράσματα για τη σημαντικότητα των μελών που πέρασαν από τους Magic de Spell» επισημαίνουν.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό στην 45χρονη πορεία της μπάντας, είναι και οι πολλές συμπράξεις με άλλα σχήματα ή ερμηνευτές. Μάλιστα σε αυτούς περιλαμβάνονται κι εκπρόσωποι από άλλα μουσικά είδη. «Όλες οι συμπράξεις μας ξεκίνησαν από παρέες που κάναμε, πριν σκεφτούμε καν το θέμα της συνεργασίας. Αν τα βρίσκουμε σαν άνθρωποι, αν υπάρχει αλληλοεκτίμηση, αν έχουμε κάτι κοινό να πούμε μαζί, τότε φτάνουμε και στη σύμπραξη», τονίζουν. Για τον ίδιο λόγο δεν ξεχωρίζουν στιγμές και πρόσωπα στην πολύχρονη πορεία τους: «Δεν μπορούμε πραγματικά να ξεχωρίσουμε μία. Έχουμε περάσει πάρα πολύ καλά με τους ανθρώπους που έτυχε να συνεργαστούμε. Μάθαμε από αυτούς. Πιστεύουμε ότι και εκείνοι κάτι πήραν από εμάς. Με όλους έχουμε πάντα τις καλύτερες σχέσεις».

Στις 31 Οκτωβρίου το κοινό θα έχει την ευκαιρία ν’ απολαύσει στο ΚΥΤΤΑΡΟ μια δημιουργική και ξεχωριστή «πολυκοσμία». «Θελήσαμε να κάνουμε κάτι ξεχωριστό σε αυτή την επετειακή μας γιορτή. Να ενώσουμε επί σκηνής και τις έξι δεκαετίες των ελληνικών συγκροτημάτων. Ο Νίκος Δαπέρης, ο τραγουδιστής του “Γαρύφαλλου” των “Πελόμα Μποκιού” στις αρχές της δεκαετίας του ‘70, αντιπροσωπεύει και τη δεκαετία του ‘60, αφού το 1967, ως μέλος των “Loubogg”, άνοιξε τη συναυλία των “Rolling Stones” στην Αθήνα. Ο Οδυσσέας Γαλανάκης ήταν ο κιθαρίστας του Παύλου Σιδηρόπουλου. Με τους “Κοινούς Θνητούς” κάνουμε αρκετή παρέα και μοιάζουμε σε πολλά. Ο Δημήτρης Καλαντζής ήταν ο τραγουδιστής των “Τσοπάνα Rave” στα 90’s. Ο Δημήτρης Μητσοτάκης, ξεκίνησε στα 90’s με τους “Ενδελέχεια”. Η Τζώρτζια Κεφαλά τραγουδάει στους “Μπλε” από τα τέλη των 90’s μέχρι σήμερα, οι “Social Waste”, δραστηριοποιούνται από το 1999 μέχρι σήμερα και οι “Κοινοί Θνητοί” από το 2016 μέχρι σήμερα. Με την ηθοποιό Δανάη Παπουτσή, θα παρουσιάσουμε ένα μικρό μουσικοθεατρικό δρώμενο, σε ένα ποίημα του Σταύρου Σταυρόπουλου», προσθέτουν.

Με την πείρα και την παρουσία τους, οι Magic De Spell μπορούν να μιλήσουν καλύτερα για το παρόν και τον χαρακτήρα του ελληνικού ροκ (όχι μόνον του ελληνόφωνου). «Το ροκ ποτέ και πουθενά στον κόσμο δεν υπήρξε κυρίαρχο μουσικό είδος. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλάδα. Το ελληνικό ροκ, από τα μέσα της δεκαετίας του ‘60 που δημιουργήθηκε μέχρι σήμερα, έχει τα πάνω του και τα κάτω του. Όμως, τα 60 χρόνια που πέρασαν, δείχνουν πως ήρθε για να μείνει. Έχει τη δική του ιστορία, που αν το καλοσκεφτείς, μοιάζει πολύ με την ιστορία του ρεμπέτικου τραγουδιού. Έχει τους δικούς του ήρωες και τους δικούς του μύθους. Και όσο το μέλλον των κοινωνιών φαντάζει δυστοπικό, το ροκ θα είναι εδώ για να ξυπνά συνειδήσεις. Βέβαια, ειδικά τα νεότερα συγκροτήματα, αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα προώθησης της μουσικής τους, παρόλο που πολλές φορές κυκλοφορούν καταπληκτικά τραγούδια. Και κάτι τελευταίο. Δεν πρέπει η μουσική φόρμα να γίνεται φετίχ. Πολλά hip hop συγκροτήματα, στους στίχους τους περιλαμβάνουν τις ίδιες ανησυχίες και τα ίδια νοήματα με αυτά της ελληνικής ροκ σκηνής. Μοιάζουμε».

Στη συνέχεια, σαναφορικά με το πώς η τεχνητή νοημοσύνη έχει επηρεάσει τη διαδικασία παραγωγής μουσικής, ανέφεραν: «Έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, πιστεύουμε πως το ΑΙ αποτελεί πράγματι μια απειλή. Όχι μόνο για την τέχνη και τον πολιτισμό, αλλά και για τον κάθε άνθρωπο χωριστά. Στη μουσική, αυτό που κάνει, είναι να αναπαράγει και να ανακυκλώνει την ανθρώπινη δημιουργία του παρελθόντος. Δεν μπορεί όμως να γεννήσει το πρωτότυπο, το καινούριο, το πειραματικό, το επαναστατικό. Αυτό, μόνο ο άνθρωπος μπορεί να το κάνει. Αλλά όσο οι πραγματικοί καλλιτέχνες παραγκωνίζονται στις μουσικές πλατφόρμες από τις δημιουργίες του ΑΙ, αυτό θα γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο. Με σωστή χρήση, το ΑΙ θα ήταν ωφέλιμο για την ανθρωπότητα, αλλά έτσι έλεγαν κάποτε και για την πυρηνική ενέργεια. Το σημαντικό εδώ, είναι, ποιος έχει τον έλεγχο. Και σίγουρα δεν τον έχουν οι κοινωνίες των απλών ανθρώπων».

Τέλος, όπως είπαν: «Δεν κάνουμε μακρόπνοα σχέδια. Ίσως γι’ αυτό έχουμε πίσω μας μια πορεία 45 ετών. Σχεδιάζουμε πάντα μέχρι την επόμενη χρονιά. Στα σχέδιά μας, είναι ένα νέο vinyl album, ίσως live και θα ανακοινώσουμε σύντομα ημερομηνίες για live στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Πάτρα, αλλά και την Αθήνα. Καθώς και μια συναυλιακή σύμπραξη- έκπληξη, με ένα συγκρότημα, που θα ανακοινωθεί λίγο αργότερα. Θα παίζουμε όσο έχουμε ιδέες να μοιραστούμε με τον κόσμο και όσο υπάρχει κοινό που να μας αγαπά και να μας στηρίζει. Χωρίς την αγάπη του κόσμου, δεν πας πουθενά».