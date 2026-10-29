Ο Χρήστος Θηβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται μετά από 10 χρόνια στον Σταυρό του Νότου Plus, για τέσσερις μοναδικές εμφανίσεις τις Παρασκευές 30 Οκτωβρίου, 6, 13 και 20 Νοεμβρίου.

Σε μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, μνήμες και αλήθειες, ο αγαπημένος τραγουδοποιός ξεδιπλώνει το πλούσιο ρεπερτόριό του – από τους «Συνήθεις Υπόπτους» και τις συνεργασίες του με σπουδαίους δημιουργούς, μέχρι τις πιο πρόσφατες προσωπικές του δουλειές.

Με τη λιτότητα και την αμεσότητα της ακουστικής προσέγγισης, τα τραγούδια παίρνουν νέα πνοή και φέρνουν πιο κοντά τον καλλιτέχνη με το κοινό, δημιουργώντας μια βαθιά ανθρώπινη και καλλιτεχνική εμπειρία.

Μαζί του επί σκηνής οι ξεχωριστοί Ανδρέας Αποστόλου και Καλλίστρατος Δρακόπουλος υπόσχονται να μας ταξιδέψουν στα τραγούδια που σημάδεψαν την πορεία του Χρήστου Θηβαίου στις ιδιαίτερες αυτές μουσικές βραδιές. Τη μουσική επιμέλεια των παραστάσεων έχει ο επί 30 χρόνια συνεργάτης του Γιώργος Κορρές.

Χρήστος Θηβαίος

Σταυρός του Νότου Plus

Συντελεστές

Ανδρέας Αποστόλου – Πιάνο

Καλλίστρατος Δρακόπουλος – Τύμπανα

Γιώργος Κορρές – Επιμέλεια Ήχου

Αντώνης Γιαμουρής – Φωτογραφία

Γιάννης Ρούσσος – Εικαστικό

Πότε: Παρασκευή 30 Οκτωβρίου & Παρασκευή 6, 13 και 20 Νοεμβρίου

Προπώληση: more.com

Γενική Είσοδος: 17€

Οι πόρτες ανοίγουν: 20:00

Έναρξη: 21:00

Πού: Σταυρός του Νότου Plus – Φραντζή & Θαρύπου 35-37, Νέος Κόσμος