H Raye κέρδισε το βραβείο «Mercury» για το άλμπουμ της «This Music May Contain Hope» επικρατώντας απέναντι σε αντιπάλους όπως o Πολ ΜακΚάρτνεϊ, η Τζέιντ και η Ολίβια Ντιν.

Το δεύτερο άλμπουμ της Βρετανίδας τραγουδίστριας – τραγουδοποιού κυκλοφόρησε τον Μάρτιο, έκανε ντεμπούτο στην πρώτη θέση των charts και περιλαμβάνει τα σινγκλ «Click Clack Symphony» (με τη συμμετοχή του Χανς Ζίμερ), «I Know You’re Hurting», «Nightingale Lane» και «Where Is My Husband!».

Συνυποψήφιοι της 28χρονης τραγουδίστριας, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Ρέιτσελ ΚΙν, ήταν ο ράπερ Dave και τα συγκροτήματα Florence + the Machine και Suede. Η νικήτρια ανακοινώθηκε σε τελετή στο Νιούκασλ. Για δεύτερη συνεχή χρονιά η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στη συγκεκριμένη πόλη.

Από τη σκηνή του Utilita Arena στο Νιούκασλ, η Raye τόνισε σε έναν συγκινητικό λόγο κατά την παραλαβή του βραβείου: «Πάντα επέμενα πολύ στο πόσο πιστεύω στα άλμπουμ. Ήθελα να δημιουργήσω τραγούδια διάρκειας επτά λεπτών. Ήθελα να εντάξω ένα μεγάλο σύνολο οργάνων σε ένα σημείο, έγχορδα σε ένα άλλο, και, ας πούμε, απλώς να αφεθώ απόλυτα σε αυτό που ήθελα να δημιουργήσω».

Αναφερόμενη στον τίτλο του άλμπουμ είπε: «Η λέξη “ελπίδα” ακούγεται κάπως υπερβολικά συναισθηματική ή “γλυκανάλατη” – ξέρετε, ειδικά για εμάς τους Βρετανούς. Δεν συνηθίζουμε να εμβαθύνουμε σε τέτοια ζητήματα, αλλά η ελπίδα είναι κάτι που όλοι χρειαζόμαστε και η μουσική λειτουργεί ως φάρμακο».

Το βραβείο, το οποίο καθιερώθηκε το 1992, απονέμεται κάθε χρόνο στο καλύτερο άλμπουμ καλλιτέχνη από το Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ιρλανδία. Τα άλμπουμ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, προτείνονται με βάση την καλλιτεχνική τους αξία, ανεξάρτητα από το πόσο επιτυχημένος υπήρξε ο δίσκος ή ο καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια της χρονιάς.