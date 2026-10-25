Η Ρίτα Αντωνοπούλου επιστρέφει με τη μουσικοθεατρική παράσταση «Της Γυναίκας σου η Καρδιά» στον Σταυρό του Νότου Plus, μετά τις παραστάσεις της άνοιξης του 2026 και την καλοκαιρινή περιοδεία σε πόλεις της Ελλάδας.

Από την 1η Νοεμβρίου και κάθε Κυριακή στις 20:00, η καλλιτέχνιδα παρουσιάζει μια παράσταση που φέρνει τη μουσική σε διάλογο με τον θεατρικό λόγο, εξερευνώντας τη γυναικεία ταυτότητα σε όλες τις εκφάνσεις της.

Με σύλληψη, κείμενα, σκηνοθεσία και ερμηνεία της ίδιας της Ρίτας Αντωνοπούλου, το έργο αναδεικνύει τις πολλαπλές πλευρές της γυναίκας: την κόρη, τη μητέρα, την ερωμένη και τη σύζυγο, αλλά και τη γυναίκα που αγαπά, αντέχει, διεκδικεί, συγκρούεται και αυτοσαρκάζεται.

Πρόκειται για ρόλους που άλλοτε επιβάλλονται από την κοινωνία και άλλοτε αποτελούν προσωπικές επιλογές, διαμορφώνοντας μια σύνθετη εικόνα της γυναικείας εμπειρίας.

Η μουσική συναντά τον θεατρικό λόγο

Γνωστές και πρωτότυπες μελωδίες εναλλάσσονται με αφηγήσεις, δημιουργώντας έναν χώρο εξομολόγησης, όπου οι σιωπές, οι συγκρούσεις, το χιούμορ και η δύναμη της μεταμόρφωσης έχουν τον δικό τους ρόλο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η σχέση με τον άνδρα, μέσα από τις διαφορετικές ταυτότητες και τις δυναμικές της συνύπαρξης. Η σύγκρουση, ο έρωτας και η συμφιλίωση γίνονται αφορμή για μια προσέγγιση που δεν αντιμετωπίζει τα δύο φύλα ως αντιπάλους, αλλά ως συνοδοιπόρους.

Στη σκηνή μαζί με τη Ρίτα Αντωνοπούλου βρίσκεται ο Παντελής Κυραμαργιός, σε μια παράσταση που απευθύνεται σε όσους αγαπούν το θέατρο και τη μουσική, ανεξάρτητα από φύλο ή ταυτότητα.

Πληροφορίες

Σταυρός του Νότου Plus, Φραντζή 14, Αθήνα

Από 1 Νοεμβρίου και κάθε Κυριακή

Οι πόρτες ανοίγουν: 19:00, Έναρξη: 20:00

Εισιτήρια: από €18

Προπώληση: more.com