Η χρυσή εποχή του hip-hop επιστρέφει στην Αθήνα την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, με τον Xzibit να ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205 για μια συναυλία που φέρνει στο προσκήνιο τον αυθεντικό ήχο των 90s και των 2000s.

Μαζί του θα εμφανιστούν ο Demrick και ο Rakaa Iriscience, ιδρυτικό μέλος των θρυλικών Dilated Peoples, ως special guest της βραδιάς.υ

Μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της West Coast hip-hop σκηνής, ο Xzibit έχει συνδέσει το όνομά του με μια ολόκληρη εποχή της μουσικής. Από τα πρώτα του βήματα και τα «Paparazzi» και «What U See Is What U Get» μέχρι τη συμμετοχή του στο εμβληματικό «2001» του Dr. Dre και το άλμπουμ «Restless», ο Αμερικανός ράπερ διαμόρφωσε τη δική του ξεχωριστή θέση στην ιστορία του είδους.

Παράλληλα, συνεργασίες όπως το «Don’t Approach Me» με τον Eminem, η συμμετοχή του στο Up in Smoke Tour και η παρουσία του στην ταινία «8 Mile» ενίσχυσαν τη σύνδεσή του με την ευρύτερη hip-hop κουλτούρα.

Το 2025, έπειτα από περισσότερο από μία δεκαετία χωρίς νέο solo album, ο Xzibit επέστρεψε δισκογραφικά με το «Kingmaker», αποδεικνύοντας ότι εξακολουθεί να έχει ενεργό ρόλο στη μουσική σκηνή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά η εμφάνιση με τη συμμετοχή του Rakaa Iriscience, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα έπειτα από χρόνια. Ως μέλος των Dilated Peoples, έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην ανεξάρτητη hip-hop σκηνή, ενώ η παρουσία του δίπλα στον Xzibit δημιουργεί μια συνάντηση διαφορετικών αλλά στενά συνδεδεμένων πλευρών του είδους. Τη βραδιά συμπληρώνει ο Demrick.

Για όσους μεγάλωσαν με CDs, βινύλια, mixtapes και τα μουσικά βίντεο του MTV, η συναυλία αποτελεί μια ευκαιρία επιστροφής σε μια εποχή που διαμόρφωσε μουσικές αναμνήσεις και επιρροές. Για τη νεότερη γενιά, είναι η ευκαιρία να γνωρίσει ζωντανά καλλιτέχνες που άφησαν το δικό τους σημάδι στην ιστορία του hip-hop.

Πληροφορίες

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, GAGARIN 205, Λιοσίων 205, Αθήνα

Doors: 21:30

Προπώληση: more.com