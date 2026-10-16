«Το μοναδικό σημείο που ενωθήκαμε οι Έλληνες ήταν στα μεγάλα ρεφρέν». Αυτό είπε ο Οδυσσέας Ιωάννου στις 4 Νοεμβρίου 2023 σε συνέντευξη με αφορμή το τότε διήμερο αφιέρωμα στη στιχουργική του πορεία, στο Christmas Theater.

Και τώρα έρχεται ένα νέο αφιέρωμα στα «Μεγάλα ρεφρέν» στον ίδιο χώρο, με τον Οδυσσέα Ιωάννου να αναλαμβάνει τα κείμενα και την παρουσίαση της βραδιάς με τραγούδια που συνεχίζουν να μας ενώνουν.

Αγαπημένα τραγούδια, τα ρεφρέν των οποίων λειτούργησαν και λειτουργούν ως ένας κοινός κώδικας επικοινωνίας. Παρά τις διαφορές, τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και κοινωνικές συγκρούσεις, ένα ρεφρέν κατάφερε να μας ενώσει και να δημιουργήσει κοινό αίσθημα.

Αισθήματα που μοιραζόμαστε στις συναυλίες, στις παρέες, στις στιγμές της χαράς αλλά και της συγκίνησης. Γεφυρώνει κάθε χάσμα, θυμίζοντάς μας την κοινή μας ρίζα και μετατρέποντας την ατομική εμπειρία σε συλλογική, αθροίζοντας τις φωνές μας σε μία.

Δεν θα κάνουμε εγκυκλοπαιδικό οδηγό· μια συναυλία θα κάνουμε με αγαπημένα μας τραγούδια από την ακριβή μας κληρονομιά φτάνοντας μέχρι το σήμερα.

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενα – Παρουσίαση: Οδυσσέας Ιωάννου

Τραγουδούν

Μίλτος Πασχαλίδης

Νατάσσα Μποφίλιου

Γιώτα Νέγκα

Γιάννης Διονυσίου

Δημήτρης Μπακούλης

Μαριάνα Κατσιμίχα

Καλλιτεχνική διεύθυνση παραγωγής: Μιχάλης Κουμπιός

Συντελεστές

Ανδρέας Αποστόλου: πλήκτρα, ενορχηστρώσεις

Απόστολος Βαλαρούτσος: κιθάρες

Πέτρος Βαρθακούρης: μπάσο

Μάνος Γρυσμπολάκης: ακορντεόν

Απόστολος Μόσιος: κιθάρες

Θύμιος Παπαδόπουλος: πνευστά

Γιάννης Σταματογιάννης: μπουζούκι

Γρηγόρης Συντρίδης: τύμπανα και κρουστά

Αντώνης Ζαχόπουλος: F.O.H

Γιώργος Γιαννίκος, Χρήστος Καπογιάννης: Τεχνικοί ήχου

Στέλιος Μαραγκός: Σχεδιασμός Φωτισμών

Post-production: Aνδρέας Κουρελάς

Τεχνική Διεύθυνση: Γιάννης Μιχαλόπουλος

Παραγωγή: Christmas Theater

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026

Προπώληση: more.com

Christmas Theater: Λεωφ. Βεΐκου 139, Γαλάτσι