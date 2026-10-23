Τρεις διαφορετικοί κόσμοι της σύγχρονης μουσικής συναντώνται στην Αθήνα το Σάββατο 20 Μαρτίου 2027, με τους Igorrr να ανεβαίνουν στη σκηνή του Gagarin 205, έχοντας στο πλευρό τους ως special guests τους Secret Chiefs 3 και τους Fange.

Η ακραία μουσική χωρίς στεγανά βρίσκεται στο επίκεντρο μιας συναυλίας που φέρνει μαζί τρία ξεχωριστά ονόματα της experimental, avant-garde και extreme metal σκηνής. Οι Igorrr, οι Secret Chiefs 3 και οι Fange προσεγγίζουν τη μουσική από διαφορετικές αφετηρίες, συναντώνται όμως στην ίδια αναζήτηση: την υπέρβαση των καθιερωμένων ορίων και τη δημιουργία νέων ηχητικών κόσμων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι Igorrr, το προσωπικό μουσικό σύμπαν του Γάλλου συνθέτη, πολυοργανίστα και παραγωγού Gautier Serre. Από το 2005, όταν δημιούργησε το project, ο Serre εξερευνά τη συνύπαρξη φαινομενικά ασύμβατων μουσικών ειδών, συνδυάζοντας death και black metal με μπαρόκ αρμονίες, όπερα, breakcore, ηλεκτρονική παραγωγή και παραδοσιακές μουσικές. Το αποτέλεσμα είναι ένας απρόβλεπτος ήχος, όπου η ακραία ένταση συνυπάρχει με την κλασική μουσική ακρίβεια και η παραμόρφωση με τη μελωδία.

Η δισκογραφική τους διαδρομή, από το Nostril του 2010 και το Savage Sinusoid του 2017 έως το Spirituality and Distortion του 2020 και το Amen, αποτυπώνει τη διαρκή αναζήτηση του Gautier Serre για νέες μουσικές εκφράσεις, χωρίς περιορισμούς και προκαθορισμένες φόρμες.

Τη σκηνή θα μοιραστούν μαζί τους οι Secret Chiefs 3, το πολυδιάστατο project του Trey Spruance, ιδρυτικού μέλους των Mr. Bungle και μιας από τις χαρακτηριστικές μορφές της αμερικανικής avant-garde. Η μουσική τους συνδυάζει στοιχεία από surf rock, jazz, metal, ηλεκτρονική μουσική, κινηματογραφικά soundtracks και παραδόσεις της Ανατολής. Η συμμετοχή του Spruance στο «Blastbeat Falafel» των Igorrr, από το άλμπουμ Amen, προσδίδει στη συνάντησή τους και μια άμεση καλλιτεχνική σύνδεση.

Το πρόγραμμα συμπληρώνουν οι Fange, το γαλλικό συγκρότημα από τη Βρετάνη που εξερευνά τις πιο σκοτεινές πλευρές του sludge, του death metal, του noise και του industrial. Με βαριά riffs, μηχανικούς ρυθμούς και πυκνές ηχητικές ατμόσφαιρες, διαμορφώνουν έναν ωμό και αμείλικτο ήχο.

Η συναυλία στο Gagarin 205 υπόσχεται μια συνάντηση διαφορετικών μουσικών κόσμων, όπου το extreme metal, ο πειραματισμός και η avant-garde συνυπάρχουν χωρίς στεγανά.

Πληροφορίες συναυλίας

Σάββατο 20 Μαρτίου 2027, Gagarin 205, Αθήνα

Εισιτήρια: Η προπώληση έχει ξεκινήσει μέσω του more.com