Από τη μεγαλειώδη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, που συγκέντρωσε 95.000 θεατές, δεν έμειναν μόνο οι εντυπωσιακές εικόνες και οι στιγμές που χάρισαν συγκίνηση στο κοινό.

Στον απόηχό της ήρθε στο φως και ένα παρασκήνιο που κανείς δεν περίμενε να πάρει διαστάσεις ανοιχτής κόντρας, δίνοντας έναν σχεδόν προφητικό χαρακτήρα στους στίχους του ντουέτου της με τον Νίκο Καρβέλα: «Είμαστε δυο χώρες που ‘χουν πόλεμο».

Η σχέση των δύο καλλιτεχνών, που για δεκαετίες υπήρξαν ένα από τα πιο εμβληματικά δίδυμα της ελληνικής μουσικής σκηνής, φαίνεται πως περνά μία από τις σοβαρότερες κρίσεις της. Η δημόσια αντιπαράθεσή τους έχει προκαλέσει αίσθηση στο κοινό και οχι μόνο, ενώ οι εξελίξεις που ακολούθησαν έδωσαν νέα διάσταση στην υπόθεση.

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Καρβέλας προχώρησε στην ανάκληση της εντολής που είχε δώσει στην Αυτοδιαχείριση για τη διαχείριση των δικαιωμάτων του έργου του. .

Στον απόηχο αυτών των εξελίξεων, η συζήτηση στράφηκε και σε μια διαφορετική πτυχή της τεράστιας μουσικής διαδρομής της Άννας Βίσση: στα τραγούδια που απογείωσε με τη φωνή της, έγιναν διαχρονικές επιτυχίες, αλλά δεν φέρουν την υπογραφή του.

Ωστόσο, τι θα συνέβαινε αν αντιστρέφαμε τα ονόματα, αφού το νόμισμα έχει δύο όψεις.

Γιατί μπορεί αυτό του Νίκου Καρβέλα να έχει συνδεθεί όσο λίγα με εκείνο της Άννας Βίσση, όμως το συνθετικό του αποτύπωμα εκτείνεται και πέραν της συνεργασίας τους. Στην πολυετή πορεία του έχει γράψει τραγούδια που έγιναν τεράστιες επιτυχίες με άλλους ερμηνευτές, αγαπήθηκαν από το κοινό και εξακολουθούν να ακούγονται μέχρι σήμερα.

Από τον Τόλη Βοσκόπουλο, τον Γιάννη Πάριο και τη Δήμητρα Γαλάνη μέχρι τον Λευτέρη Πανταζή, την Κατερίνα Στανίση και τον Σάκη Ρουβά, ο Νίκος Καρβέλας έχει βάλει την υπογραφή του σε τραγούδια που έχουμε χορέψει, έχουμε αφιερώσει και έχουμε τραγουδήσει ξανά και ξανά. Κι όμως,δεν είναι λίγοι που δεν γνωρίζουν, ότι πίσω από αυτές τις επιτυχίες βρίσκεται ο ίδιος δημιουργός.

Ποια είναι, λοιπόν, τα πασίγνωστα τραγούδια του συνθέτη και στιχουργού που δεν ταυτίστηκαν με τη φωνή της Άννας Βίσση, αλλά έγιναν μεγάλες επιτυχίες με άλλους καλλιτέχνες;

Ας ήξερα γιατί – Δήμητρα Γαλάνη

Στίχοι: Βαρβάρα Τσιμπούλη

Δεν μ’ αγαπάς – Δημήτρης Κοντολάζος

Στίχοι: Νίκος Καρβέλας

«Συγγνώμη κύριε ποιος είστε» – Κατερίνα Στανίση

Στίχοι: Νίκος Καρβέλας

«Να σου κάνω μια ερώτηση» – Κατερίνα Στανίση

Στίχοι: Νίκος Καρβέλας

«Αναστατώνομαι» – Κατερίνα Στανίση

Στίχοι: Νίκος Καρβέλας

«Σώσε με» – Ρίτα Σακελλαρίου

Στίχοι: Νίκος Καρβέλας

«Είναι γάτα» – Ρίτα Σακελλαρίου

Στίχοι: Νίκος Καρβέλας

«Αρέσω» – Ρίτα Σακελλαρίου

Στίχοι: Νίκος Καρβέλας

«Για μένα» – Δημήτρης Κόκοτας

Στίχοι: Νίκος Καρβέλας

«Στο ‘χω πει» – Δημήτρης Κόκοτας

Στίχοι: Νίκος Καρβέλας

«Παλιοχαρακτήρας» – Δημήτρης Κόκοτας

Στίχοι: Νίκος Καρβέλας

«Είναι αστείο» – Λευτέρης Πανταζής

Στίχοι: Νίκος Καρβέλας

«Εγώ δεν είμαι εγώ» – Λευτέρης Πανταζής

Στίχοι: Νίκος Καρβέλας

«Είναι το κάτι που μένει» – Τόλης Βοσκόπουλος

Στίχοι: Βαρβάρα Τσιμπούλη

«Ξανά» – Σάκης Ρουβάς

Στίχοι: Νίκος Καρβέλας

«Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα» – Σάκης Ρουβάς

Στίχοι: Ναταλία Γερμανού

«Αφήστε την» – Σάκης Ρουβάς

Στίχοι: Απόστολος Διαβολίκης

«Αίμα δάκρυα κι ιδρώτας» – Σάκης Ρουβάς

Στίχοι: Ναταλία Γερμανού

«Μπαμ και κάτω» – Λάμπης Λιβιεράτος

Στίχοι: Ναταλία Γερμανού

«Αν δεν σε δω» – Λάμπης Λιβιεράτος

Στίχοι: Ναταλία Γερμανού

«Τι είχαμε τι χασαμε» – Έφη Σαρρή

Στίχοι: Νίκος Καρβέλας

«Κρύψε με» – Στάθης Αγγελόπουλος

Στίχοι: Ναταλία Γερμανού

«Δεν έχει η κόλαση φωτιές» – Πασχάλης Τερζής

Στίχοι: Νίκος Καρβέλας

«Για πάντα» – Γιάννης Πάριος

Στίχοι: Βαρβάρα Τσιμπούλη

«Καταιγίδα» – Αντύπας

Στίχοι: Νίκος Καρβέλας

Φυσικά, δεν είναι μόνο αυτά, ωστόσο επιλέξαμε τα πιο χαρακτηριστικά που έγιναν μεγάλες επιτυχίες στην εποχή τους και παραμένουν αναλλοίωτα.