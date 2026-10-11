Τις τελευταίες ημέρες όλοι συζητούν για την άγρια κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα περισσότερα από 400 τραγούδια που της έχει γράψει ο συνθέτης και στιχουργός στα 46 χρόνια της κοινής τους καλλιτεχνικής πορείας, με το ερώτημα αν «όσα έχουμε ζήσει, θα τα ξαναπεί η Βίσση» να πλανάται στον «μπαρουτιασμένο» αέρα.

Ωστόσο, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το ελληνικό τραγούδι ζει έναν τέτοιο «πόλεμο». Από το παρελθόν μέχρι και πολύ πρόσφατα, έχουμε δει αρκετές περιπτώσεις όπου δημιουργοί ή συγγενείς απαγόρευσαν σε καλλιτέχνες να λένε δημόσια τα τραγούδια τους. Άλλες από αυτές τις ιστορίες λύθηκαν πιο ήσυχα και άλλες έφτασαν στα δικαστήρια με έντονο παρασκήνιο, αφήνοντας εποχή.

Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος Χατζιδάκις & ΕΔΕΤ vs Γιώργος Νταλάρας, Χάρις Αλεξίου, Δήμητρα Γαλάνη (1984)

Στα μέσα σχεδόν της δεκαετίας του ’80, το ελληνικό τραγούδι θα έγραφε μία από τις πιο άσχημες σελίδες στην ιστορία του. Ήταν την άνοιξη του 1984, όταν μια ομάδα συνθετών, με μπροστάρηδες τους Μίκη Θεοδωράκη και Μάνο Χατζιδάκι, και την συμμετοχή των Γιάννη Μαρκόπουλου, Σταύρου Ξαρχάκου, Γιάννη Σπανού, Γιώργου Χατζηνάσιου, Μίμη Πλέσσα και Σταύρου Κουγιουμτζή, απαγόρευσαν στον Γιώργο Νταλάρα και στην Χάρις Αλεξίου να ερμηνεύσουν τα τραγούδια τους στις πολυαναμενόμενες κοινές εμφανίσεις τους στο Θέατρο Τέντα (βρισκόταν στη Λεωφ. Συγγρού και λειτούργησε για ένα μικρό διάστημα). Η απαγόρευση απευθυνόταν και προς την Δήμητρα Γαλάνη, η οποία ήταν εκείνη την περίοδο Πρόεδρος της Ένωσης Τραγουδιστών Ελλάδος (ΕΤΕ).

Η διαμάχη που πήρε διαστάσεις «εμφυλίου» ξεκίνησε από τη διαφωνία των συγκεκριμένων δημιουργών με ένα υπό διαβούλευση τότε νομοσχέδιο, σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα το οποίο προέβλεπε, μεταξύ άλλων, την είσπραξη συγγενικών δικαιωμάτων από τους τραγουδιστές για την εκτέλεση των τραγουδιών τους σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εμφανίσεις. Στην κόντρα που είχε μετατοπιστεί στη δημόσια σφαίρα με ανταλλαγές σκληρών χαρακτηρισμών από την πλευρά των δημιουργών, μπήκαν και οι στιχουργοί που είχαν συνυπογράψει κάποια τραγούδια με τους συνθέτες της διαμάχης και ήταν αντίθετοι με την απαγόρευση. Μάλιστα, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος είχε δηλώσει πως ο ίδιος επιτρέπει στους καλλιτέχνες να πούνε τα τραγούδια. Ο πόλεμος κορυφώθηκε όταν οι δημιουργοί αποχώρησαν από το συνδικαλιστικό τους όργανο, την Ένωση Μουσικοσυνθετών Στιχουργών Ελλάδος (ΕΜΣΕ), δημιουργώντας την Ένωση Δημιουργών Ελληνικού Τραγουδιού (ΕΔΕΤ), που τελικά δεν μακροημέρευσε.

Τι έγινε τελικά: Η υπόθεση οδηγήθηκε στα δικαστήρια. Σε πρώτη φάση η απαγόρευση κρίθηκε νόμιμη. Ωστόσο, στην πορεία υπήρξε έντονη εσωτερική διαφοροποίηση. Η παρέμβαση συνδημιουργών των τραγουδιών (όπως ο Λευτέρης Παπαδόπουλος) αλλά και μελών της ίδιας της νεοσύστατης ΕΔΕΤ, όπως ο Σταύρος Κουγιουμτζής ο οποίος διαχώρισε τη θέση του, οδήγησε τελικά στην άρση της δικαστικής απαγόρευσης. Ευτυχώς, ο «εμφύλιος» σπαραγμός κράτησε περίπου τρεις μήνες με τους τόνους να πέφτουν. Η ΕΔΕΤ διαλύθηκε, ενώ οι Θεοδωράκης και Χατζιδάκις αποκατέστησαν πλήρως τις σχέσεις τους με τους ερμηνευτές.

Μάνος Χατζιδάκις vs Σταύρος Ξαρχάκος & Αγνή Μπάλτσα (1985)

«Θεωρώ τελείως ακατάλληλη την κυρία Μπάλτσα να πει τραγούδια μου σ’ αυτόν το δίσκο…». Αυτά ήταν κάποια από τα λόγια του Μάνου Χατζιδάκι στην αγωγή που κατέθεσε για να μην κυκλοφορήσει ο διεθνής δίσκος της κορυφαίας Ελληνίδας μεσοφώνου. Και αυτή είναι μία ακόμη «άγρια» κόντρα που γνώρισε το ελληνικό τραγούδι το 1985 και πήρε μεγάλες διαστάσεις με ανταλλαγές απίστευτων χαρακτηρισμών. Η Αγνή Μπάλτσα είχε αποφασίσει τότε να κυκλοφορήσει, υπό τη σκέπη της γερμανικής δισκογραφικής Deutsche Grammophon, ένα άλμπουμ με τίτλο «Songs My Country Taught Me», το οποίο περιλάμβανε εμβληματικά κομμάτια σπουδαίων δημιουργών, όπως των Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου Χατζιδάκι, Σταύρου Ξαρχάκου και Βασίλη Τσιτσάνη.

Μόλις δημοσιοποιήθηκε η προετοιμασία, ο Μάνος Χατζιδάκις, -ο οποίος ήταν ανοιχτόμυαλος σε συνεργασίες, αλλά έδινε πολύ μεγάλη σημασία στο ύφος και στην απόδοση του έργου του- αντέδρασε εξοργισμένος. Τόνισε πως κανείς δεν ζήτησε την άδειά του, ενώ απείλησε τη δισκογραφική με ασφαλιστικά μέτρα και αποζημίωση 40 εκατομμυρίων δραχμών αν δεν αφαιρούνταν τα έργα του. Κι ενώ οι Σταύρος Ξαρχάκος και Αγνή Μπάλτσα επέλεξαν τη σιωπή, ο Αλέκος Σακελλάριος (με την ιδιότητα του στιχουργού) βγήκε μπροστά, ξεκινώντας έναν σφοδρό δημόσιο πόλεμο με τον συνθέτη μέσω της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία», ο οποίος κράτησε μια εβδομάδα και περιείχε βαρύτατους χαρακτηρισμούς εκατέρωθεν.

Τι έγινε τελικά: Ο δίσκος κυκλοφόρησε κανονικά το 1986 από τη γερμανική εταιρεία, με τα τραγούδια του συνθέτη να συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν, ενώ ο Σταύρος Ξαρχάκος και η Αγνή Μπάλτσα σε συναυλία τους το 2009 στο Ηρώδειο παρουσίασαν και τα επίμαχα τραγούδια.

Μάνος Χατζιδάκις vs Διονύσης Σαββόπουλος (1986-87)

Και σε αυτή την υπόθεση απαγόρευσης έχουμε πρωταγωνιστή τον Μάνο Χατζιδάκι, μόνο που εδώ η ιστορία είναι κάπως διαφορετική, χωρίς δικαστικές αίθουσες. Ήταν τη σεζόν 1986-1987, όταν ο Διονύσης Σαββόπουλος παρουσίαζε στην ΕΡΤ την εμβληματική εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι», ένα τηλεοπτικό αφιέρωμα στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, με συμμετοχές καλλιτεχνών από διαφορετικά μουσικά ρεύματα. Όμως, υπήρχε μια ηχηρή απουσία: ο Μάνος Χατζιδάκις.

Ο συνθέτης, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή του για την αισθητική, το ύφος και τον τρόπο που η εκπομπή παρουσίαζε το ελληνικό τραγούδι, δεν είχε επιτρέψει τη μετάδοση των δικών του δημιουργιών. Ο Διονύσης Σαββόπουλος επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, δηλώνοντας τότε: «Θα είναι πολύ ωραία (η εκπομπή), ακριβώς γιατί μπορεί να αγαπά μερικές φορές και χωρίς ανταπόκριση».

Τι έγινε τελικά: Ο Σαββόπουλος, στο μεγάλο φινάλε της εκπομπής, επέλεξε να πει «αντίο» στους τηλεθεατές με τον πιο συγκινητικό τρόπο. Έριξε αυλαία με το «Χάρτινο το φεγγαράκι», με καλλιτεχνικό σεβασμό.

Γιώργος Μουκίδης vs Νότης Σφακιανάκης (2018)

Ο γνωστός συνθέτης και στιχουργός έχει χαρίσει στον Νότη Σφακιανάκη περισσότερα από 40 τραγούδια, εκ των οποίων τα περισσότερα έγιναν τεράστιες επιτυχίες, όπως «Η Στέλλα η Σμυρνιά», «Να ξαναρθείς», «Μια ματιά σου μόνο φτάνει», «Ένα Γράμμα» και πολλά άλλα. Η διαμάχη ξέσπασε τον Μάιο του 2018, όταν ο Γιώργος Μουκίδης με δημόσια ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε γνωστό πως απαγορεύει ρητά στον ερμηνευτή να λέει τα κομμάτια του στα νυχτερινά κέντρα, σε συναυλίες, ακόμη και σε τηλεοπτικές εμφανίσεις.

Αφορμή στάθηκε τότε μια συναυλία του στα Τίρανα, όπως ο Νότης Σφακιανάκης υπονόησε ότι οι Έλληνες είναι «τεμπέληδες». Ο Μουκίδης με το εξώδικο που έστειλε, ξεκαθάριζε πως η απόφαση αυτή αποτελούσε την «κόκκινη κάρτα» στον τραγουδιστή, ο οποίος εκείνη την περίοδο έκανε περίεργες δηλώσεις υπέρ της Χρυσής Αυγής.

Τι έγινε τελικά: Ο Νότης Σφακιανάκης αφαίρεσε τα τραγούδια του Γιώργου Μουκίδη από το πρόγραμμά του στα νυχτερινά κέντρα. Οι σχέσεις των δύο ανδρών πάγωσαν, σφραγίζοντας το τέλος μιας από τις πιο επιτυχημένες συνεργασίες της σύγχρονης λαϊκής δισκογραφίας, λίγο καιρό πριν ο τραγουδιστής επιλέξει να αποσυρθεί από τη νύχτα, τη δισκογραφία και γενικότερα από κάθε δημόσια εμφάνιση.

Λεό vs Βίκυ Λέανδρος (2024)

Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια οικογενειακή κόντρα που είχε προκαλέσει αίσθηση πριν δύο χρόνια. Ήταν στις αρχές Σεπτεμβρίου 2024, όταν η Βίκυ Λέανδρος ετοιμαζόταν για την πιο μεγάλη στιγμή της καριέρας της: την αποχαιρετιστήρια συναυλία στο Ηρώδειο. Ωστόσο, απρόσμενα, ο 101 ετών πατέρας της Λεό Λέανδρος με ένα εξώδικο, στρέφει το ενδιαφέρον σε μια οικογενειακή κόντρα που μόλις είχε ξεσπάσει. Ο συνθέτης και παραγωγός απαγόρευε ρητά στην κόρη του, στην τελευταία συναυλία της σπουδαίας καριέρας της, να ερμηνεύσει τα τραγούδια που είχε γράψει ή συνδημιουργήσει για εκείνη (μεταξύ των οποίων παγκόσμιες επιτυχίες όπως το «Après toi» και το «Ich liebe das Leben»).

Όπως εξηγούσε στο εξώδικο που απέστειλε, ο λόγος που προχώρησε σε αυτή την κίνηση, ήταν το γεγονός ότι το όνομά του είχε παραλειφθεί εντελώς από το προωθητικό υλικό και τα δελτία τύπου της συναυλίας. Κάτι που ο ίδιος εξέλαβε ως σκόπιμη απομείωση της τεράστιας συνεισφοράς του στην παγκόσμια καριέρα της κόρης του.

Τι έγινε τελικά: Η Βίκυ Λέανδρος προχώρησε άμεσα σε δημόσια δήλωση, ξεκαθαρίζοντας ότι η παράλειψη του ονόματός του πατέρα της ήταν ένα ατυχές λάθος της εταιρείας παραγωγής, τονίζοντας πως εκείνος ήταν ο άνθρωπος που τη διαμόρφωσε καλλιτεχνικά. Η παρεξήγηση λύθηκε άμεσα σε προσωπικό επίπεδο, το εξώδικο αποσύρθηκε και η συναυλία στο Ηρώδειο πραγματοποιήθηκε κανονικά, με την τραγουδίστρια να μιλάει συγκινητικά για τον πατέρα της από τη σκηνή.

Γιώργος Χατζιδάκις (Κληρονόμος Μάνου Χατζιδάκι) vs Μανώλης Μητσιάς (2026)

Το καλοκαίρι ο Μανώλης Μητσιάς έδωσε συναυλία στο Διόν Πιερίας που ήταν αφιερωμένη σε τραγούδια του σπουδαίου στιχουργού Νίκου Γκάτσου. Ωστόσο κατά τη διάρκειά της ανακοινώθηκε ότι δεν είχε δοθεί η απαραίτητη άδεια από τον γιο και νόμιμο κληρονόμο του Μάνου Χατζιδάκι για την παρουσίαση τραγουδιών που είχαν μελοποιηθεί από τον σπουδαίο συνθέτη. Ανάμεσα στα τραγούδια που δεν μπορούσαν να παρουσιαστούν, ήταν και το εμβληματικό «Γιάννης ο φονιάς», το οποίο ο Μανώλης Μητσιάς, όπως ανέφερε ο ίδιος από τη σκηνή, υποχρεώθηκε για πρώτη φορά στα 50 χρόνια μετά την κυκλοφορία του να μην το τραγουδήσει, αλλά να απαγγείλει απλά τους στίχους.

Πριν από την έναρξη του συγκεκριμένου μέρους της συναυλίας, η Αγαθή Δημητρούκα, διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου και επιμελήτρια του προγράμματος, ενημέρωσε τους θεατές για το περιεχόμενο ηλεκτρονικού μηνύματος που είχε λάβει, σύμφωνα με το οποίο, η άρνηση χορήγησης άδειας συνδεόταν με το γεγονός ότι το 2026 έχει ανακηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως Αφιερωματικό Έτος για τον Μάνο Χατζιδάκι, με την αιτιολογία ότι οι εκδηλώσεις στις οποίες παρουσιάζονται έργα του συνθέτη έχουν ήδη εγκριθεί και οργανωθεί αποκλειστικά από την ομάδα του Γιώργου Χατζιδάκι. Τη στιγμή εκείνη ο κόσμος αντέδρασε έντονα στην απαγόρευση, φωνάζοντας ακόμη και «αίσχος», ενώ τις επόμενες ημέρες το θέμα απασχόλησε την επικαιρότητα, με πολλούς καλλιτέχνες και δημιουργούς να παίρνουν το μέρος του Μανώλη Μητσιά.

Αγαθή Δημητρούκα (Κληρονόμος Νίκου Γκάτσου) vs Σταύρος Ξαρχάκος (2026)

Αυτή είναι και η πιο πρόσφατη περίπτωση, η οποία είναι διαφορετική και λίγο περίπλοκη, καθώς η αγωγή στρέφεται εναντίον του ίδιου του συνθέτη. Στις αρχές Οκτωβρίου 2026, η Αγαθή Δημητρούκα (στιχουργός και πνευματική κληρονόμος του Νίκου Γκάτσου) κατέθεσε επίσημη αγωγή κατά του Σταύρου Ξαρχάκου και της Panik Records για το «Ρεμπέτικο – 40 Χρόνια Μετά», τη ζωντανή ηχογράφηση της συναυλίας που παρουσίασε ο συνθέτης στο Ηρώδειο το 2023 και κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2025 από την Panik Oxygen, περιλαμβάνοντας τα θρυλικά τραγούδια της ομώνυμης ταινίας του 1983 σε στίχους του Γκάτσου.

Η κληρονόμος του σπουδαίου ποιητή -σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Καθημερινής- κρίνει πως δεν υπάρχει σωστή και ισότιμη προβολή του ονόματος του Νίκου Γκάτσου στη νέα έκδοση. Στην αρχική έκδοση του «Ρεμπέτικου», που κυκλοφόρησε το 1983 από την Columbia, τα ονόματα του Σταύρου Ξαρχάκου και του Νίκου Γκάτσου εμφανίζονταν στο επάνω μέρος του εξωφύλλου με γράμματα ίδιου μεγέθους. Στο εξώφυλλο του «Ρεμπέτικο – 40 χρόνια μετά», το όνομα του Σταύρου Ξαρχάκου εμφανίζεται με πολύ μεγαλύτερη γραμματοσειρά, ενώ εκείνα του Νίκου Γκάτσου και του σκηνοθέτη Κώστα Φέρρη ακολουθούν με μικρότερα γράμματα, με τη διαφοροποίηση αυτή να εκλαμβάνεται από την πλευρά της Αγαθής Δημητρούκα ως υποβάθμιση της συμβολής του στιχουργού. Επιπλέον, θέτει και ζήτημα για το αν οι νέες εκτελέσεις που περιλαμβάνονται στον δίσκο, αποτελούν επανεκτελέσεις ή διασκευές των τραγουδιών.

Τι έγινε τελικά: Ο Σταύρος Ξαρχάκος επιβεβαίωσε την ύπαρξη της αγωγής, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν θέλει να τοποθετηθεί δημοσίως για την υπόθεση, όπως και η πλευρά της Αγαθής Δημητρούκα.