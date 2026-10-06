Περνάς μια εβδομάδα στον τροχό. Στην τσίτα. Στην πίεση. Στο πακέτο. Γίνεσαι χώμα. Λιώμα

Κι εκεί που λες «δεν την παλεύω άλλο», ανοίγουν οι ουρανοί και γίνεται Παρασκευή. Κι επιτέλους μπορείς να «το ζήσεις».

«Την Παρασκευή το βράδυ», με τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε αθάνατα λαϊκά.

Για την γιορτή της εβδομάδας, στον Σταυρό του Νότου.

Την Παρασκευή το βράδυ, δύο μοναδικές φωνές συναντιούνται στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου.

Η Γιώτα Νέγκα και ο Κώστας Τριανταφυλλίδης. Δύο διαδρομές ξεχωριστές με μια κοινή αγάπη, το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. Η Γιώτα Νέγκα, με τη δύναμη, τη δωρικότητα και την αλήθεια της και ο Κώστας Τριανταφυλλίδης με τη χαρακτηριστική χροιά, το πάθος και το λαϊκό μέταλλο, σε τραγούδια που αγαπήσαμε και γράφτηκαν για να τα τραγουδάμε όλοι μαζί.

Την Παρασκευή το Βράδυ το λαϊκό τραγούδι όπως το αγαπάμε. Χωρίς περιττά. Με ψυχή.

Ταυτότητα συναυλίας

Μουσικοί:

Νίκος Κατσίκης, μπουζούκι, λαούτο

Κώστας Νικολόπουλος, κιθάρες

Κώστας Πατσιώτης, μπάσο

Γιώργος Δούσος, πνευστά

Γιάννης Αγγελόπουλος, κρουστά

Συντελεστές:

Ηχοληψία: Δημήτρης Δημητριάδης

Φωτογραφία: Αφίσας Λευτέρης Σιαράπης

Artwork: Πέτρος Παράσχης

Management καλλιτεχνών: Celestial Art Productions

Επιμέλεια προγράμματος: Κωνσταντίνα Βαρσάμη

Κεντρική Σκηνή

Γιώτα Νέγκα – Κώστας Τριανταφυλλίδης

Πότε: Παρασκευές 30/10, 6/11,13/11, 20/11

Εισιτήριο: 17€

Προπώληση: more.com